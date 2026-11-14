Vlhová mala sľubný začiatok, no strmá pasáž ju obrala o množstvo času: Všetko je možné a viem, kde sa môžem zlepšiť
Tridsaťjedenročná Liptáčka mala pri žrebovaní čísiel smolu, pretože z druhej skupiny lyžiarok od osmičky do pätnástky si vytiahla najhoršie možné číslo. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ...
14.11.2026 (SITA.sk) - Tridsaťjedenročná Liptáčka mala pri žrebovaní čísiel smolu, pretože z druhej skupiny lyžiarok od osmičky do pätnástky si vytiahla najhoršie možné číslo.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová úspešne dokončila 1. kolo slalomu v obľúbenom fínskom stredisku Levi, kde v kariére dokázala už 10-krát stáť na pódiu a šesť razy sa tešila z celkového triumfu.
Po úvodnej jazde, na ktorú nastúpila až ako 15. v poradí, obsadila 13. miesto stratou 1,44 sekundy na vedúcu Nemku Emmu Aicherovú.
Druhá priečka patrí Albánke Lare Colturiovej (+0,36 s), tretie Chorvátke Zrinke Ljutičovej (+0,88 s), štvrté Švajčiarke Camille Rastovej (+1,02 s) a piate Rakúšanke Katharine Truppeovej (+1,05 s).
Tridsaťjedenročná Liptáčka mala pri žrebovaní čísiel smolu, pretože z druhej skupiny lyžiarok od osmičky do pätnástky si vytiahla najhoršie možné číslo.
Slalom Svetového pohára Vlhová jazdí prvýkrát od 16. januára 2024, teda po 1 033 dňoch, keď sa v Jasnej zranila v obrovskom slalome.
V prvých pretekoch tejto sezóny získala Liptáčka osem bodov za 23. miesto v obrovskom slalome v Söldene, hoci po 1. kole bola na 11. pozícii.
Vlhová mala po druhom medzičase stratu iba necelú desatinu sekundy na Aicherovú, no tretia strmá pasáž jej príliš nevyšla, keď stratila drahocenný čas, ktorý ju stál lepší výsledok. Napokon obsadila 13. miesto.
Návrat jej chutil a je šťastná, že úspešne dokončila 1. kolo. "Cítila som sa tak medzi - na rovine fajn, v strmej časti som bola trošku pasívna a tuhá, takže tam som čakala, čo príde. Tam sa odrazila tá strata," uviedla pre televíziu JOJ Šport.
"Teším sa, že som späť, je to fajn a užívam si to. Druhé kolo sa pokúsim vylepšiť, aj chyby, ktoré som urobila. Tréner mi potvrdil, čo som si aj myslela. Všetko je možné, viem, kde sa môžem zlepšiť a pokúsim sa to urobiť. Strata je tesná, ale nepozerám sa na pódium, ale chcem ísť dobre druhú jazdu a robiť všetko, ako mám, ako som zvyknutá a ako to robím na tréningu," pokračovala 31-ročná Liptáčka.
"Teším sa z divákov, vraciam si aj takto motiváciu. Som šťastná, že tu môžem byť, lebo cesta sem bola náročná. Chcem si užívať to, čo je a neriešiť pódia a víťazstvá, hoci by to bolo pekné. Chcem len podávať zo seba maximum," dodala Vlhová po 1. kole.
Druhé kolo je na programe od 13.00 h, kde sa predstaví 30 najlepších lyžiarok. Postupovať sa bude od pretekárky s najhorším časom až po tú s najlepším po prvej jazde.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová mala sľubný začiatok, no strmá pasáž ju obrala o množstvo času: Všetko je možné a viem, kde sa môžem zlepšiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová úspešne dokončila 1. kolo slalomu v obľúbenom fínskom stredisku Levi, kde v kariére dokázala už 10-krát stáť na pódiu a šesť razy sa tešila z celkového triumfu.
Po úvodnej jazde, na ktorú nastúpila až ako 15. v poradí, obsadila 13. miesto stratou 1,44 sekundy na vedúcu Nemku Emmu Aicherovú.
Druhá priečka patrí Albánke Lare Colturiovej (+0,36 s), tretie Chorvátke Zrinke Ljutičovej (+0,88 s), štvrté Švajčiarke Camille Rastovej (+1,02 s) a piate Rakúšanke Katharine Truppeovej (+1,05 s).
Návrat po vyše 1 000 dňoch
Tridsaťjedenročná Liptáčka mala pri žrebovaní čísiel smolu, pretože z druhej skupiny lyžiarok od osmičky do pätnástky si vytiahla najhoršie možné číslo.
Slalom Svetového pohára Vlhová jazdí prvýkrát od 16. januára 2024, teda po 1 033 dňoch, keď sa v Jasnej zranila v obrovskom slalome.
V prvých pretekoch tejto sezóny získala Liptáčka osem bodov za 23. miesto v obrovskom slalome v Söldene, hoci po 1. kole bola na 11. pozícii.
Pokúsi sa napraviť chyby
Vlhová mala po druhom medzičase stratu iba necelú desatinu sekundy na Aicherovú, no tretia strmá pasáž jej príliš nevyšla, keď stratila drahocenný čas, ktorý ju stál lepší výsledok. Napokon obsadila 13. miesto.
Návrat jej chutil a je šťastná, že úspešne dokončila 1. kolo. "Cítila som sa tak medzi - na rovine fajn, v strmej časti som bola trošku pasívna a tuhá, takže tam som čakala, čo príde. Tam sa odrazila tá strata," uviedla pre televíziu JOJ Šport.
"Teším sa, že som späť, je to fajn a užívam si to. Druhé kolo sa pokúsim vylepšiť, aj chyby, ktoré som urobila. Tréner mi potvrdil, čo som si aj myslela. Všetko je možné, viem, kde sa môžem zlepšiť a pokúsim sa to urobiť. Strata je tesná, ale nepozerám sa na pódium, ale chcem ísť dobre druhú jazdu a robiť všetko, ako mám, ako som zvyknutá a ako to robím na tréningu," pokračovala 31-ročná Liptáčka.
"Teším sa z divákov, vraciam si aj takto motiváciu. Som šťastná, že tu môžem byť, lebo cesta sem bola náročná. Chcem si užívať to, čo je a neriešiť pódia a víťazstvá, hoci by to bolo pekné. Chcem len podávať zo seba maximum," dodala Vlhová po 1. kole.
Druhé kolo je na programe od 13.00 h, kde sa predstaví 30 najlepších lyžiarok. Postupovať sa bude od pretekárky s najhorším časom až po tú s najlepším po prvej jazde.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová mala sľubný začiatok, no strmá pasáž ju obrala o množstvo času: Všetko je možné a viem, kde sa môžem zlepšiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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