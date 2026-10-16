Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 16.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. októbra 2026

Obrovský balvan uväznil na pláži na Rodose desiatky turistov


Tagy: Pláž Rodos Zosuv balvanov Zosuv pôdy

Skala sa zrútila vo štvrtok na cestu vedúcu k pláži Anthony Quinn Bay, malebnej zátoke pomenovanej po hollywoodskom hercovi Anthonym Quinnovi. Záchranári na gréckom ostrove



Zdieľať
rodos 676x405 16.10.2026 (SITA.sk) - Skala sa zrútila vo štvrtok na cestu vedúcu k pláži Anthony Quinn Bay, malebnej zátoke pomenovanej po hollywoodskom hercovi Anthonym Quinnovi.


Záchranári na gréckom ostrove Rodos v piatok pracovali na obnovení prístupu k jednej z najznámejších miestnych pláží potom, ako zosuv pôdy uvoľnil obrovský balvan, ktorý zablokoval jedinú prístupovú cestu.

Podľa gréckej štátnej agentúry ANA zostali na pláži na niekoľko hodín uviaznuté desiatky ľudí a približne 100 vozidiel. Úradom sa medzičasom podarilo čiastočne obnoviť prístup do oblasti.

Skala sa zrútila vo štvrtok na komunikáciu vedúcu k pláži Anthony Quinn Bay, malebnej zátoke pomenovanej po hollywoodskom hercovi Anthonym Quinnovi, ktorý na ostrove nakrúcal vojnový film Delá z Navarone z roku 1961. Pri páde balvana, ktorý sa uvoľnil zo svahu nad plážou, nehlásili žiadne zranenia.

Obľúbený turistický ostrov v stredu zasiahli záplavy, pri ktorých zahynul 62-ročný pracovník hotela, ktorého automobil strhla voda do mora.


Zdroj: SITA.sk - Obrovský balvan uväznil na pláži na Rodose desiatky turistov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pláž Rodos Zosuv balvanov Zosuv pôdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zelenskyj si nepriamo rypol do Trumpa, hovoril o „skutočných lídroch“ – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Mŕtvy muž, ktorého našli slovenskí policajti pri Myjave, je podozrivý z pokusu o vraždu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 