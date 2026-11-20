Zamestnanci EK sa o rozsiahlom kyberútoku dozvedeli z médií, odbory hovoria o škandále
Odborári kritizujú vedenie Európskej komisie za zatajovanie informácií. Obávajú sa úniku citlivých údajov a žiadajú nezávislé vyšetrovanie. Zamestnanecké odbory
20.11.2026 (SITA.sk) - Odborári kritizujú vedenie Európskej komisie za zatajovanie informácií. Obávajú sa úniku citlivých údajov a žiadajú nezávislé vyšetrovanie.
Cristiano Sebastiani, predseda odborovej organizácie zamestnancov úniových inštitúcií Renouveau & Démocratie pri EK, označil mlčanie vedenia za neprijateľné.
Komisia podľa neho napriek verejnému priznaniu incidentu neposkytla zamestnancom ani základné vysvetlenie.
„Je jednoducho nepredstaviteľné, že médiá na celom svete informujú o tomto incidente, zatiaľ čo zamestnanci stále čakajú na prvé priame oznámenie Komisie,“ uviedol Sebastiani v internom e-maile.
Niektorí zamestnanci sa podľa odborárov dokonca stretli s tvrdeniami nadriadených, že nešlo o kybernetický útok, ale iba o bežný technický problém.
Incident narušil systémy používané na správu miezd, pracovného času a dovoleniek. Odbory preto žiadajú okamžité objasnenie rozsahu útoku, informovanie všetkých zamestnancov a nezávislé preverenie bezpečnostného incidentu.
Komisia už o udalosti informovala európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Hovorca EK Thomas Regnier odmietol kritiku nepriamo vyhlásením, že inštitúcia prijala „potrebné opatrenia v reakcii na zistenú kybernetickú kampaň“.
Zdôraznil, že útok zasiahol jednotlivé systémy a dotknuté osoby boli informované podľa štandardných postupov. Či útočníci skutočne získali citlivé osobné údaje, zatiaľ nie je potvrdené.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci EK sa o rozsiahlom kyberútoku dozvedeli z médií, odbory hovoria o škandále © SITA Všetky práva vyhradené.
Zamestnanecké odbory Európskej komisie (EK) ostro kritizovali jej vedenie za nedostatočné informovanie o rozsiahlom kybernetickom útoku, o ktorom sa mnohí úradníci dozvedeli až z médií.
Útok narušil fungovanie interných systémov a mohol ohroziť veľké množstvo osobných údajov, informoval portál Politico.
Komisia mlčí
Cristiano Sebastiani, predseda odborovej organizácie zamestnancov úniových inštitúcií Renouveau & Démocratie pri EK, označil mlčanie vedenia za neprijateľné.
Komisia podľa neho napriek verejnému priznaniu incidentu neposkytla zamestnancom ani základné vysvetlenie.
„Je jednoducho nepredstaviteľné, že médiá na celom svete informujú o tomto incidente, zatiaľ čo zamestnanci stále čakajú na prvé priame oznámenie Komisie,“ uviedol Sebastiani v internom e-maile.
Útok sa vraj nestal
Niektorí zamestnanci sa podľa odborárov dokonca stretli s tvrdeniami nadriadených, že nešlo o kybernetický útok, ale iba o bežný technický problém.
Incident narušil systémy používané na správu miezd, pracovného času a dovoleniek. Odbory preto žiadajú okamžité objasnenie rozsahu útoku, informovanie všetkých zamestnancov a nezávislé preverenie bezpečnostného incidentu.
Štandardné postupy
Komisia už o udalosti informovala európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Hovorca EK Thomas Regnier odmietol kritiku nepriamo vyhlásením, že inštitúcia prijala „potrebné opatrenia v reakcii na zistenú kybernetickú kampaň“.
Zdôraznil, že útok zasiahol jednotlivé systémy a dotknuté osoby boli informované podľa štandardných postupov. Či útočníci skutočne získali citlivé osobné údaje, zatiaľ nie je potvrdené.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci EK sa o rozsiahlom kyberútoku dozvedeli z médií, odbory hovoria o škandále © SITA Všetky práva vyhradené.
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