Evakuovaní obyvatelia Rusmi okupovaného ukrajinského mesta dorazili štyrmi lietadlami do Bieloruska
Obyvateľov mesta Olešky previezli cez Rusko do bieloruského mesta Homeľ. Humanitárnu operáciu umožnilo dočasné prímerie sprostredkované USA. Obyvatelia
31.10.2026 (SITA.sk) - Obyvateľov mesta Olešky previezli cez Rusko do bieloruského mesta Homeľ. Humanitárnu operáciu umožnilo dočasné prímerie sprostredkované USA.
„Štvrté a posledné lietadlo pristálo v Homeli. V priebehu niekoľkých hodín budú všetci ukrajinskí občania evakuovaní z Olešiek spolu s ukrajinskou delegáciou opäť na ukrajinskom území,“ oznámil na Telegrame ukrajinský poslanec Davyd Arachamija.
Ruské ministerstvo obrany už predtým informovalo, že obyvatelia, ktorí sa rozhodli vrátiť na územie kontrolované Kyjevom, smerujú do Bieloruska v sprievode ukrajinského ombudsmana Dmytra Lubinca.
Zverejnené zábery zachytávajú príchod autobusov a nastupovanie evakuovaných do lietadiel. Medzi ľuďmi rôzneho veku boli aj osoby pohybujúce sa o barlách či na invalidných vozíkoch.
Evakuovaní cestovali z Olešiek autobusmi cez Rusko do Anapy, odkiaľ ich lietadlá dopravili do bieloruského Homeľa. Odtiaľ majú pokračovať autobusmi na Ukrajinu.
Miestne prímerie, ktorého sprostredkovanie minulý týždeň oznámila americká prvá dáma Melania Trumpová, umožnilo dopraviť humanitárnu pomoc do mesta sužovaného vážnou humanitárnou krízou.
Podľa ukrajinských odhadov zostávalo pred evakuáciou v Oleškách približne 2-tisíc obyvateľov, zatiaľ čo pred ruskou inváziou ich tam žilo asi 24-tisíc.
Presný počet evakuovaných zatiaľ neoznámila ani jedna strana. Kyjev aj Moskva predtým uviedli, že mnohí obyvatelia chcú v meste zostať napriek riziku obnovenia bojov.
Dočasné prímerie sa má skončiť v nedeľu večer.
Zdroj: SITA.sk - Evakuovaní obyvatelia Rusmi okupovaného ukrajinského mesta dorazili štyrmi lietadlami do Bieloruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Obyvatelia Ruskom okupovaného ukrajinského mesta Olešky v Chersonskej oblasti dorazili v sobotu do Bieloruska v rámci evakuácie umožnenej výnimočným miestnym prímerím medzi Ruskom a Ukrajinou. Ich príchod potvrdili predstavitelia oboch krajín.
Dlhá cesta domov
Ruské ministerstvo obrany už predtým informovalo, že obyvatelia, ktorí sa rozhodli vrátiť na územie kontrolované Kyjevom, smerujú do Bieloruska v sprievode ukrajinského ombudsmana Dmytra Lubinca.
Zverejnené zábery zachytávajú príchod autobusov a nastupovanie evakuovaných do lietadiel. Medzi ľuďmi rôzneho veku boli aj osoby pohybujúce sa o barlách či na invalidných vozíkoch.
Evakuovaní cestovali z Olešiek autobusmi cez Rusko do Anapy, odkiaľ ich lietadlá dopravili do bieloruského Homeľa. Odtiaľ majú pokračovať autobusmi na Ukrajinu.
Trumpovej prímerie
Miestne prímerie, ktorého sprostredkovanie minulý týždeň oznámila americká prvá dáma Melania Trumpová, umožnilo dopraviť humanitárnu pomoc do mesta sužovaného vážnou humanitárnou krízou.
Podľa ukrajinských odhadov zostávalo pred evakuáciou v Oleškách približne 2-tisíc obyvateľov, zatiaľ čo pred ruskou inváziou ich tam žilo asi 24-tisíc.
Presný počet evakuovaných zatiaľ neoznámila ani jedna strana. Kyjev aj Moskva predtým uviedli, že mnohí obyvatelia chcú v meste zostať napriek riziku obnovenia bojov.
Dočasné prímerie sa má skončiť v nedeľu večer.
Zdroj: SITA.sk - Evakuovaní obyvatelia Rusmi okupovaného ukrajinského mesta dorazili štyrmi lietadlami do Bieloruska © SITA Všetky práva vyhradené.
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