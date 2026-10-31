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Nie všetky múzeá budú počas sviatkov otvorené. SNM upozornilo na novembrové obmedzenia

Ako SNM informovalo, počas 1. novembra 2026 budú otváracie hodiny jeho múzeí zmenené. Väčšina múzeí a expozícií Slovenského národného múzea ...

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31.10.2026 (SITA.sk) - Ako SNM informovalo, počas 1. novembra 2026 budú otváracie hodiny jeho múzeí zmenené.

Väčšina múzeí a expozícií Slovenského národného múzea (SNM) bude počas nedele 1. novembra zatvorená. Vyplýva to z údajov zverejnených na webe múzea. Ako SNM informovalo, počas 1. novembra 2026 budú otváracie hodiny jeho múzeí zmenené. „Pred svojou plánovanou návštevou si môžete dostupnosť jednotlivých múzeí skontrolovať v komplexnej tabuľke,” apeluje na návštevníkov. Tabuľka je dostupná online.

Ktoré múzeá a hrady budú otvorené 1. novembra?


V Bratislave sa počas 1. novembra návštevníci dostanú na Bratislavský hrad, Archeologické múzeum bude zatvorené. Otvorený bude Bojnický zámok aj hrad Červený kameň.

Záujemcovia tiež budú môcť navštíviť všetky expozície SNM - Spišského múzea v Levoči, teda Výstavnú sieň Levoča, Spišský hrad, Kláštor Minoritov aj Radnicu Levoča. Všetky ostatné múzeá SNM a ich expozície budú počas nedele zatvorené.

Bratislavský hrad zmení otváracie hodiny aj 2. novembra


SNM tiež upozorňuje na mimoriadnu zmenu otváracích hodín SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade v pondelok 2. novembra 2026. Jeho priestory budú otvorené od 14:00 do 18:00, pričom posledný vstup bude o 17:00.

„Za túto mimoriadnu zmenu a obmedzenia spôsobené z technicko-prevádzkových dôvodov sa ospravedlňujeme. Lístky na tento deň si môžete zakúpiť osobne v pokladni múzea,” uvádza SNM. Rovnako upozornilo na to, že uzávera sa bude týkať aj častí areálu Bratislavského hradu, ten bude tiež plne sprístupnený až po 14:00.

„SNM – Historické múzeum je mimo výnimočných uzáver otvorené od stredy do pondelka od 10:00 do 18:00 (posledný vstup o 17:00),” pripomenulo SNM. Doplnilo, že Historické múzeum na Bratislavskom hrade bude mimoriadne zatvorené aj v ďalšom týždni, konkrétne vo štvrtok a v piatok 12. a 13. novembra 2026.

Otváracie hodiny múzeí sa zmenia aj 17. novembra


Na zmeny otváracích hodín jednotlivých múzeí sa treba pripraviť aj počas 17. novembra 2026. Nemalá čas múzeí a expozícií SNM bude zatvorená aj v tento deň.

Otvorené budú napríklad kaštieľ v Betliari, hrady Modrý a Červený kameň, či Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. Navštíviť bude možné aj väčšinu expozícií SNM - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave, s výnimkou expozície v Bratislave. Otvorené budú aj expozície Múzea Slovenských národných rád v Myjave, Múzea židovskej kultúry v Bratislave, a tiež Prírodovedné múzeum v Bratislave. Navštíviť bude možné aj všetky expozície Spišského múzea v Levoči.


Zdroj: SITA.sk - Nie všetky múzeá budú počas sviatkov otvorené. SNM upozornilo na novembrové obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

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