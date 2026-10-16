Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 16.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

16. októbra 2026

Stolná tenistka Kukuľková má na ME istú bronzovú medailu, ale mieri ešte vyššie



Tatiana Kukuľková zatiaľ iba víťazí na ME v Ľubľane vo štvorhre aj vo dvojhre. Slovenský stolný tenis má istú medailu z majstrovstiev Európy v slovinskej Ľubľane. Postarala sa o to ...



Zdieľať
kukulkova 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Tatiana Kukuľková zatiaľ iba víťazí na ME v Ľubľane vo štvorhre aj vo dvojhre.


Slovenský stolný tenis má istú medailu z majstrovstiev Európy v slovinskej Ľubľane.

Postarala sa o to Tatiana Kukuľková, ktorá sa prebojovala s Poľkou Nataliou Bajorovou do semifinále štvorhry žien. Účasť vo štvorke najlepších dvojíc znamená istotu bronzu.

Piaty nasadený pár vo štvrťfinále suverénne zdolal ruské reprezentantky Mariju Tajlakovovú a Elizabet Abraamianovú 3:0 (5, 10, 9) a v piatok po 11.00 h bude bojovať o prienik do finále proti najvyššie nasadenému rumunskému páru Bernadette Szőcsová, Elizabeta Samarová. Ten v 1. kole vyradil Slovenky Emu Labošovú s Dominikou Wiltschkovou (3:1).

Aj zázračné forhendy


"Potvrdili sa moje slová po vystúpení vo dvojhre, že môjmu výkonu môže prospieť tých šesť odohraných setov. Cítila lepšie. Hrala som dobre, v koncovke mi padli aj dva zázračné forhendy, ale môže to byť ešte lepšie," uviedla Tatiana Kukuľková na webe Slovenského stolnotenisového zväzu.

Zvládli koncovku


"Úvodný set sme získali hladko. Vybrali sme si lepšie postavenie, ako sme pôvodne chceli. V druhom sme sa ťahali, pri stave 9:9 som spravila chybu, ale som veľmi rada, že sme potom zvládli dôležitú koncovku. Za stavu 1:1 na sety by to bolo pre nás náročnejšie.

V treťom sete bolo na našej strane šťastie a padlo to tam. Za stavu 10:8 som už videla chystajúcich sa fotografov, nastal trochu stres. Po oddychovom čase som síce nedala podľa dohody krátky servis, ale súperka mala asi ešte väčší strach a len ´pinkla´. Naty vedela, čo má zahrať. Som rada, že ony urobili chybu," doplnila k priebehu zápasu.


Zlepšujú sa


Kukuľková a Bajorová v 1. kole prehrávali 0:2 na sety so Srbkami Anetou Maksutiovou a Rékou Bezegovou, ale otočili na 3:2. V osemfinále prenechali jeden set aj španielskym reprezentantkám Sofii-Xuan Zhang s Elvirou Radovou, ale vo štvrťfinále proti vyššie spomenutým Ruskám už excelovali. Úspech Kukuľkovej je o to cennejší, že na európsky šampionát takmer necestovala pre norovírus.

https://www.instagram.com/p/Dei5HxTjh_Q/?img_index=1

Len dve chyby


"´Kuki´ sa na začiatku šampionátu necítila dobre. Pre chorobu nemala za sebou tréning, vírus jej zobral sily, ale postupne sa do toho dostala. Vo štvrťfinále urobila asi len dve chyby za tri sety a Natalia predviedla perfektné rozhodovanie, dobrú taktiku, umiestňovanie loptičiek i odvahu," spokojne skonštatoval kouč ženskej reprezentácie SR Jaromír Truksa.

Vo dvojhre o štvrťfinále


Dvadsaťšesťročná Slovenka má ešte jednu šancu na cenný kov na ME 2026. Vo dvojhre sa dostala už do osemfinále po triumfe nad Portugalčankou Jieni Shao 4:1 na sety.

V piatok podvečer po 18.40 h Kukuľková nastúpi proti čínskej rodáčke reprezentujúcej Nemecko Ying Han. Defenzívna špecialistka má už 43 rokov, ale na konte obrovské skúsenosti a tiež osem medailí z majstrovstiev Európy vrátane štyroch zlatých z tímových súťaží.



Zdroj: SITA.sk - Stolná tenistka Kukuľková má na ME istú bronzovú medailu, ale mieri ešte vyššie © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Srbský tenista dostal zákaz činnosti na 24 rokov. Zápasy ovplyvňoval aj cez ďalších hráčov
<< predchádzajúci článok
Dvorský a Pospíšil asistovali, ale prehrali. Černák pomohol Tampe k víťazstvu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 