Najtesnejšie hlasovanie o víťaza Zlatej lopty. Kane prestížnu anketu ovládol len o 28 bodov pred Mbappém
Útočník Bayernu Mníchov sa stal prvým Angličanom, ktorý získal túto trofej od čias Michaela Owena v roku 2001. Anglický futbalista Harry Kane získal Zlatú loptu s najtesnejším náskokom v rámci ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Útočník Bayernu Mníchov sa stal prvým Angličanom, ktorý získal túto trofej od čias Michaela Owena v roku 2001.
Anglický futbalista Harry Kane získal Zlatú loptu s najtesnejším náskokom v rámci súčasného systému hlasovania, keď predstihol Kyliana Mbappého o 28 bodov. Informoval o tom magazín France Football, ktorý toto ocenenie udeľuje.
Vo svojom piatkovom (30.10.) vydaní ukázal, že získal od 100 porotcov 40 hlasov na prvé miesto a celkovo nazbieral 1 055 bodov.
Útočník Bayernu Mníchov sa stal prvým Angličanom, ktorý získal túto trofej od čias Michaela Owena v roku 2001.
Kapitán francúzskej reprezentácie a hráč Realu Madrid Mbappé sa na prvej priečke objavil 23-krát a celkovo získal 1 027 bodov.
Doterajší najtesnejší rozdiel predstavoval 41 bodov - v roku 2024 Rodri (vtedajší hráč Manchestru City) prekonal ďalšieho hráča Realu Viníciusa Júniora.
V minulej sezóne získal útočník Paríža Saint-Germain Ousmane Dembélé celkovo 1 380 bodov, čím predstihol Laminea Yamala z Barcelony o 321 bodov.
Hráč FC Barcelona toto leto vyhral so Španielskom majstrovstvá sveta, no v hlasovaní skončil tretí s 881 bodmi – 174 bodov za Kaneom.
Zlatá lopta sa udeľuje na základe hlasovania novinárov (jeden zástupca za každú krajinu), ktorí reprezentujú 100 najlepších národných tímov v rebríčku FIFA v kategórii mužov, respektíve 50 najlepších u žien.
Zdroj: SITA.sk - Najtesnejšie hlasovanie o víťaza Zlatej lopty. Kane prestížnu anketu ovládol len o 28 bodov pred Mbappém © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalista Harry Kane získal Zlatú loptu s najtesnejším náskokom v rámci súčasného systému hlasovania, keď predstihol Kyliana Mbappého o 28 bodov. Informoval o tom magazín France Football, ktorý toto ocenenie udeľuje.
Vo svojom piatkovom (30.10.) vydaní ukázal, že získal od 100 porotcov 40 hlasov na prvé miesto a celkovo nazbieral 1 055 bodov.
Útočník Bayernu Mníchov sa stal prvým Angličanom, ktorý získal túto trofej od čias Michaela Owena v roku 2001.
Nový rekord
Kapitán francúzskej reprezentácie a hráč Realu Madrid Mbappé sa na prvej priečke objavil 23-krát a celkovo získal 1 027 bodov.
Doterajší najtesnejší rozdiel predstavoval 41 bodov - v roku 2024 Rodri (vtedajší hráč Manchestru City) prekonal ďalšieho hráča Realu Viníciusa Júniora.
V minulej sezóne získal útočník Paríža Saint-Germain Ousmane Dembélé celkovo 1 380 bodov, čím predstihol Laminea Yamala z Barcelony o 321 bodov.
Hráč FC Barcelona toto leto vyhral so Španielskom majstrovstvá sveta, no v hlasovaní skončil tretí s 881 bodmi – 174 bodov za Kaneom.
Zlatá lopta sa udeľuje na základe hlasovania novinárov (jeden zástupca za každú krajinu), ktorí reprezentujú 100 najlepších národných tímov v rebríčku FIFA v kategórii mužov, respektíve 50 najlepších u žien.
Zdroj: SITA.sk - Najtesnejšie hlasovanie o víťaza Zlatej lopty. Kane prestížnu anketu ovládol len o 28 bodov pred Mbappém © SITA Všetky práva vyhradené.
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