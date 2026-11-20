Druhý stupeň teroristického ohrozenia zostáva v platnosti, bezpečnostná rada riešila aj kybernetické útoky
Osobitnou témou boli bezpečnostné opatrenia počas kultúrnych, spoločenských a náboženských podujatí pred vianočnými a novoročnými sviatkami. Rada
20.11.2026 (SITA.sk) - Osobitnou témou boli bezpečnostné opatrenia počas kultúrnych, spoločenských a náboženských podujatí pred vianočnými a novoročnými sviatkami.
Rada Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC) pod vedením ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na svojom zasadnutí v piatok 20. novembra vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Slovensku a rozhodla ponechať v platnosti druhý, teda zvýšený stupeň teroristického ohrozenia.
Ako informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann, v súvislosti so streľbou v Krakove sa členovia rady zamerali na pripravenosť bezpečnostných zložiek a štátnych orgánov SR na riešenie podobných incidentov.
Diskutovali aj o preventívnych a bezpečnostných opatreniach na zvládnutie takýchto udalostí. Osobitnou témou boli bezpečnostné opatrenia počas kultúrnych, spoločenských a náboženských podujatí pred vianočnými a novoročnými sviatkami. Členovia rady prediskutovali pripravenosť jednotlivých rezortov a návrhy opatrení na zabezpečenie pokojného priebehu sviatočného obdobia.
Rada sa podľa Neumanna venovala aj situácii v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a v okolitých krajinách. Ministerstvo vnútra informovalo o realizovaných aktivitách na zvýšenie kybernetickej odolnosti rezortu, ktoré zahŕňajú rozšírenie spôsobilostí odolávať sofistikovaným kybernetickým útokom, dobudovanie bezpečnostných a overovacích prvkov, prípravu dohľadových centier s nepretržitou prevádzkou 24/7 a výmenu zastaraných prvkov IT infraštruktúry.
„Vzhľadom na režimový charakter opatrení nie je možné zverejniť ich podrobnosti,“ doplnil Neumann. Rezort pripravuje tiež vytvorenie špecializovaného tímu v rámci nového útvaru na posilnenie riadenia kybernetickej bezpečnosti.
Členovia rady sa oboznámili aj s výsledkami činnosti NBAC za rok 2026.
Zdroj: SITA.sk - Druhý stupeň teroristického ohrozenia zostáva v platnosti, bezpečnostná rada riešila aj kybernetické útoky © SITA Všetky práva vyhradené.
Rada Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC) pod vedením ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na svojom zasadnutí v piatok 20. novembra vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Slovensku a rozhodla ponechať v platnosti druhý, teda zvýšený stupeň teroristického ohrozenia.
Ako informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann, v súvislosti so streľbou v Krakove sa členovia rady zamerali na pripravenosť bezpečnostných zložiek a štátnych orgánov SR na riešenie podobných incidentov.
Odolnosť proti útokom
Diskutovali aj o preventívnych a bezpečnostných opatreniach na zvládnutie takýchto udalostí. Osobitnou témou boli bezpečnostné opatrenia počas kultúrnych, spoločenských a náboženských podujatí pred vianočnými a novoročnými sviatkami. Členovia rady prediskutovali pripravenosť jednotlivých rezortov a návrhy opatrení na zabezpečenie pokojného priebehu sviatočného obdobia.
Rada sa podľa Neumanna venovala aj situácii v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a v okolitých krajinách. Ministerstvo vnútra informovalo o realizovaných aktivitách na zvýšenie kybernetickej odolnosti rezortu, ktoré zahŕňajú rozšírenie spôsobilostí odolávať sofistikovaným kybernetickým útokom, dobudovanie bezpečnostných a overovacích prvkov, prípravu dohľadových centier s nepretržitou prevádzkou 24/7 a výmenu zastaraných prvkov IT infraštruktúry.
„Vzhľadom na režimový charakter opatrení nie je možné zverejniť ich podrobnosti,“ doplnil Neumann. Rezort pripravuje tiež vytvorenie špecializovaného tímu v rámci nového útvaru na posilnenie riadenia kybernetickej bezpečnosti.
Členovia rady sa oboznámili aj s výsledkami činnosti NBAC za rok 2026.
Zdroj: SITA.sk - Druhý stupeň teroristického ohrozenia zostáva v platnosti, bezpečnostná rada riešila aj kybernetické útoky © SITA Všetky práva vyhradené.
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