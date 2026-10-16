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 24hod.sk    Šport

16. októbra 2026

Dvorský a Pospíšil asistovali, ale prehrali. Černák pomohol Tampe k víťazstvu


Tagy: NHL 2026/2027 Slováci v NHL

Dvorský sa zapísal do štatistík už v druhej minúte stretnutia. V presilovej hre sa podieľal na akcii, ktorú po spolupráci s Camom Fowlerom zakončil Jonatan Berggren. Slovenský hokejový útočník ...



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blues_wild_hockey_34298 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Dvorský sa zapísal do štatistík už v druhej minúte stretnutia. V presilovej hre sa podieľal na akcii, ktorú po spolupráci s Camom Fowlerom zakončil Jonatan Berggren.


Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský zaznamenal asistenciu pri prehre St. Louis Blues na ľade Minnesoty Wild 4:5 vo štvrtkovom zápase zámorskej NHL 2026/2027. Bodoval aj Martin Pospíšil, ktorého Calgary Flames podľahlo Vegas Golden Knights 2:6. Z víťazstva sa naopak tešil obranca Erik Černák, ktorý pomohol Tampe Bay Lightning zdolať Seattle Kraken 4:3 po predĺžení.

Dvorský sa zapísal do štatistík už v druhej minúte stretnutia. V presilovej hre sa podieľal na akcii, ktorú po spolupráci s Camom Fowlerom zakončil Jonatan Berggren. Slovenský center odohral 11 minút a 22 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku a stretnutie ukončil s jedným mínusovým bodom. Na vhadzovaniach dosiahol úspešnosť 73 percent.

St. Louis však vedenie neudržalo. Minnesota zvíťazila 5:4, pričom jej najvýraznejšou postavou bol Matthew Boldy, autor troch gólov a jednej asistencie. Kirill Kaprizov pridal gól a dve asistencie.

Z víťazstva sa naopak tešil obranca Erik Černák. Tampa Bay Lightning zdolala Seattle Kraken 4:3 po predĺžení, keď o výsledku rozhodol v čase 62:07 obranca Victor Hedman. Černák sa síce bodovo nepresadil, ale pri víťazstve Tampy patril k najaktívnejším hráčom svojho mužstva v defenzíve.

Slovenský zadák odohral 14 minút a 55 sekúnd. Na súperovu bránku vyslal tri strely, pripísal si jeden bodyček a dve zblokované strely, čo bolo najviac spomedzi hráčov Tampy. Duel dokončil s jedným plusovým bodom. Pre Lightning to bolo štvrté domáce víťazstvo za sebou v úvode sezóny.

Zo slovenského tria v tíme Calgary Flames nastúpili pri prehre na ľade Vegas Golden Knights 2:6 iba obranca Šimon Nemec a útočník Martin Pospíšil. Samuel Honzek do stretnutia nezasiahol pre zranenie. Pospíšil si pripísal asistenciu pri góle Jacoba Middletona v 31. minúte, ktorým Calgary znížilo na priebežných 1:2. Bola to prvá asistencia a druhý bod v sezóne v podaní 26-ročného útočníka, ktorý zaujal aj 8 bodyčekmi, plusovým bodom a štyrmi trestnými minútami.


Zdroj: SITA.sk - Dvorský a Pospíšil asistovali, ale prehrali. Černák pomohol Tampe k víťazstvu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027 Slováci v NHL
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