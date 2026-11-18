Demokrati chystajú rozsiahle vyšetrovanie rodiny Trumpovcov a prezidentových spolupracovníkov
Po prevzatí kontroly nad Kongresom sa chcú zamerať na podozrenia z korupcie, zneužívania moci aj utajovania informácií o Epsteinovi. Americkí demokrati vyzvali v stredu členov ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Po prevzatí kontroly nad Kongresom sa chcú zamerať na podozrenia z korupcie, zneužívania moci aj utajovania informácií o Epsteinovi.
Robert Garcia, najvyššie postavený demokrat vo výbore Snemovne reprezentantov pre dohľad, rozoslal 12 výziev týkajúcich sa podozrení z korupcie, konfliktov záujmov, porušovania práv migrantov a zatajovania informácií o sexuálnom delikventovi Jeffreym Epsteinovi.
„Demokrati vo výbore bojujú za ukončenie zneužívania moci, nekalých praktík a porušovania pravidiel touto administratívou,“ vyhlásil Garcia. „Tieto vyšetrovania vytvoria základ pre legislatívu, ktorá pomôže všetkým Američanom. Toto je len začiatok,“ dodal.
Výzvy dostali Trumpovi synovia Donald mladší a Eric pre možné konflikty záujmov súvisiace s kryptomenami, ako aj prezidentov zať Jared Kushner pre podozrenia z osobného obohacovania prostredníctvom zahraničných investícií.
Viceprezident JD Vance, minister spravodlivosti Todd Blanche a bývalá personálna šéfka Bieleho domu Susie Wilesová majú uchovať dokumenty týkajúce sa Epsteinovej kauzy.
Ďalšie výzvy smerovali predstaviteľom zodpovedným za protiimigračnú politiku vrátane Stephena Millera.
Demokrati preveria aj presun Epsteinovej spolupracovníčky Ghislaine Maxwellovej do väznice s miernejším režimom a súkromné financovanie novej tanečnej sály Bieleho domu.
Výzvy zatiaľ neukladajú povinnosť dokumenty odovzdať. Biely dom však už varoval, že vyšetrovania zamerané na zastrašovanie vládnych predstaviteľov môžu predstavovať protiprávne konanie.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati chystajú rozsiahle vyšetrovanie rodiny Trumpovcov a prezidentových spolupracovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Americkí demokrati vyzvali v stredu členov rodiny prezidenta Donalda Trumpa a vysokopostavených predstaviteľov jeho administratívy, aby uchovali dokumenty pre rozsiahle vyšetrovania, ktoré plánujú začať po januárovom prevzatí kontroly nad Kongresom.
Korupcia a konflikt záujmov
Robert Garcia, najvyššie postavený demokrat vo výbore Snemovne reprezentantov pre dohľad, rozoslal 12 výziev týkajúcich sa podozrení z korupcie, konfliktov záujmov, porušovania práv migrantov a zatajovania informácií o sexuálnom delikventovi Jeffreym Epsteinovi.
„Demokrati vo výbore bojujú za ukončenie zneužívania moci, nekalých praktík a porušovania pravidiel touto administratívou,“ vyhlásil Garcia. „Tieto vyšetrovania vytvoria základ pre legislatívu, ktorá pomôže všetkým Američanom. Toto je len začiatok,“ dodal.
Všetci prezidentovi muži aj ženy
Výzvy dostali Trumpovi synovia Donald mladší a Eric pre možné konflikty záujmov súvisiace s kryptomenami, ako aj prezidentov zať Jared Kushner pre podozrenia z osobného obohacovania prostredníctvom zahraničných investícií.
Viceprezident JD Vance, minister spravodlivosti Todd Blanche a bývalá personálna šéfka Bieleho domu Susie Wilesová majú uchovať dokumenty týkajúce sa Epsteinovej kauzy.
Ďalšie výzvy smerovali predstaviteľom zodpovedným za protiimigračnú politiku vrátane Stephena Millera.
Maxwellovej presun
Demokrati preveria aj presun Epsteinovej spolupracovníčky Ghislaine Maxwellovej do väznice s miernejším režimom a súkromné financovanie novej tanečnej sály Bieleho domu.
Výzvy zatiaľ neukladajú povinnosť dokumenty odovzdať. Biely dom však už varoval, že vyšetrovania zamerané na zastrašovanie vládnych predstaviteľov môžu predstavovať protiprávne konanie.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati chystajú rozsiahle vyšetrovanie rodiny Trumpovcov a prezidentových spolupracovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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