J. Ďurovčík chystá moderné Labutie jazero v kostýmoch F. Mikloška
V Divadle Janart však nevzniká rekonštrukcia tradičného klasického naštudovania.
Bratislava 22. októbra - Divadlo Janart v Bratislave uvedie 14. a 15. novembra svetovú premiéru Labutieho jazera - moderného baletu na hudbu Petra Iľjiča Čajkovského v choreografii a réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch módneho návrhára Fera Mikloška. 24hod.sk o tom informoval PR manažér Matúš Pomikal.
Ako ďalej uviedol, inscenácia je Ďurovčíkovou autorskou interpretáciou jedného z najslávnejších diel klasického baletného repertoáru. Na javisku sa predstaví medzinárodné obsadenie Slovenské divadlo tanca.
„Prišiel čas inscenovať balet baletov. Celá moja tanečno-choreografická cesta smerovala k tomuto cieľu,“ hovorí Ďurovčík, režisér a choreograf pripravovanej inscenácie. Tvorcovia pripomínajú, že Labutie jazero patrí k základným dielam svetového baletného repertoáru. Čajkovského hudba a príbeh princa Siegfrieda a zakliatej Odetty sa stali symbolmi klasického baletu a počas viac ako storočia prešli množstvom javiskových interpretácií.
V Divadle Janart však nevzniká rekonštrukcia tradičného klasického naštudovania. „Ďurovčík vytvára vlastné Labutie jazero ako moderný balet, ktorý vychádza z Čajkovského hudby a dramatického základu pôvodného diela, no pracuje s pohybovým a režijným jazykom charakteristickým pre jeho tvorbu a Slovenské divadlo tanca,“ približuje Pomikal.
Ako ďalej poznamenal, výber titulu má pre Ďurovčíka aj osobný význam. K Labutiemu jazeru prichádza po desaťročiach práce a skúseností tanečníka, choreografa a režiséra. Ide o dielo, ku ktorému podľa jeho vlastných slov smerovala celá jeho doterajšia tanečno-choreografická cesta.
Na výslednej podobe inscenácie, ktorá „rešpektuje silu Čajkovského hudby a dramatický základ pôvodného diela, no interpretuje ich prostredníctvom súčasného tanečného divadla a osobitého choreografického rukopisu Jána Ďurovčíka“, sa podieľa výrazný tvorivý tím. Scénu vytvorí Martin Černý, Ďurovčíkov dlhoročný spolupracovník. Kostýmy navrhne Fero Mikloško, ktorý pre pripravované Labutie jazero vytvára vlastnú výtvarnú interpretáciu ikonického baletného sveta. „Na baletnej, interpretačnej a kondičnej príprave súboru sa podieľa renomovaný slovenský baletný pedagóg a bývalý vedúci sólista Baletu Slovenského národného divadla Igor Holováč,“ uzavrel Pomikal.
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