Pikantné súboje vo štvrťfinále Ligy národov. Španielsko vyzve Francúzsko, Nóri sa pokúsia prekvapiť Angličanov – PREHĽAD
V ďalších štvrťfinálových dvojiciach narazia úradujúci víťazi Ligy národov z Portugalska na Holandsko a Belgicko vyzve Nemecko. Majstri sveta zo Španielska sa vo štvrťfinále
20.11.2026 (SITA.sk) - V ďalších štvrťfinálových dvojiciach narazia úradujúci víťazi Ligy národov z Portugalska na Holandsko a Belgicko vyzve Nemecko.
Majstri sveta zo Španielska sa vo štvrťfinále Ligy národov UEFA stretnú s Francúzmi, zatiaľ čo Angličania si zmerajú sily s Nórmi. Rozhodol o tom žreb.
"La Furia Roja" v júli zdolala "Les Bleus" 2:0 v semifinále majstrovstiev sveta v Spojených štátoch amerických, pričom neskôr celý turnaj vyhrala.
Tím z krajiny "galského kohúta" zdolala aj v semifinále predchádzajúceho ročníka Ligy národov, ktorý sa konal v sezóne 2024/25 výsledkom 5:4.
Štvrťfinálové súboje sa odohrajú v marci formou dvojzápasu. Španieli, ktorí v 3. skupine A-divízie obsadili druhé miesto, začnú na domácej pôde, zatiaľ čo Francúzi vyhrali 1. skupinu.
Hráči z Pyrenejského polostrova triumfovali v Lige národov v roku 2023, no o dva roky skôr ich vo finále zdolalo práve "Les Bleus".
Angličania ovládli 3. skupinu vďaka lepšiemu skóre po tom, čo v záverečnom dueli zdolali Španielsko na jeho ihrisku. Za odmenu ich čaká štvrťfinálový dvojzápas proti Nórsku, pričom prvý duel sa odohrá v domovine Erlinga Haalanda.
Pôjde o akúsi odvetu za to, že na tohtoročných MS vo štvrťfinále postúpili ďalej hráči Anglicka, keď zdolali Nórsko 2:1 po predĺžení, no v semifinále podľahli Argentíne.
V ďalších štvrťfinálových dvojiciach narazia úradujúci víťazi Ligy národov z Portugalska na Holandsko a Belgicko vyzve Nemecko.
Víťazi postúpia do záverečnej fázy turnaja, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. až 13. júna na zatiaľ neurčenom mieste.
V semifinále narazí Španielsko alebo Francúzsko na Holandsko či Portugalsko. Anglicko sa v prípade postupu cez Nórsko stretne s Belgickom alebo Nemeckom.
Žreb štvrťfinále Ligy národov UEFA (dvojzápasy sa odohrajú v termíne od 25. do 30. marca 2027):
Španielsko – Francúzsko
Nórsko – Anglicko
Holandsko – Portugalsko
Belgicko – Nemecko
Žreb semifinále:
Holandsko/Portugalsko – Španielsko/Francúzsko
Belgicko/Nemecko – Nórsko/Anglicko
Koncom marca sa uskutočnia aj barážové súboje o udržanie sa v divíziách A a B. Wales, ktorý skončil na poslednom mieste v 4. skupine A-divízie, bude v dvojzápase proti Slovinsku bojovať o zotrvanie.
Írsko, ktoré vo svojej skupine v B-divízii obsadilo druhé miesto, nastúpi proti Chorvátsku, zatiaľ čo Dánsko čaká meranie síl s Bosnou a Hercegovinou a Maďarsko sa postaví Srbsku.
Štyri krajiny, ktoré už postúpili do najlepšej divízie, sú Švajčiarsko, Severné Írsko, Rakúsko a Švédsko. Marcové štvrťfinálové zápasy a barážové stretnutia Ligy národov sa uskutočnia v rovnakom čase, keď sa začne kvalifikácia na Euro 2028.
Zdroj: SITA.sk - Pikantné súboje vo štvrťfinále Ligy národov. Španielsko vyzve Francúzsko, Nóri sa pokúsia prekvapiť Angličanov – PREHĽAD © SITA Všetky práva vyhradené.
Majstri sveta zo Španielska sa vo štvrťfinále Ligy národov UEFA stretnú s Francúzmi, zatiaľ čo Angličania si zmerajú sily s Nórmi. Rozhodol o tom žreb.
"La Furia Roja" v júli zdolala "Les Bleus" 2:0 v semifinále majstrovstiev sveta v Spojených štátoch amerických, pričom neskôr celý turnaj vyhrala.
Tím z krajiny "galského kohúta" zdolala aj v semifinále predchádzajúceho ročníka Ligy národov, ktorý sa konal v sezóne 2024/25 výsledkom 5:4.
Štvrťfinálové súboje sa odohrajú v marci formou dvojzápasu. Španieli, ktorí v 3. skupine A-divízie obsadili druhé miesto, začnú na domácej pôde, zatiaľ čo Francúzi vyhrali 1. skupinu.
Hráči z Pyrenejského polostrova triumfovali v Lige národov v roku 2023, no o dva roky skôr ich vo finále zdolalo práve "Les Bleus".
Angličania ovládli 3. skupinu vďaka lepšiemu skóre po tom, čo v záverečnom dueli zdolali Španielsko na jeho ihrisku. Za odmenu ich čaká štvrťfinálový dvojzápas proti Nórsku, pričom prvý duel sa odohrá v domovine Erlinga Haalanda.
Pôjde o akúsi odvetu za to, že na tohtoročných MS vo štvrťfinále postúpili ďalej hráči Anglicka, keď zdolali Nórsko 2:1 po predĺžení, no v semifinále podľahli Argentíne.
V ďalších štvrťfinálových dvojiciach narazia úradujúci víťazi Ligy národov z Portugalska na Holandsko a Belgicko vyzve Nemecko.
Víťazi postúpia do záverečnej fázy turnaja, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. až 13. júna na zatiaľ neurčenom mieste.
V semifinále narazí Španielsko alebo Francúzsko na Holandsko či Portugalsko. Anglicko sa v prípade postupu cez Nórsko stretne s Belgickom alebo Nemeckom.
Žreb štvrťfinále Ligy národov UEFA (dvojzápasy sa odohrajú v termíne od 25. do 30. marca 2027):
Španielsko – Francúzsko
Nórsko – Anglicko
Holandsko – Portugalsko
Belgicko – Nemecko
Žreb semifinále:
Holandsko/Portugalsko – Španielsko/Francúzsko
Belgicko/Nemecko – Nórsko/Anglicko
Ďalšie duely
Koncom marca sa uskutočnia aj barážové súboje o udržanie sa v divíziách A a B. Wales, ktorý skončil na poslednom mieste v 4. skupine A-divízie, bude v dvojzápase proti Slovinsku bojovať o zotrvanie.
Írsko, ktoré vo svojej skupine v B-divízii obsadilo druhé miesto, nastúpi proti Chorvátsku, zatiaľ čo Dánsko čaká meranie síl s Bosnou a Hercegovinou a Maďarsko sa postaví Srbsku.
Štyri krajiny, ktoré už postúpili do najlepšej divízie, sú Švajčiarsko, Severné Írsko, Rakúsko a Švédsko. Marcové štvrťfinálové zápasy a barážové stretnutia Ligy národov sa uskutočnia v rovnakom čase, keď sa začne kvalifikácia na Euro 2028.
Zdroj: SITA.sk - Pikantné súboje vo štvrťfinále Ligy národov. Španielsko vyzve Francúzsko, Nóri sa pokúsia prekvapiť Angličanov – PREHĽAD © SITA Všetky práva vyhradené.
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