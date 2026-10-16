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16. októbra 2026
Obrovský balvan uväznil na pláži na Rodose desiatky turistov
Tagy: Pláž Rodos Zosuv balvanov Zosuv pôdy
Skala sa zrútila vo štvrtok na cestu vedúcu k pláži Anthony Quinn Bay, malebnej zátoke pomenovanej po hollywoodskom hercovi Anthonym Quinnovi. Záchranári na gréckom ostrove
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16.10.2026 (SITA.sk) - Skala sa zrútila vo štvrtok na cestu vedúcu k pláži Anthony Quinn Bay, malebnej zátoke pomenovanej po hollywoodskom hercovi Anthonym Quinnovi.
Záchranári na gréckom ostrove Rodos v piatok pracovali na obnovení prístupu k jednej z najznámejších miestnych pláží potom, ako zosuv pôdy uvoľnil obrovský balvan, ktorý zablokoval jedinú prístupovú cestu.
Podľa gréckej štátnej agentúry ANA zostali na pláži na niekoľko hodín uviaznuté desiatky ľudí a približne 100 vozidiel. Úradom sa medzičasom podarilo čiastočne obnoviť prístup do oblasti.
Skala sa zrútila vo štvrtok na komunikáciu vedúcu k pláži Anthony Quinn Bay, malebnej zátoke pomenovanej po hollywoodskom hercovi Anthonym Quinnovi, ktorý na ostrove nakrúcal vojnový film Delá z Navarone z roku 1961. Pri páde balvana, ktorý sa uvoľnil zo svahu nad plážou, nehlásili žiadne zranenia.
Obľúbený turistický ostrov v stredu zasiahli záplavy, pri ktorých zahynul 62-ročný pracovník hotela, ktorého automobil strhla voda do mora.
Zdroj: SITA.sk - Obrovský balvan uväznil na pláži na Rodose desiatky turistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Záchranári na gréckom ostrove Rodos v piatok pracovali na obnovení prístupu k jednej z najznámejších miestnych pláží potom, ako zosuv pôdy uvoľnil obrovský balvan, ktorý zablokoval jedinú prístupovú cestu.
Podľa gréckej štátnej agentúry ANA zostali na pláži na niekoľko hodín uviaznuté desiatky ľudí a približne 100 vozidiel. Úradom sa medzičasom podarilo čiastočne obnoviť prístup do oblasti.
Skala sa zrútila vo štvrtok na komunikáciu vedúcu k pláži Anthony Quinn Bay, malebnej zátoke pomenovanej po hollywoodskom hercovi Anthonym Quinnovi, ktorý na ostrove nakrúcal vojnový film Delá z Navarone z roku 1961. Pri páde balvana, ktorý sa uvoľnil zo svahu nad plážou, nehlásili žiadne zranenia.
Obľúbený turistický ostrov v stredu zasiahli záplavy, pri ktorých zahynul 62-ročný pracovník hotela, ktorého automobil strhla voda do mora.
Zdroj: SITA.sk - Obrovský balvan uväznil na pláži na Rodose desiatky turistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pláž Rodos Zosuv balvanov Zosuv pôdy
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