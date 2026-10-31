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Najtesnejšie hlasovanie o víťaza Zlatej lopty. Kane prestížnu anketu ovládol len o 28 bodov pred Mbappém

Útočník Bayernu Mníchov sa stal prvým Angličanom, ktorý získal túto trofej od čias Michaela Owena v roku 2001. Anglický futbalista Harry Kane získal Zlatú loptu s najtesnejším náskokom v rámci ...

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31.10.2026 (SITA.sk) - Útočník Bayernu Mníchov sa stal prvým Angličanom, ktorý získal túto trofej od čias Michaela Owena v roku 2001.

Anglický futbalista Harry Kane získal Zlatú loptu s najtesnejším náskokom v rámci súčasného systému hlasovania, keď predstihol Kyliana Mbappého o 28 bodov. Informoval o tom magazín France Football, ktorý toto ocenenie udeľuje.

Vo svojom piatkovom (30.10.) vydaní ukázal, že získal od 100 porotcov 40 hlasov na prvé miesto a celkovo nazbieral 1 055 bodov.

Útočník Bayernu Mníchov sa stal prvým Angličanom, ktorý získal túto trofej od čias Michaela Owena v roku 2001.

Nový rekord


Kapitán francúzskej reprezentácie a hráč Realu Madrid Mbappé sa na prvej priečke objavil 23-krát a celkovo získal 1 027 bodov.

Doterajší najtesnejší rozdiel predstavoval 41 bodov - v roku 2024 Rodri (vtedajší hráč Manchestru City) prekonal ďalšieho hráča Realu Viníciusa Júniora.

V minulej sezóne získal útočník Paríža Saint-Germain Ousmane Dembélé celkovo 1 380 bodov, čím predstihol Laminea Yamala z Barcelony o 321 bodov.

Hráč FC Barcelona toto leto vyhral so Španielskom majstrovstvá sveta, no v hlasovaní skončil tretí s 881 bodmi – 174 bodov za Kaneom.

Zlatá lopta sa udeľuje na základe hlasovania novinárov (jeden zástupca za každú krajinu), ktorí reprezentujú 100 najlepších národných tímov v rebríčku FIFA v kategórii mužov, respektíve 50 najlepších u žien.


Zdroj: SITA.sk - Najtesnejšie hlasovanie o víťaza Zlatej lopty. Kane prestížnu anketu ovládol len o 28 bodov pred Mbappém © SITA Všetky práva vyhradené.

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