Vyšetrovateľ Ján Čurilla by sa mal vo štvrtok vrátiť do práce, avizuje jeho právny zástupca
Ján Čurilla v októbri uspel v súdnom spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Na základe nedávneho rozsudku Správneho súdu v ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Ján Čurilla v októbri uspel v súdnom spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.
Na základe nedávneho rozsudku Správneho súdu v Bratislave, ktorý v stredu nadobudol právoplatnosť, sa od štvrtka 19. novembra vracia do práce vyšetrovateľ Ján Čurilla. Na sociálnej sieti to uviedol jeho právny zástupca Peter Kubina. Čurilla by konkrétne mal nastúpiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Bratislava I, kam bol preložený z bývalej Národnej kriminálnej agentúry.
Čurilla v októbri uspel v súdnom spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Správny súd v Bratislave totiž zrušil personálny rozkaz ministra vnútra ešte z roku 2023, ktorým postavil Čurillu mimo služby. Dôvodom bolo obvinenie zo zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Správny súd v tejto súvislosti rozhodol, že vec vracia kompetentnému orgánu na ďalšie rozhodnutie. Zároveň policajtovi priznal náhradu trov konania.
Samotný Čurilla pre médiá pripomenul, že od začiatku tvrdil, že rozhodnutie ministra vnútra bolo nezákonné. Zároveň pripustil, že v prípade jeho návratu do práce môže byť postavený mimo služby opätovne, ako sa to stalo jeho kolegovi Pavlovi Ďurkovi. „Keďže pán minister si nerobí vrásky s dodržiavaním nejakého zákona,“ skonštatoval v októbri Čurilla.
Správny súd v Banskej Bystrici v septembri v celom rozsahu vyhovel správnej žalobe funkcionára policajnej inšpekcie Juraja Svítka a zrušil personálny rozkaz o jeho ustanovení do nižšej funkcie na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Bánovce nad Bebravou. Zástupca riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sa nadobudnutím právoplatnosti rozsudku mal následne vrátiť naspäť na svoje pôvodné pracovisko, z ktorého ho súčasný riaditeľ inšpekcie Branislav Zurian preložil na okres.
Svítok sa v tejto súvislosti vo štvrtok 8. októbra prišiel prihlásiť do práce, no šéf Úradu inšpekčnej služby Zurian ho poslal domov, keďže pre neho nemá prácu. Zároveň ho odkázal na personálnu sekciu rezortu vnútra. Svítok sa v reakcii rozhodol na šéfa inšpekcie podať trestné oznámenie.
Správny súd v Bratislave ešte predtým v novembri 2025 zrušil personálny rozkaz ministra vnútra o postavení mimo službu policajta Pavla Ďurku a konštatoval, že Matúš Šutaj Eštok porušil zákon. Ďurka následne nastúpil na Okresné riaditeľstvo polície v Nitre. Minister vnútra však v máji 2026 opätovne rozhodol o postavení policajta mimo služby. V rámci kauzy Kajúcnik bol totiž Ďurka obvinený pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ Ján Čurilla by sa mal vo štvrtok vrátiť do práce, avizuje jeho právny zástupca © SITA Všetky práva vyhradené.
Na základe nedávneho rozsudku Správneho súdu v Bratislave, ktorý v stredu nadobudol právoplatnosť, sa od štvrtka 19. novembra vracia do práce vyšetrovateľ Ján Čurilla. Na sociálnej sieti to uviedol jeho právny zástupca Peter Kubina. Čurilla by konkrétne mal nastúpiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Bratislava I, kam bol preložený z bývalej Národnej kriminálnej agentúry.
Čurilla v októbri uspel v súdnom spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Správny súd v Bratislave totiž zrušil personálny rozkaz ministra vnútra ešte z roku 2023, ktorým postavil Čurillu mimo služby. Dôvodom bolo obvinenie zo zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Správny súd v tejto súvislosti rozhodol, že vec vracia kompetentnému orgánu na ďalšie rozhodnutie. Zároveň policajtovi priznal náhradu trov konania.
Môže byť opäť postavený mimo služby
Samotný Čurilla pre médiá pripomenul, že od začiatku tvrdil, že rozhodnutie ministra vnútra bolo nezákonné. Zároveň pripustil, že v prípade jeho návratu do práce môže byť postavený mimo služby opätovne, ako sa to stalo jeho kolegovi Pavlovi Ďurkovi. „Keďže pán minister si nerobí vrásky s dodržiavaním nejakého zákona,“ skonštatoval v októbri Čurilla.
Správny súd v Banskej Bystrici v septembri v celom rozsahu vyhovel správnej žalobe funkcionára policajnej inšpekcie Juraja Svítka a zrušil personálny rozkaz o jeho ustanovení do nižšej funkcie na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Bánovce nad Bebravou. Zástupca riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sa nadobudnutím právoplatnosti rozsudku mal následne vrátiť naspäť na svoje pôvodné pracovisko, z ktorého ho súčasný riaditeľ inšpekcie Branislav Zurian preložil na okres.
Zurian nemá pre Svítka prácu
Svítok sa v tejto súvislosti vo štvrtok 8. októbra prišiel prihlásiť do práce, no šéf Úradu inšpekčnej služby Zurian ho poslal domov, keďže pre neho nemá prácu. Zároveň ho odkázal na personálnu sekciu rezortu vnútra. Svítok sa v reakcii rozhodol na šéfa inšpekcie podať trestné oznámenie.
Správny súd v Bratislave ešte predtým v novembri 2025 zrušil personálny rozkaz ministra vnútra o postavení mimo službu policajta Pavla Ďurku a konštatoval, že Matúš Šutaj Eštok porušil zákon. Ďurka následne nastúpil na Okresné riaditeľstvo polície v Nitre. Minister vnútra však v máji 2026 opätovne rozhodol o postavení policajta mimo služby. V rámci kauzy Kajúcnik bol totiž Ďurka obvinený pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ Ján Čurilla by sa mal vo štvrtok vrátiť do práce, avizuje jeho právny zástupca © SITA Všetky práva vyhradené.
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