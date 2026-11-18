Fico preukázal, že účet jeho syna v Deutsche Bank naďalej existuje. Médiá vyzval na ospravedlnenie a hrozí žalobami – VIDEO
Fico zároveň skonštatoval, že jeho syn bol v celej veci zneužitý aj s jeho súčasnou manželkou a jej otcom, podnikateľom Miroslavom Čurillom. Predseda vlády Robert ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Fico zároveň skonštatoval, že jeho syn bol v celej veci zneužitý aj s jeho súčasnou manželkou a jej otcom, podnikateľom Miroslavom Čurillom.
Predseda vlády Robert Fico v stredu na tlačovej konferencii prehral záznam telefonátu jeho syna Michala s predstaviteľom Deutsche Bank, v ktorom mu z banky potvrdili, že jeho účet je stále aktívny. Ako vyplýva zo zverejnených informácii, na účte je momentálne 157 eur. Fico zopakoval, že účet si jeho syn založil v období, keď v roku 2015 študoval v Mníchove.
„Nikto nikdy nekontaktoval môjho syna, ani banka, ani žiadne iné orgány s tým, že by chceli zrušiť jeho účet," zdôraznil Fico, ktorý zverejnil aj fotografiu výpisu z predmetného účtu z roku 2020. Celý príbeh, ktorý hovoril o zrušení účtu kvôli podozreniu z praní špinavých peňazí je tak podľa neho nepravdivý.
Zároveň premiér kritizoval, že celá vec mu zobrala osem hodín pracovného času. Média v tejto súvislosti vyzval, aby zverejnili ospravedlnenie za skoro 50 článkov, ktoré na túto tému v stredu vyšli. Ak tak neurobia, budú podľa neho odpovedať na žaloby, „To naozaj tak ja ani môj syn nenecháme," zdôraznil premiér.
Fico zároveň skonštatoval, že jeho syn bol v celej veci zneužitý aj s jeho súčasnou manželkou a jej otcom, podnikateľom Miroslavom Čurillom. „Pre mňa tento prípad skončil, podávam celý rad žalôb," dodal premiér.
Český investigatívny web investigace.cz v rámci projektu Inside Deutsche Bank v stredu zverejnil informáciu, že nemecká banka mala podozrenie, že syn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Michal perie peniaze. Českí investigatívci tvrdili, že premiérov syn Michal Fico mal počas štúdia v Nemecku od 1. septembra 2015 otvorený študentský účet práve v tejto banke. Deutsche Bank mu však podľa nich tento účet v októbri 2016 zrušila, pretože zistila, že Michal Fico tento účet využíva nezvyčajným spôsobom. Banka v tejto súvislosti podala hlásenie o podozrení z prania špinavých peňazí.
Predseda vlády už v stredu v tejto súvislosti vysvetlil, že jeho syn študoval roku 2015 v Mníchove spolu so súčasnou manželkou. Tá mu na účet posielala mesačne polovičku nájmu, keďže spolu bývali. „Rovnako si spolu so spolužiakom z vysokej školy vyrovnávali platby," zdôraznil Fico s tým, že tvrdenia o praní špinavých peňazí sú absurdné klamstvo založené len na tom, že manželka jeho syna je dcérou známeho podnikateľa, a synov spolužiak pracoval na úrade vlády. „Bavíme sa o platbách v stovkách eur," doplnil Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico preukázal, že účet jeho syna v Deutsche Bank naďalej existuje. Médiá vyzval na ospravedlnenie a hrozí žalobami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico v stredu na tlačovej konferencii prehral záznam telefonátu jeho syna Michala s predstaviteľom Deutsche Bank, v ktorom mu z banky potvrdili, že jeho účet je stále aktívny. Ako vyplýva zo zverejnených informácii, na účte je momentálne 157 eur. Fico zopakoval, že účet si jeho syn založil v období, keď v roku 2015 študoval v Mníchove.
„Nikto nikdy nekontaktoval môjho syna, ani banka, ani žiadne iné orgány s tým, že by chceli zrušiť jeho účet," zdôraznil Fico, ktorý zverejnil aj fotografiu výpisu z predmetného účtu z roku 2020. Celý príbeh, ktorý hovoril o zrušení účtu kvôli podozreniu z praní špinavých peňazí je tak podľa neho nepravdivý.
Nenechajú to len tak
Zároveň premiér kritizoval, že celá vec mu zobrala osem hodín pracovného času. Média v tejto súvislosti vyzval, aby zverejnili ospravedlnenie za skoro 50 článkov, ktoré na túto tému v stredu vyšli. Ak tak neurobia, budú podľa neho odpovedať na žaloby, „To naozaj tak ja ani môj syn nenecháme," zdôraznil premiér.
Fico zároveň skonštatoval, že jeho syn bol v celej veci zneužitý aj s jeho súčasnou manželkou a jej otcom, podnikateľom Miroslavom Čurillom. „Pre mňa tento prípad skončil, podávam celý rad žalôb," dodal premiér.
Nezvyčajne využívaný účet
Český investigatívny web investigace.cz v rámci projektu Inside Deutsche Bank v stredu zverejnil informáciu, že nemecká banka mala podozrenie, že syn premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Michal perie peniaze. Českí investigatívci tvrdili, že premiérov syn Michal Fico mal počas štúdia v Nemecku od 1. septembra 2015 otvorený študentský účet práve v tejto banke. Deutsche Bank mu však podľa nich tento účet v októbri 2016 zrušila, pretože zistila, že Michal Fico tento účet využíva nezvyčajným spôsobom. Banka v tejto súvislosti podala hlásenie o podozrení z prania špinavých peňazí.
Predseda vlády už v stredu v tejto súvislosti vysvetlil, že jeho syn študoval roku 2015 v Mníchove spolu so súčasnou manželkou. Tá mu na účet posielala mesačne polovičku nájmu, keďže spolu bývali. „Rovnako si spolu so spolužiakom z vysokej školy vyrovnávali platby," zdôraznil Fico s tým, že tvrdenia o praní špinavých peňazí sú absurdné klamstvo založené len na tom, že manželka jeho syna je dcérou známeho podnikateľa, a synov spolužiak pracoval na úrade vlády. „Bavíme sa o platbách v stovkách eur," doplnil Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico preukázal, že účet jeho syna v Deutsche Bank naďalej existuje. Médiá vyzval na ospravedlnenie a hrozí žalobami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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