|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 16.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2026
Stolná tenistka Kukuľková má na ME istú bronzovú medailu, ale mieri ešte vyššie
Tatiana Kukuľková zatiaľ iba víťazí na ME v Ľubľane vo štvorhre aj vo dvojhre. Slovenský stolný tenis má istú medailu z majstrovstiev Európy v slovinskej Ľubľane. Postarala sa o to ...
Zdieľať
16.10.2026 (SITA.sk) - Tatiana Kukuľková zatiaľ iba víťazí na ME v Ľubľane vo štvorhre aj vo dvojhre.
Slovenský stolný tenis má istú medailu z majstrovstiev Európy v slovinskej Ľubľane.
Postarala sa o to Tatiana Kukuľková, ktorá sa prebojovala s Poľkou Nataliou Bajorovou do semifinále štvorhry žien. Účasť vo štvorke najlepších dvojíc znamená istotu bronzu.
Piaty nasadený pár vo štvrťfinále suverénne zdolal ruské reprezentantky Mariju Tajlakovovú a Elizabet Abraamianovú 3:0 (5, 10, 9) a v piatok po 11.00 h bude bojovať o prienik do finále proti najvyššie nasadenému rumunskému páru Bernadette Szőcsová, Elizabeta Samarová. Ten v 1. kole vyradil Slovenky Emu Labošovú s Dominikou Wiltschkovou (3:1).
"Potvrdili sa moje slová po vystúpení vo dvojhre, že môjmu výkonu môže prospieť tých šesť odohraných setov. Cítila lepšie. Hrala som dobre, v koncovke mi padli aj dva zázračné forhendy, ale môže to byť ešte lepšie," uviedla Tatiana Kukuľková na webe Slovenského stolnotenisového zväzu.
"Úvodný set sme získali hladko. Vybrali sme si lepšie postavenie, ako sme pôvodne chceli. V druhom sme sa ťahali, pri stave 9:9 som spravila chybu, ale som veľmi rada, že sme potom zvládli dôležitú koncovku. Za stavu 1:1 na sety by to bolo pre nás náročnejšie.
V treťom sete bolo na našej strane šťastie a padlo to tam. Za stavu 10:8 som už videla chystajúcich sa fotografov, nastal trochu stres. Po oddychovom čase som síce nedala podľa dohody krátky servis, ale súperka mala asi ešte väčší strach a len ´pinkla´. Naty vedela, čo má zahrať. Som rada, že ony urobili chybu," doplnila k priebehu zápasu.
Kukuľková a Bajorová v 1. kole prehrávali 0:2 na sety so Srbkami Anetou Maksutiovou a Rékou Bezegovou, ale otočili na 3:2. V osemfinále prenechali jeden set aj španielskym reprezentantkám Sofii-Xuan Zhang s Elvirou Radovou, ale vo štvrťfinále proti vyššie spomenutým Ruskám už excelovali. Úspech Kukuľkovej je o to cennejší, že na európsky šampionát takmer necestovala pre norovírus.
"´Kuki´ sa na začiatku šampionátu necítila dobre. Pre chorobu nemala za sebou tréning, vírus jej zobral sily, ale postupne sa do toho dostala. Vo štvrťfinále urobila asi len dve chyby za tri sety a Natalia predviedla perfektné rozhodovanie, dobrú taktiku, umiestňovanie loptičiek i odvahu," spokojne skonštatoval kouč ženskej reprezentácie SR Jaromír Truksa.
Dvadsaťšesťročná Slovenka má ešte jednu šancu na cenný kov na ME 2026. Vo dvojhre sa dostala už do osemfinále po triumfe nad Portugalčankou Jieni Shao 4:1 na sety.
V piatok podvečer po 18.40 h Kukuľková nastúpi proti čínskej rodáčke reprezentujúcej Nemecko Ying Han. Defenzívna špecialistka má už 43 rokov, ale na konte obrovské skúsenosti a tiež osem medailí z majstrovstiev Európy vrátane štyroch zlatých z tímových súťaží.
Zdroj: SITA.sk - Stolná tenistka Kukuľková má na ME istú bronzovú medailu, ale mieri ešte vyššie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský stolný tenis má istú medailu z majstrovstiev Európy v slovinskej Ľubľane.
Postarala sa o to Tatiana Kukuľková, ktorá sa prebojovala s Poľkou Nataliou Bajorovou do semifinále štvorhry žien. Účasť vo štvorke najlepších dvojíc znamená istotu bronzu.
Piaty nasadený pár vo štvrťfinále suverénne zdolal ruské reprezentantky Mariju Tajlakovovú a Elizabet Abraamianovú 3:0 (5, 10, 9) a v piatok po 11.00 h bude bojovať o prienik do finále proti najvyššie nasadenému rumunskému páru Bernadette Szőcsová, Elizabeta Samarová. Ten v 1. kole vyradil Slovenky Emu Labošovú s Dominikou Wiltschkovou (3:1).
Aj zázračné forhendy
"Potvrdili sa moje slová po vystúpení vo dvojhre, že môjmu výkonu môže prospieť tých šesť odohraných setov. Cítila lepšie. Hrala som dobre, v koncovke mi padli aj dva zázračné forhendy, ale môže to byť ešte lepšie," uviedla Tatiana Kukuľková na webe Slovenského stolnotenisového zväzu.
Zvládli koncovku
"Úvodný set sme získali hladko. Vybrali sme si lepšie postavenie, ako sme pôvodne chceli. V druhom sme sa ťahali, pri stave 9:9 som spravila chybu, ale som veľmi rada, že sme potom zvládli dôležitú koncovku. Za stavu 1:1 na sety by to bolo pre nás náročnejšie.
V treťom sete bolo na našej strane šťastie a padlo to tam. Za stavu 10:8 som už videla chystajúcich sa fotografov, nastal trochu stres. Po oddychovom čase som síce nedala podľa dohody krátky servis, ale súperka mala asi ešte väčší strach a len ´pinkla´. Naty vedela, čo má zahrať. Som rada, že ony urobili chybu," doplnila k priebehu zápasu.
Zlepšujú sa
Kukuľková a Bajorová v 1. kole prehrávali 0:2 na sety so Srbkami Anetou Maksutiovou a Rékou Bezegovou, ale otočili na 3:2. V osemfinále prenechali jeden set aj španielskym reprezentantkám Sofii-Xuan Zhang s Elvirou Radovou, ale vo štvrťfinále proti vyššie spomenutým Ruskám už excelovali. Úspech Kukuľkovej je o to cennejší, že na európsky šampionát takmer necestovala pre norovírus.
Len dve chyby
"´Kuki´ sa na začiatku šampionátu necítila dobre. Pre chorobu nemala za sebou tréning, vírus jej zobral sily, ale postupne sa do toho dostala. Vo štvrťfinále urobila asi len dve chyby za tri sety a Natalia predviedla perfektné rozhodovanie, dobrú taktiku, umiestňovanie loptičiek i odvahu," spokojne skonštatoval kouč ženskej reprezentácie SR Jaromír Truksa.
Vo dvojhre o štvrťfinále
Dvadsaťšesťročná Slovenka má ešte jednu šancu na cenný kov na ME 2026. Vo dvojhre sa dostala už do osemfinále po triumfe nad Portugalčankou Jieni Shao 4:1 na sety.
V piatok podvečer po 18.40 h Kukuľková nastúpi proti čínskej rodáčke reprezentujúcej Nemecko Ying Han. Defenzívna špecialistka má už 43 rokov, ale na konte obrovské skúsenosti a tiež osem medailí z majstrovstiev Európy vrátane štyroch zlatých z tímových súťaží.
Zdroj: SITA.sk - Stolná tenistka Kukuľková má na ME istú bronzovú medailu, ale mieri ešte vyššie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Srbský tenista dostal zákaz činnosti na 24 rokov. Zápasy ovplyvňoval aj cez ďalších hráčov
Srbský tenista dostal zákaz činnosti na 24 rokov. Zápasy ovplyvňoval aj cez ďalších hráčov
<< predchádzajúci článok
Dvorský a Pospíšil asistovali, ale prehrali. Černák pomohol Tampe k víťazstvu
Dvorský a Pospíšil asistovali, ale prehrali. Černák pomohol Tampe k víťazstvu