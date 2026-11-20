Šutaj Eštok nakupuje vrtuľníky, kým policajtom končí životnosť nepriestrelných viest. Upozorňujú liberáli – VIDEO
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok plánuje obstaranie troch vrtuľníkov za 120 miliónov eur. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok plánuje obstaranie troch vrtuľníkov za 120 miliónov eur.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na kritický stav vybavenia bezpečnostných zložiek. V novembri sa podľa liberálov skončila životnosť všetkých nepriestrelných viest v polícii, čo znamená, že policajti zasahujú s výstrojom, ktorý nemusí poskytovať požadovanú ochranu. Medzitým minister vnútra Matúš Šutaj Eštok plánuje obstaranie troch vrtuľníkov za 120 miliónov eur.
„V novembri sa skončila životnosť všetkých nepriestrelných viest v Policajnom zbore. Policajti tak podľa našich informácií zasahujú s výstrojom, ktorý už nemusí poskytovať požadovanú úroveň ochrany. A čo robí minister Šutaj Eštok? Ohlasuje ďalšie veľkolepé nákupy, najnovšie tri vrtuľníky za 120 miliónov eur. Na drahé nákupy peniaze má, ale na základnú ochranu policajtov nie. Toto je skutočná vizitka jeho pôsobenia na ministerstve vnútra,“ vyhlásil poslanec NR SR a tímlíder SaS pre bezpečnosť Juraj Krúpa.
Spochybnil tiež prioritu nákupu hasičských vrtuľníkov, keďže Ozbrojené sily SR už majú techniku na hasenie požiarov a ďalšie vrtuľníky kupuje ministerstvo obrany. Poslanec ďalej kritizoval pomalý rozvoj miezd a podmienok pre policajtov.
„Šutaj Eštok sľuboval policajtom vyššie platy a lepšie podmienky. Po troch rokoch však vidíme najmä chaos v odmeňovaní, nedostatok motivácie a zanedbané základné potreby. Zvýšenie platov o 150 eur má prísť až v roku 2027, tesne pred voľbami, a ani nepokryje rast životných nákladov za celé obdobie tejto vlády. Minister sa stará o veľké nákupy, ale zabúda na ľudí, ktorí každý deň riskujú svoje životy,“ pripomenul Krúpa.
Ako riešenie SaS navrhuje novelu zákonov, ktoré by umožnili policajtom, hasičom a ďalším príslušníkom bezpečnostných zložiek legálne si privyrobiť podnikaním popri službe.
„Policajt či hasič by mal mať možnosť privyrobiť si vlastnou prácou, či už prevádzkovaním autoservisu, remeselnou činnosťou alebo iným podnikaním. Dnes im v tom zákon výrazne bráni. Chceme tieto zbytočné rozdiely odstrániť. Samozrejme, podnikanie nebude môcť byť v konflikte so služobnými povinnosťami, nebude možné zneužívať služobné postavenie ani informácie a potrebný bude súhlas nadriadeného. Nechceme oslabiť bezpečnostné zložky, práve naopak. Chceme, aby v nich schopní ľudia zostávali a nemuseli odchádzať len preto, že nedokážu uživiť svoje rodiny,“ vysvetlil Krúpa. Zároveň zdôraznil, že možnosť podnikania nemá nahrádzať dôstojné platy ani systémové riešenia problémov v bezpečnostných zložkách.
„Policajti a hasiči nemôžu byť odkázaní len na to, či im minister niekedy zvýši plat, alebo pridelí odmenu. Chceme im dať väčšiu slobodu a možnosť zlepšiť si finančnú situáciu. Je to konkrétne riešenie, po ktorom sami volajú, a zároveň motivácia pre nových uchádzačov o službu,“ vysvetlil poslanec za SaS. Podpredseda SaS a poslanec Marián Viskupič upozornil na širší prínos návrhu zákona.
„Sloboda podnikať a odstraňovanie zbytočných prekážok sú základom politiky SaS. Policajti a hasiči si dnes často hľadajú možnosti privyrobiť si, no zákonné obmedzenia ich môžu tlačiť do šedej ekonomiky. My chceme, aby mohli podnikať legálne, transparentne a platiť z tejto činnosti dane. Pomôžeme tým konkrétnym ľuďom, ich rodinám aj celej ekonomike. Namiesto ďalších zákazov dávame ľuďom viac slobody a príležitostí,“ uzavrel Viskupič.
Na tlačovej konferencii v piatok 20. novembra predstaviteľov SaS zazneli podľa Ministerstva vnútra SR nepodložené návrhy na zmeny v Policajnom zbore a Hasičskom a záchrannom zbore, ale aj viaceré nepresné a zavádzajúce tvrdenia o nákupoch a investičných aktivitách ministerstva vnútra. Ministerstvo v tejto súvislosti predložilo niekoľko kľúčových faktov. Prvý sa týka obstaravania balistických viest. „Naše opatrenia v tejto oblasti sú v plnom prúde už od roku 2025," zdôraznil rezort vnútra.
Ministerstvo má v súčasnosti k dispozícii 15 000 balistických viest, pričom koncom novembra 2026 vyprší životnosť približne 2 978, čo predstavuje 19 percent z celkového počtu. „Nie je pravda, že policajti zostali bez balistickej ochrany," uvádza ministerstvo.
Ďalším bodom je možnosť podnikania príslušníkov bezpečnostných zložiek. Ako uviedol hovorca MV SR Matej Neumann, ministerstvo dlhodobo pripravuje legislatívny návrh, ktorý má byť dôsledne posúdený z hľadiska dopadov na výkon služby. „Bezpečnosť nie je eseročka ani živnosť," upozorňuje rezort a kritizuje populistické útoky opozície.
Čo sa týka obstarania vrtuľníkov, ministerstvo vysvetlilo, že rámcová dohoda na dodávku multifunkčných vrtuľníkov, vďaka ktorej by mali byť získané dva stroje, je financovaná z európskych grantov programu rescEU s rozpočtom 81,7 milióna eur. „Toto financovanie je viazané na špecifické záchranné kapacity a nie je financované zo štátneho rozpočtu," uvádza rezort. Ministerstvo zároveň upozorňuje na rozdiel medzi vrtuľníkmi rezortu vnútra a obrany, najmä z hľadiska ich určenia a možnosti nasadenia.
Ministerstvo pripomenulo aj zvýšenie príjmov policajtov, ktoré presahuje sumu 150 eur, a to vďaka valorizácii platov od júla 2027 a zvýšeniu rizikového príplatku od januára 2027. „Priemerné celkové zvýšenie od júla 2027 dosiahne približne 350 eur,“ konkretizuje ministerstvo a upozorňuje na stabilizačné opatrenia vrátane finančných príspevkov, príspevkov na bývanie, obnovu pracovísk a odmeny vyplatené policajtom a hasičom v posledných rokoch. Od začiatku roka 2024 do októbra 2026 bolo prijatých do služobného pomeru 3 092 policajtov, pričom podľa rezortu nábor a stabilizácia musia pokračovať.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok nakupuje vrtuľníky, kým policajtom končí životnosť nepriestrelných viest. Upozorňujú liberáli – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na kritický stav vybavenia bezpečnostných zložiek. V novembri sa podľa liberálov skončila životnosť všetkých nepriestrelných viest v polícii, čo znamená, že policajti zasahujú s výstrojom, ktorý nemusí poskytovať požadovanú ochranu. Medzitým minister vnútra Matúš Šutaj Eštok plánuje obstaranie troch vrtuľníkov za 120 miliónov eur.
Priorita nákupu hasičských vrtuľníkov
„V novembri sa skončila životnosť všetkých nepriestrelných viest v Policajnom zbore. Policajti tak podľa našich informácií zasahujú s výstrojom, ktorý už nemusí poskytovať požadovanú úroveň ochrany. A čo robí minister Šutaj Eštok? Ohlasuje ďalšie veľkolepé nákupy, najnovšie tri vrtuľníky za 120 miliónov eur. Na drahé nákupy peniaze má, ale na základnú ochranu policajtov nie. Toto je skutočná vizitka jeho pôsobenia na ministerstve vnútra,“ vyhlásil poslanec NR SR a tímlíder SaS pre bezpečnosť Juraj Krúpa.
Spochybnil tiež prioritu nákupu hasičských vrtuľníkov, keďže Ozbrojené sily SR už majú techniku na hasenie požiarov a ďalšie vrtuľníky kupuje ministerstvo obrany. Poslanec ďalej kritizoval pomalý rozvoj miezd a podmienok pre policajtov.
Legálne privyrobenie podnikaním
„Šutaj Eštok sľuboval policajtom vyššie platy a lepšie podmienky. Po troch rokoch však vidíme najmä chaos v odmeňovaní, nedostatok motivácie a zanedbané základné potreby. Zvýšenie platov o 150 eur má prísť až v roku 2027, tesne pred voľbami, a ani nepokryje rast životných nákladov za celé obdobie tejto vlády. Minister sa stará o veľké nákupy, ale zabúda na ľudí, ktorí každý deň riskujú svoje životy,“ pripomenul Krúpa.
Ako riešenie SaS navrhuje novelu zákonov, ktoré by umožnili policajtom, hasičom a ďalším príslušníkom bezpečnostných zložiek legálne si privyrobiť podnikaním popri službe.
„Policajt či hasič by mal mať možnosť privyrobiť si vlastnou prácou, či už prevádzkovaním autoservisu, remeselnou činnosťou alebo iným podnikaním. Dnes im v tom zákon výrazne bráni. Chceme tieto zbytočné rozdiely odstrániť. Samozrejme, podnikanie nebude môcť byť v konflikte so služobnými povinnosťami, nebude možné zneužívať služobné postavenie ani informácie a potrebný bude súhlas nadriadeného. Nechceme oslabiť bezpečnostné zložky, práve naopak. Chceme, aby v nich schopní ľudia zostávali a nemuseli odchádzať len preto, že nedokážu uživiť svoje rodiny,“ vysvetlil Krúpa. Zároveň zdôraznil, že možnosť podnikania nemá nahrádzať dôstojné platy ani systémové riešenia problémov v bezpečnostných zložkách.
Širší prínos návrhu zákona
„Policajti a hasiči nemôžu byť odkázaní len na to, či im minister niekedy zvýši plat, alebo pridelí odmenu. Chceme im dať väčšiu slobodu a možnosť zlepšiť si finančnú situáciu. Je to konkrétne riešenie, po ktorom sami volajú, a zároveň motivácia pre nových uchádzačov o službu,“ vysvetlil poslanec za SaS. Podpredseda SaS a poslanec Marián Viskupič upozornil na širší prínos návrhu zákona.
„Sloboda podnikať a odstraňovanie zbytočných prekážok sú základom politiky SaS. Policajti a hasiči si dnes často hľadajú možnosti privyrobiť si, no zákonné obmedzenia ich môžu tlačiť do šedej ekonomiky. My chceme, aby mohli podnikať legálne, transparentne a platiť z tejto činnosti dane. Pomôžeme tým konkrétnym ľuďom, ich rodinám aj celej ekonomike. Namiesto ďalších zákazov dávame ľuďom viac slobody a príležitostí,“ uzavrel Viskupič.
Ministerstvo odmieta kritiku
Na tlačovej konferencii v piatok 20. novembra predstaviteľov SaS zazneli podľa Ministerstva vnútra SR nepodložené návrhy na zmeny v Policajnom zbore a Hasičskom a záchrannom zbore, ale aj viaceré nepresné a zavádzajúce tvrdenia o nákupoch a investičných aktivitách ministerstva vnútra. Ministerstvo v tejto súvislosti predložilo niekoľko kľúčových faktov. Prvý sa týka obstaravania balistických viest. „Naše opatrenia v tejto oblasti sú v plnom prúde už od roku 2025," zdôraznil rezort vnútra.
Ministerstvo má v súčasnosti k dispozícii 15 000 balistických viest, pričom koncom novembra 2026 vyprší životnosť približne 2 978, čo predstavuje 19 percent z celkového počtu. „Nie je pravda, že policajti zostali bez balistickej ochrany," uvádza ministerstvo.
Ďalším bodom je možnosť podnikania príslušníkov bezpečnostných zložiek. Ako uviedol hovorca MV SR Matej Neumann, ministerstvo dlhodobo pripravuje legislatívny návrh, ktorý má byť dôsledne posúdený z hľadiska dopadov na výkon služby. „Bezpečnosť nie je eseročka ani živnosť," upozorňuje rezort a kritizuje populistické útoky opozície.
Vrtuľníky aj vyššie platy
Čo sa týka obstarania vrtuľníkov, ministerstvo vysvetlilo, že rámcová dohoda na dodávku multifunkčných vrtuľníkov, vďaka ktorej by mali byť získané dva stroje, je financovaná z európskych grantov programu rescEU s rozpočtom 81,7 milióna eur. „Toto financovanie je viazané na špecifické záchranné kapacity a nie je financované zo štátneho rozpočtu," uvádza rezort. Ministerstvo zároveň upozorňuje na rozdiel medzi vrtuľníkmi rezortu vnútra a obrany, najmä z hľadiska ich určenia a možnosti nasadenia.
Ministerstvo pripomenulo aj zvýšenie príjmov policajtov, ktoré presahuje sumu 150 eur, a to vďaka valorizácii platov od júla 2027 a zvýšeniu rizikového príplatku od januára 2027. „Priemerné celkové zvýšenie od júla 2027 dosiahne približne 350 eur,“ konkretizuje ministerstvo a upozorňuje na stabilizačné opatrenia vrátane finančných príspevkov, príspevkov na bývanie, obnovu pracovísk a odmeny vyplatené policajtom a hasičom v posledných rokoch. Od začiatku roka 2024 do októbra 2026 bolo prijatých do služobného pomeru 3 092 policajtov, pričom podľa rezortu nábor a stabilizácia musia pokračovať.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok nakupuje vrtuľníky, kým policajtom končí životnosť nepriestrelných viest. Upozorňujú liberáli – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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