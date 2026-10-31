Divadelné ocenenia sezóny: Nominácie na DOSKY 2026 sú známe
Divadelné ceny slávnostne odovzdajú v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Asociácia súčasného divadla (ASD) dnes oficiálne oznámila nominácie na ocenenia v rámci 29. ročníka Divadelných ocenení sezóny – DOSKY 2026. Mená víťazov a víťaziek budú vyhlásené počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa uskutoční v pondelok 23. novembra 2026 v Divadle Jána Palárika v Trnave.
O nomináciách aj samotných víťazoch rozhoduje odborná divadelná obec. V 29. ročníku zaslalo svoje hlasy 35 divadelných kritikov, kritičiek, teoretikov, teoretičiek, publicistov a publicistiek.
Ceny DOSKY sú prestížnym ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, ktoré sa udeľujú vo všetkých divadelných žánroch. Ocenenie môžu získať fyzické osoby bez ohľadu na štátnu príslušnosť, podmienkou je však umelecký výkon v rámci premiéry na území Slovenska. V 29. ročníku ankety odborníci hodnotili divadelnú produkciu a premiéry uvedené v termíne od 1. augusta 2025 do 31. júla 2026. V rámci ankety každoročne desiatky divadelných kritikov a kultúrnych žurnalistov posielajú svoje návrhy na ocenenia. Účastníci ankety nominujú tri výkony v každej kategórii. Pri celkovom súčte hlasov sa rešpektuje bodové poradie: tri body získava výkon uvedený na prvom mieste, dva body výkon na druhom mieste a jeden bod výkon na treťom mieste. Víťaza v každej kategórii určí najvyšší celkový počet dosiahnutých bodov.
„Tešíme sa, že 29. ročník Divadelných ocenení sezóny môžeme usporiadať v Divadle Jána Palárika v Trnave s významnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Pokračujeme tak v tradícii odovzdávania tohto najprestížnejšieho ocenenia profesionálnej divadelnej tvorby na scénach po celom Slovensku. Aj týmto spôsobom chceme upriamiť pozornosť na regionálnu kultúru, ktorá si práve v dnešnej dobe zaslúži našu mimoriadnu úctu, ochranu a plnú podporu celej spoločnosti,“ povedal predseda ASD a kreatívny producent cien DOSKY René Parák. „Veľké poďakovanie patrí našim verným donorom Nadácii Tatra banka, autorskej spoločnosti LITA a taktiež spoluorganizátorovi – Divadlu Jána Palárika v Trnave.“
„Trnavský samosprávny kraj dlhodobo a systematicky podporuje rozvoj kultúry vo svojom regióne. Je pre nás obrovskou cťou a zadosťučinením, že najprestížnejšie slovenské divadelné ocenenia DOSKY sa tento rok odovzdávajú práve v našom župnom divadle. Kultúra spája, kultivuje spoločnosť a učí nás kritickému mysleniu, preto je našou povinnosťou vytvárať jej kvalitné podmienky pre slobodnú tvorbu a rast,“ uviedol župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
„Sme hrdí na to, že Divadlo Jána Palárika v Trnave sa stane dejiskom tohto významného divadelného sviatku. Privítať u nás špičku slovenskej divadelnej scény vnímame ako veľkú poctu nielen pre našu inštitúciu, ale aj pre naše publikum. Verím, že všetci nominovaní aj hostia sa v našich historických priestoroch budú cítiť výborne a spoločne oslávime to najlepšie, čo na slovenských javiskách v uplynulej sezóne vzniklo,“ dodala Zuzana Hekel, riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave.
Ktoré divadlá si odniesli najviac nominácií?
Najviac nominácií v 29. ročníku získali tieto divadelné scény - Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a Slovenské národné divadlo rovnako ako Divadlo Andreja Bagara v Nitre majú na konte zhodne po päť nominácií. So štyrmi nomináciami ich nasleduje Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave. Po dve nominácie získali Divadlo Malá scéna a Divadlo Nová scéna. V nomináciách uspeli aj Národné divadlo Košice, bratislavské Divadlo Aréna či nezávislé zoskupenia Odivo, KunstPlay, Batyskaf a Divadlo bez masky.
„Nominácie za uplynulú sezónu potvrdzujú, že divadlo na Slovensku dokáže aj v neľahkých časoch mimoriadne citlivo a odvážne reflektovať silné spoločenské témy. Kým v minulom roku výrazne rezonovali komorné produkcie a medzinárodné koprodukcie, tento ročník ukazuje mimoriadnu vitalitu zriaďovaných regionálnych scén, čoho dôkazom je silné zastúpenie Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene i nitrianskeho Divadla Andreja Bagara. Samozrejme, popri etablovaných inštitúciách ako SND či DPOH si svoju nezastupiteľnú pozíciu naďalej drží aj nezávislá sféra. Potešujúce je vidieť, že vysoká profesionalita a relevancia umeleckých výpovedí pretrvávajú navzdory limitujúcim podmienkam a prekážkam, ktorým kultúrna obec na Slovensku dnes čelí,“ komentovala Zuzana Uličianska, garantka tohtoročnej ankety.
Hlavným organizátorom slávnostného ceremoniálu DOSKY 2026 je Asociácia súčasného divadla. Spoluorganizátormi podujatia sú Trnavský samosprávny kraj a Divadlo Jána Palárika v Trnave.
Projekt finančne podporili aj naši úžasní partneri: zlatým partnerom je Nadácia Tatra banka a strieborným partnerom autorská spoločnosť LITA.
Mediálnu podporu podujatiu poskytujú Denník N, TASR a SITA.
Autormi scenára slávnostného večera sú Jakub Nvota a Zuzana Uličianska, režisérom večera Nikita Slovák. Počas ceremoniálu sa divákom predstavia herci Divadla Jána Palárika v Trnave Eva Gribová, Michal Jánoš a ďalší hostia.
Autormi projektu Divadelných ocenení sezóny DOSKY sú Silvia Hroncová, René Parák a Zuzana Uličianska. Ceny sa udeľujú od roku 1996 a samotnou cenou je drevená doska s postriebreným štítkom. Autorom výtvarného návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je akademický sochár Tomáš Lupták.
Nominácie DOSKY 2026
Kategória: Najlepšia inscenácia sezóny
Inscenácia Rev, vresk a brud v réžii Jána Luterána, Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Inscenácia hry Michala Ditteho: OTA v réžii Júlie Rázusovej, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen.
Inscenácia hry Elfriede Jelinek: Endsiege//Dobytie v réžii Dávida Pašku, Divadlo Malá scéna, Bratislava
Kategória: Najlepšia réžia sezóny
Júlia Rázusová za réžiu hry Michala Ditteho: OTA, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen
Ján Luterán za réžiu inscenácie Rev, vresk a brud, Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Dávid Paška za réžiu hry Elfriede Jelinek: Endsiege//Dobytie, Divadlo Malá scéna, Bratislava
Kategória: Najlepší mužský herecký výkon sezóny
Daniel Fischer za herecký výkon v postave Ralfa Banga v inscenácii hry Mariusa von Mayenburga Bang v réžii Jána Luterána, Divadlo Aréna, Bratislava
Michal Soltész za postavu Ivana v inscenácii hry Csabu Székelyho Banský kvet v réžii Karola Rédliho, Činohra Národného divadla, Košice
Juraj Loj za herecký výkon v postave Adama v inscenácii hry Petra Mazalána a Lucie Mihálovej Etudy v réžii Petra Mazalána, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Kategória: Najlepší ženský herecký výkon
Táňa Pauhofová za herecký výkon v postave inscenácii hry Mariny Carr Pri močiari mačiek v réžii Matúša Bachynca, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Annamária Janeková za herecký výkon v postave Portie v inscenácii hier Wiliama Shakespeara a Heinera Müllera Kupec benátsky/Mauser v réžii Dávida Pašku, Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava, Bratislava
Dana Karolová, Lucia Letková, Iveta Marcineková, Jana Pilzová, Barbora Španiková a Dominika Výrostek Misárová za kolektívny herecký výkon v postave Oty v inscenácii hry Michala Ditteho OTA v réžii Júlie Rázusovej, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen
Kategória: Najlepšia scénografia sezóny
Katarína Holková za scénu v inscenácii Rev, vresk a brud v réžii Jána Luterána Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Katarína Holková za scénu v inscenácii hry Bertolda Brechta Život Galileiho v réžii Martina Čičváka, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Julius Leon Seiler za scénu v inscenácii hier Wiliama Shakespeara a Heinera Müllera Kupec benátsky/Mauser v réžii Dávida Pašku, Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava
Kategória: Najlepší kostým sezóny
Alexandra Grusková za kostýmy v inscenácii opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svadba v réžii Jiřího Heřmana, Opera Slovenského národného divadla, Bratislava v koprodukcii s Národným divadlom Brno, Česko a Théâtre de Caen, Francúzsko
Katarína Holková za kostýmy v inscenácii Rastislava Balleka a Mária Drgoňu text LAJČIAK v réžii Rastislava Balleka, Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava
Katarína Holková za kostýmy v inscenácii Rev, vresk a brud v réžii Jána Luterána, Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Kategória: Najlepšia scénická hudba sezóny
Martin Husovský za hudbu v inscenácii hry Michala Ditteho OTA v réžii Júlie Rázusovej, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen
Martin Štefánik za hudbu v inscenácii Rev, vresk a brud v réžii Jána Luterána, Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Ľubo Burgr za hudbu v inscenácii text LAJČIAK v réžii Rastislava Balleka, Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava
Kategória: Mimoriadny počin v hudobnom divadle
Kolektív tvorcov muzikálu Six v réžii Ladislava Cmoreja, Divadlo Nová scéna, Bratislava
Peter Mazalán a kol. za projekt Ľudstvo/Mankind v réžii Petra Mazalána, KunstPlay, Bratislava
Lukáš Pišta za spevácky výkon v postave On v inscenácii muzikálu Müller - Život na dva ťahy v réžii Romana Poláka, Divadlo Nová Scéna, Bratislava
Kategória: Mimoriadny počin v tanečnom divadle
Roman Novitzky za choreografiu baletu Peter Pan, Balet Slovenského národného divadla, Bratislava
Lívia MM Balážová a Zebastián Méndez Marín za tanečné výkony v inscenácii Lost in translation/ Nájdené v preklade, Odivo a Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
Dušan Hégli a kol. za inscenáciu Pupek - Všetko medzi východom a západom, Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Bratislava
Kategória: Mimoriadny počin v činohernom divadle
Alžbeta Vrzgula a kol. za inscenáciu Hej, Pookie! – emocionálna výchova, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen
Adam Dragun a kol. za inscenáciu Alex, Projekt Batyskaf, Bratislava a Archa+, Praha
Martin Krč a kol. Za inscenáciu Threeema v réžii Jána Luterána, Divadlo bez masky, Bratislava
Do 29. ročníka Divadelných ocenení sezóny DOSKY 2026 sa zapojilo 35 kritikov, kritičiek, teoretikov, teoretičiek a publicistov a publicistiek: Emil Bartko, Viera Bartková, Barbara Brathová, Dominika Dudášová, Dária Fojtíková Fehérová, Lucia Galdíková, Patrik Garaj, Marek Godovič, Anna Grusková, Barbora Gvozdjáková, Martin Holič, Milan Hrbek, Soňa Jánošová, Miroslava Kovářová, Nadežda Lindovská, Attila Lovász, Adam Nagy, Nora Nagyová, Klára Madunická, Matúš Marcinčin, Karol Mišovic, Eva Miškovičová, Viktória Oroszová, René Parák, Miron Pukan, Hana Rodová Kolbašská, Zuzana Rimaková, Alexandra Rychtarčíková, Max Sobek, Ivana Topitkalová, Zuzana Uličianska, Tamara Vajdíková, Miroslav Zwiefelhofer, Marta Žilková, Jana Wild
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