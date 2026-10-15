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15. októbra 2026
Pár hodín po zápase neprežil dopravnú nehodu. Mladý slovenský futbalista zomrel na následky zranení v nemocnici
Auto šoféroval 18-ročný vodič, ktorý podľa polície v zákrute pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky. Mladý slovenský futbalista Jaroslav Hamšík odohral v ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Auto šoféroval 18-ročný vodič, ktorý podľa polície v zákrute pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky.
Mladý slovenský futbalista Jaroslav Hamšík odohral v sobotu 10. októbra svoj posledný zápas v kariére, keďže o niekoľko hodín neskôr neprežil tragickú dopravnú nehodu.
Len 19-ročný hráč klubu TJ Družstevník Chtelnica zomrel na následky zranení v nemocnici. K nešťastiu došlo v nedeľu 11. októbra po 02:00 h na ceste medzi Trnavou a obcou Špacince.
Vo vozidle sa viezli štyria tínedžeri vo veku 18 a 19 rokov. Auto šoféroval 18-ročný vodič, ktorý podľa polície v zákrute pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky.
Vozidlo zišlo mimo cesty a niekoľkokrát sa prevrátilo. Najhoršie dopadol Hamšík, ktorý sedel na prednom sedadle a v nemocnici neskôr zomrel. Ostatní spolujazdci prežili, no zraneniam sa nevyhli. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
"S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme celej futbalovej rodine a verejnosti, že nás vo veku 19 rokov navždy opustil náš hráč, spoluhráč a kamarát Jarko Hamšík. Jarko, tvoj zápas na tomto svete sa, žiaľ, predčasne skončil. V našich srdciach, spomienkach a na zelených trávnikoch však zostaneš žiť navždy. Jarko, ďakujeme ti za všetky spoločné chvíle. Budeš nám chýbať. Odpočívaj v pokoji. Nikdy na teba nezabudneme," uviedol klub vo vyhlásení na sociálnej sieti.
Celok z Chtelnice ešte oznámil, že sa posledná rozlúčka so zosnulým bude konať v sobotu 17. októbra 2026 o 11.00 h.
Rodina zosnulého Jaroslava Hamšíka sa obrátila na verejnosť s prosbou, aby do jeho hrobu nevhadzovala hlinu, ale akýkoľvek biely kvet.
Zdroj: SITA.sk - Pár hodín po zápase neprežil dopravnú nehodu. Mladý slovenský futbalista zomrel na následky zranení v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý slovenský futbalista Jaroslav Hamšík odohral v sobotu 10. októbra svoj posledný zápas v kariére, keďže o niekoľko hodín neskôr neprežil tragickú dopravnú nehodu.
Len 19-ročný hráč klubu TJ Družstevník Chtelnica zomrel na následky zranení v nemocnici. K nešťastiu došlo v nedeľu 11. októbra po 02:00 h na ceste medzi Trnavou a obcou Špacince.
Vo vozidle sa viezli štyria tínedžeri vo veku 18 a 19 rokov. Auto šoféroval 18-ročný vodič, ktorý podľa polície v zákrute pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky.
Emotívny odkaz
Vozidlo zišlo mimo cesty a niekoľkokrát sa prevrátilo. Najhoršie dopadol Hamšík, ktorý sedel na prednom sedadle a v nemocnici neskôr zomrel. Ostatní spolujazdci prežili, no zraneniam sa nevyhli. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
"S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme celej futbalovej rodine a verejnosti, že nás vo veku 19 rokov navždy opustil náš hráč, spoluhráč a kamarát Jarko Hamšík. Jarko, tvoj zápas na tomto svete sa, žiaľ, predčasne skončil. V našich srdciach, spomienkach a na zelených trávnikoch však zostaneš žiť navždy. Jarko, ďakujeme ti za všetky spoločné chvíle. Budeš nám chýbať. Odpočívaj v pokoji. Nikdy na teba nezabudneme," uviedol klub vo vyhlásení na sociálnej sieti.
Celok z Chtelnice ešte oznámil, že sa posledná rozlúčka so zosnulým bude konať v sobotu 17. októbra 2026 o 11.00 h.
Rodina zosnulého Jaroslava Hamšíka sa obrátila na verejnosť s prosbou, aby do jeho hrobu nevhadzovala hlinu, ale akýkoľvek biely kvet.
Zdroj: SITA.sk - Pár hodín po zápase neprežil dopravnú nehodu. Mladý slovenský futbalista zomrel na následky zranení v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
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