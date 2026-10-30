Začala sa evakuácia z Rusmi okupovaného ukrajinského mesta Olešky, prímerie zatiaľ nikto neporušil
Ukrajina očakáva návrat 527 obyvateľov. Humanitárnu operáciu sprostredkovali USA, na záchranu ľudí pripravili 25 autobusov. Z
30.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajina očakáva návrat 527 obyvateľov. Humanitárnu operáciu sprostredkovali USA, na záchranu ľudí pripravili 25 autobusov.
„Evakuácia a distribúcia humanitárnej pomoci sa začali,“ oznámil na sociálnych sieťach ukrajinský vyjednávač Davyd Arachamija.
Ruská ombudsmanka Jana Lantratovová zverejnila video zachytávajúce skupiny obyvateľov čakajúcich na nástup do autobusov.
Podľa ukrajinského premiéra Serhija Koreckého sa má na územie kontrolované Kyjevom dostať 527 ľudí. Ďalší obyvatelia budú evakuovaní do Ruska, ich počet však zatiaľ nie je známy.
Na operáciu pripravili 25 autobusov s kapacitou najmenej 750 miest a sanitky pre ľudí so zníženou pohyblivosťou.
Evakuačné trasy predtým odmínovali. Obyvatelia smerujúci na Ukrajinu majú podľa dohodnutého plánu cestovať cez Rusko a Bielorusko.
Miestne prímerie platí od utorka 27. októbra. Jeho sprostredkovanie umožnila iniciatíva americkej prvej dámy Melanie Trumpovej za účasti ukrajinských a ruských predstaviteľov.
Olešky, ležiace na ľavom brehu Dnepra oproti Chersonu, čelia katastrofálnej humanitárnej situácii. Obyvatelia dlhodobo trpia nedostatkom potravín, liekov a bezpečných možností opustiť mesto. Opakované útoky a zamínované cesty evakuáciu prakticky znemožňovali.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Začala sa evakuácia z Rusmi okupovaného ukrajinského mesta Olešky, prímerie zatiaľ nikto neporušil © SITA Všetky práva vyhradené.
Z Ruskom okupovaného ukrajinského mesta Olešky v Chersonskej oblasti sa v piatok začala evakuácia civilistov v rámci miestneho prímeria sprostredkovaného Spojenými štátmi. Začiatok humanitárnej operácie potvrdili predstavitelia Ukrajiny aj Ruska.
Ruská ombudsmanka Jana Lantratovová zverejnila video zachytávajúce skupiny obyvateľov čakajúcich na nástup do autobusov.
Na Ukrajinu aj do Ruska
Podľa ukrajinského premiéra Serhija Koreckého sa má na územie kontrolované Kyjevom dostať 527 ľudí. Ďalší obyvatelia budú evakuovaní do Ruska, ich počet však zatiaľ nie je známy.
Na operáciu pripravili 25 autobusov s kapacitou najmenej 750 miest a sanitky pre ľudí so zníženou pohyblivosťou.
Evakuačné trasy predtým odmínovali. Obyvatelia smerujúci na Ukrajinu majú podľa dohodnutého plánu cestovať cez Rusko a Bielorusko.
Strašné podmienky
Miestne prímerie platí od utorka 27. októbra. Jeho sprostredkovanie umožnila iniciatíva americkej prvej dámy Melanie Trumpovej za účasti ukrajinských a ruských predstaviteľov.
Olešky, ležiace na ľavom brehu Dnepra oproti Chersonu, čelia katastrofálnej humanitárnej situácii. Obyvatelia dlhodobo trpia nedostatkom potravín, liekov a bezpečných možností opustiť mesto. Opakované útoky a zamínované cesty evakuáciu prakticky znemožňovali.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Začala sa evakuácia z Rusmi okupovaného ukrajinského mesta Olešky, prímerie zatiaľ nikto neporušil © SITA Všetky práva vyhradené.
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