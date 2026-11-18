Eva Nemčovská sa ujme mandátu primátorky Trnavy, poslanci rozhodnú aj o mestskej rade a komisiách
Eva Nemčovská vystrieda v primátorskom kresle Petra Bročku, ktorý bol primátorom tri volebné obdobia. Novozvolená primátorka Trnavy Eva Nemčovská sa ujme ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Eva Nemčovská vystrieda v primátorskom kresle Petra Bročku, ktorý bol primátorom tri volebné obdobia.
Novozvolená primátorka Trnavy Eva Nemčovská sa ujme mandátu vo štvrtok 19. novembra na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Stane sa historicky prvou ženou v tejto pozícii v Trnave.
Okrem zloženia sľubu primátorky a poslancov mestského zastupiteľstva je v návrhu programu zasadnutia aj návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovania mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2026 – 2030, návrh na zriadenie Mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva určenie ich predsedov, podpredsedov a členov z radov poslancov.
Poslanci sa budú zaoberať a návrhom na zloženie výborov mestských častí a návrhom na poverenie sobášiacich poslancov. Na ustanovujúcom zasadnutí by poslanci mali aj určiť plat novej primátorke Eve Nemčovskej.
Eva Nemčovská vystrieda v primátorskom kresle Petra Bročku, ktorý bol primátorom tri volebné obdobia. V tohtoročných komunálnych voľbách už nekandidoval.
Zdroj: SITA.sk - Eva Nemčovská sa ujme mandátu primátorky Trnavy, poslanci rozhodnú aj o mestskej rade a komisiách © SITA Všetky práva vyhradené.
Novozvolená primátorka Trnavy Eva Nemčovská sa ujme mandátu vo štvrtok 19. novembra na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Stane sa historicky prvou ženou v tejto pozícii v Trnave.
Okrem zloženia sľubu primátorky a poslancov mestského zastupiteľstva je v návrhu programu zasadnutia aj návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovania mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2026 – 2030, návrh na zriadenie Mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva určenie ich predsedov, podpredsedov a členov z radov poslancov.
Poslanci sa budú zaoberať a návrhom na zloženie výborov mestských častí a návrhom na poverenie sobášiacich poslancov. Na ustanovujúcom zasadnutí by poslanci mali aj určiť plat novej primátorke Eve Nemčovskej.
Eva Nemčovská vystrieda v primátorskom kresle Petra Bročku, ktorý bol primátorom tri volebné obdobia. V tohtoročných komunálnych voľbách už nekandidoval.
Zdroj: SITA.sk - Eva Nemčovská sa ujme mandátu primátorky Trnavy, poslanci rozhodnú aj o mestskej rade a komisiách © SITA Všetky práva vyhradené.
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