Streľba v obchode s halloweenskymi kostýmami si vyžiadala jedného mŕtveho a šesť zranených
Útočník spustil paľbu len niekoľko hodín pred Halloweenom. Traja zranení sú v kritickom stave, polícia po páchateľovi pátra. Jeden človek zahynul a ďalších šesť utrpelo ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Útočník spustil paľbu len niekoľko hodín pred Halloweenom. Traja zranení sú v kritickom stave, polícia po páchateľovi pátra.
Streľba sa odohrala krátko pred 20.30 hod. miestneho času (v sobotu o 04.30 hod. SEČ) v predajni Spirit Halloween v nákupnom centre Solano Town Center v meste Fairfield, približne 76 kilometrov severovýchodne od San Francisca.
Policajný náčelník Dan Marshall uviedol, že všetkých šesť zranených previezli do nemocníc so strelnými poraneniami.
„Na mieste stále prebieha intenzívne vyšetrovanie. Zatiaľ sa nám nepodarilo identifikovať podozrivého ani podozrivých, ktorí sú za streľbu zodpovední,“ povedal Marshall novinárom v piatok neskoro večer.
Vyšetrovatelia vypočúvajú svedkov a preverujú zábery z bezpečnostných kamier. Polícia zatiaľ neoznámila, či pátra po jednom alebo viacerých útočníkoch.
Krvavý incident sa odohral iba niekoľko hodín pred začiatkom Halloweenu, ktorý sa v Spojených štátoch oslavuje v sobotu 31. októbra.
Marshall zároveň uviedol, že bezpečnostné opatrenia a prípadné uzávery sa obmedzili na nákupné centrum. Okolité časti mesta polícia neuzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Streľba v obchode s halloweenskymi kostýmami si vyžiadala jedného mŕtveho a šesť zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden človek zahynul a ďalších šesť utrpelo zranenia pri piatkovej streľbe v obchode s halloweenskymi kostýmami v severnej Kalifornii. Najmenej traja zranení sú v kritickom stave, oznámila polícia, ktorá zatiaľ nepozná totožnosť páchateľa ani motív útoku.
Policajný náčelník Dan Marshall uviedol, že všetkých šesť zranených previezli do nemocníc so strelnými poraneniami.
„Na mieste stále prebieha intenzívne vyšetrovanie. Zatiaľ sa nám nepodarilo identifikovať podozrivého ani podozrivých, ktorí sú za streľbu zodpovední,“ povedal Marshall novinárom v piatok neskoro večer.
Vyšetrovatelia vypočúvajú svedkov a preverujú zábery z bezpečnostných kamier. Polícia zatiaľ neoznámila, či pátra po jednom alebo viacerých útočníkoch.
Krvavý incident sa odohral iba niekoľko hodín pred začiatkom Halloweenu, ktorý sa v Spojených štátoch oslavuje v sobotu 31. októbra.
Marshall zároveň uviedol, že bezpečnostné opatrenia a prípadné uzávery sa obmedzili na nákupné centrum. Okolité časti mesta polícia neuzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Streľba v obchode s halloweenskymi kostýmami si vyžiadala jedného mŕtveho a šesť zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
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