Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa 27 civilistov
Ďalších 128 ľudí utrpelo zranenia. Najmenej 27 obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a ďalších 128 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri
30.10.2026 (SITA.sk) - Ďalších 128 ľudí utrpelo zranenia.
Najmenej 27 obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a ďalších 128 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje piatkové správy regionálnych úradov.
Ruský dron s prúdovým pohonom zasiahol nástupište železničnej stanice v Dnipre. Zahynulo najmenej 15 ľudí a ďalších 14 utrpelo zranenia, informoval gubernátor Dnipropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Ukrajinské vzdušné sily informovali, že Moskva zaútočila na Dnipro okolo 11:00 miestneho času štyrmi dronmi. Ukrajinská protivzdušná obrana tri z nich zostrelila.
V Černihivskej oblasti ruské sily zaútočili strelami s plochou dráhou letu Banderol na mesto Černihiv. Pri útoku zahynuli dve 15-ročné dievčatá, oznámil gubernátor oblasti Viačeslav Čaus. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí vrátane štyroch detí. Najmladšie zranené dieťa má desať mesiacov. Osem ľudí zostáva v nemocnici.
Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších 32 vrátane šiestich detí utrpelo zranenia v meste Kremenčuk v Poltavskej oblasti. Ruské drony zasiahli bytový dom v obytnej štvrti mesta, uviedol šéf oblasti Vitalij Diakivnyč.
V Záporožskej oblasti si ruské útoky za uplynulý deň vyžiadali životy dvoch ľudí a ďalších 23 vrátane jedného dieťaťa utrpelo zranenia, uviedli miestne úrady. V Charkivskej oblasti pri ruských útokoch zahynuli štyria ľudia a ďalších 21 utrpelo zranenia, informoval gubernátor oblasti Oleh Synjehubov. V Kyjeve si nočné ruské útoky balistickými raketami a dronmi vyžiadali jednu obeť na živote a jedného zraneného, oznámila Kyjevská mestská vojenská administratíva.
Ďalších zranených hlásili v Chersonskej, Sumskej a Doneckej oblasti.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa 27 civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 27 obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a ďalších 128 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje piatkové správy regionálnych úradov.
Ruský dron s prúdovým pohonom zasiahol nástupište železničnej stanice v Dnipre. Zahynulo najmenej 15 ľudí a ďalších 14 utrpelo zranenia, informoval gubernátor Dnipropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Ukrajinské vzdušné sily informovali, že Moskva zaútočila na Dnipro okolo 11:00 miestneho času štyrmi dronmi. Ukrajinská protivzdušná obrana tri z nich zostrelila.
V Černihivskej oblasti ruské sily zaútočili strelami s plochou dráhou letu Banderol na mesto Černihiv. Pri útoku zahynuli dve 15-ročné dievčatá, oznámil gubernátor oblasti Viačeslav Čaus. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí vrátane štyroch detí. Najmladšie zranené dieťa má desať mesiacov. Osem ľudí zostáva v nemocnici.
Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších 32 vrátane šiestich detí utrpelo zranenia v meste Kremenčuk v Poltavskej oblasti. Ruské drony zasiahli bytový dom v obytnej štvrti mesta, uviedol šéf oblasti Vitalij Diakivnyč.
V Záporožskej oblasti si ruské útoky za uplynulý deň vyžiadali životy dvoch ľudí a ďalších 23 vrátane jedného dieťaťa utrpelo zranenia, uviedli miestne úrady. V Charkivskej oblasti pri ruských útokoch zahynuli štyria ľudia a ďalších 21 utrpelo zranenia, informoval gubernátor oblasti Oleh Synjehubov. V Kyjeve si nočné ruské útoky balistickými raketami a dronmi vyžiadali jednu obeť na živote a jedného zraneného, oznámila Kyjevská mestská vojenská administratíva.
Ďalších zranených hlásili v Chersonskej, Sumskej a Doneckej oblasti.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa 27 civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.
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