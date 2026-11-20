Ďurka zostáva mimo služby na neurčito. Šutaj Eštok podľa advokáta Kubinu ignoroval rozhodnutie prokuratúry
V máji na postavenie Ďurku mimo službu využil minister podľa Kubinu obvinenie vznesené v marci 2026 v kauze „Kajúcnik“. Policajtovi Pavlovi Ďurkovi predĺžil
20.11.2026 (SITA.sk) - V máji na postavenie Ďurku mimo službu využil minister podľa Kubinu obvinenie vznesené v marci 2026 v kauze „Kajúcnik“.
Policajtovi Pavlovi Ďurkovi predĺžil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavenie mimo služby, tentokrát na neurčito, a to pre obvinenie, ktoré bolo medzitým zrušené. Upozornil na to právny zástupca Ďurku Peter Kubina. Pripomenul pritom, že v máji 2026 minister postavil Ďurku mimo služby na dobu šiestich mesiacov po tom, ako s ním prehral súd o zrušenie jeho prvého rozhodnutia o postavení mimo služby. V máji na postavenie Ďurku mimo službu využil minister podľa Kubinu obvinenie vznesené v marci 2026 v kauze „Kajúcnik“. Advokát zároveň zdôraznil, že proti tomuto rozhodnutiu bola už podaná žaloba na Správny súd v Bratislave.
„Keďže šesť mesiacov uplynulo v týchto dňoch a z verejných vyjadrení Šutaja Eštoka všetci vieme, že kým on bude minister, zákon a právoplatné rozsudky súdov pri jeho personálnom rozhodovaní platiť nebudú, bolo jasné, že postavenie Ďurku mimo služby bude predĺžené. Preto sme s napätím očakávali, aké výnimočné okolnosti minister uvedie ako dôvod takéhoto predĺženia,“ skonštatoval Kubina.
Ako výnimočnú okolnosť odôvodňujúcu predĺženie postavenia Ďurku mimo služby na neurčito, teda do právoplatného skončenia trestného stíhania, Šutaj Eštok podľa Kubinu vo svojom personálnom rozkaze z 11. novembra 2026 uviedol, že Ďurkovi bolo 20. júla 2026 vyšetrovateľom inšpekcie vznesené, respektíve rozšírené obvinenie v kauze „Kajúcnik“ o ďalší skutok.
„Popri triatlone a inej štátnickej agende si minister Šutaj Eštok nestihol všimnúť, že toto ,nové' obvinenie bolo už dňa 7. októbra 2026 v celom rozsahu právoplatne zrušené dozorovým prokurátorom Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici,“ zdôraznil Kubina s tým, že v čase vydania najnovšieho personálneho rozkazu teda toto obvinenie už viac ako mesiac neexistovalo. „Z tohto dôvodu teda neexistuje a v čase rozhodovania ani neexistovala ministrom deklarovaná výnimočná okolnosť odôvodňujúca predĺženie postavenia Pavla Ďurku mimo služby,“ vysvetlil Kubina.
Advokát zároveň na margo ministra skonštatoval, že okrem zákona, rozsudkov súdov a rozhodnutí Úradu na ochranu oznamovateľov nerešpektuje a ignoruje aj rozhodnutia prokuratúry. „Ako inak by sa mohlo stať, že minister ako jediný dôvod svojho rozhodnutia uviedol obvinenie, ktoré už dávno neexistuje?“ pýta sa advokát.
Správny súd v Bratislave v novembri 2025 zrušil personálny rozkaz ministra vnútra o postavení mimo službu policajta Pavla Ďurku a konštatoval, že Matúš Šutaj Eštok porušil zákon. Ďurka následne nastúpil na Okresné riaditeľstvo polície v Nitre. Minister vnútra však v máji 2026 opätovne rozhodol o postavení policajta mimo služby. V rámci kauzy „Kajúcnik“ bol totiž Ďurka obvinený pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie.
Zdroj: SITA.sk - Ďurka zostáva mimo služby na neurčito. Šutaj Eštok podľa advokáta Kubinu ignoroval rozhodnutie prokuratúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajtovi Pavlovi Ďurkovi predĺžil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavenie mimo služby, tentokrát na neurčito, a to pre obvinenie, ktoré bolo medzitým zrušené. Upozornil na to právny zástupca Ďurku Peter Kubina. Pripomenul pritom, že v máji 2026 minister postavil Ďurku mimo služby na dobu šiestich mesiacov po tom, ako s ním prehral súd o zrušenie jeho prvého rozhodnutia o postavení mimo služby. V máji na postavenie Ďurku mimo službu využil minister podľa Kubinu obvinenie vznesené v marci 2026 v kauze „Kajúcnik“. Advokát zároveň zdôraznil, že proti tomuto rozhodnutiu bola už podaná žaloba na Správny súd v Bratislave.
Postavenie mimo služby
„Keďže šesť mesiacov uplynulo v týchto dňoch a z verejných vyjadrení Šutaja Eštoka všetci vieme, že kým on bude minister, zákon a právoplatné rozsudky súdov pri jeho personálnom rozhodovaní platiť nebudú, bolo jasné, že postavenie Ďurku mimo služby bude predĺžené. Preto sme s napätím očakávali, aké výnimočné okolnosti minister uvedie ako dôvod takéhoto predĺženia,“ skonštatoval Kubina.
Ako výnimočnú okolnosť odôvodňujúcu predĺženie postavenia Ďurku mimo služby na neurčito, teda do právoplatného skončenia trestného stíhania, Šutaj Eštok podľa Kubinu vo svojom personálnom rozkaze z 11. novembra 2026 uviedol, že Ďurkovi bolo 20. júla 2026 vyšetrovateľom inšpekcie vznesené, respektíve rozšírené obvinenie v kauze „Kajúcnik“ o ďalší skutok.
„Popri triatlone a inej štátnickej agende si minister Šutaj Eštok nestihol všimnúť, že toto ,nové' obvinenie bolo už dňa 7. októbra 2026 v celom rozsahu právoplatne zrušené dozorovým prokurátorom Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici,“ zdôraznil Kubina s tým, že v čase vydania najnovšieho personálneho rozkazu teda toto obvinenie už viac ako mesiac neexistovalo. „Z tohto dôvodu teda neexistuje a v čase rozhodovania ani neexistovala ministrom deklarovaná výnimočná okolnosť odôvodňujúca predĺženie postavenia Pavla Ďurku mimo služby,“ vysvetlil Kubina.
Šutaj Eštok porušil zákon
Advokát zároveň na margo ministra skonštatoval, že okrem zákona, rozsudkov súdov a rozhodnutí Úradu na ochranu oznamovateľov nerešpektuje a ignoruje aj rozhodnutia prokuratúry. „Ako inak by sa mohlo stať, že minister ako jediný dôvod svojho rozhodnutia uviedol obvinenie, ktoré už dávno neexistuje?“ pýta sa advokát.
Správny súd v Bratislave v novembri 2025 zrušil personálny rozkaz ministra vnútra o postavení mimo službu policajta Pavla Ďurku a konštatoval, že Matúš Šutaj Eštok porušil zákon. Ďurka následne nastúpil na Okresné riaditeľstvo polície v Nitre. Minister vnútra však v máji 2026 opätovne rozhodol o postavení policajta mimo služby. V rámci kauzy „Kajúcnik“ bol totiž Ďurka obvinený pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie.
- Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo vnútra SR.
Zdroj: SITA.sk - Ďurka zostáva mimo služby na neurčito. Šutaj Eštok podľa advokáta Kubinu ignoroval rozhodnutie prokuratúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Váš web môže byť tým najlepším obchodníkom, akého máte
- Energetické nápoje a zástava srdca: Vedci zverejnili novú štúdiu
- Tri spôsoby, ako si spríjemniť zimný domov.
- Zásah záchranárov na strednej škole v Modre, niektorým študentom prišlo nevoľno a zvracali. Polícia už začala trestné stíhanie
- Rusnák strelil gól, no nepremenil penaltu v zápase aj v rozstrele a jeho tím vypadol. Mladík Gidi opäť skóroval a pomohol k postupu – VIDEO