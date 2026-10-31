Pravoslávna cirkev Sviatok všetkých svätých 1. novembra neslávi. Oslavuje ho v inom termíne
V prvých dňoch novembra pravoslávna cirkev ani neslávi žiadnu osobitnú liturgickú pamiatku za zosnulých. Pravoslávna cirkev nemá 1. novembra vo svojom ...
31.10.2026 (SITA.sk) - V prvých dňoch novembra pravoslávna cirkev ani neslávi žiadnu osobitnú liturgickú pamiatku za zosnulých.
Pravoslávna cirkev nemá 1. novembra vo svojom kalendári zaznačený žiadny cirkevný sviatok. Sviatok všetkých svätých pravoslávna cirkev slávi v lete, vždy v nedeľu po Päťdesiatnici, teda Zostúpení Svätého Ducha na apoštolov. Je to z dôvodu, že svätí sú plodmi Svätého Ducha.
On zostúpil na apoštolov a potom skrze sv. krst aj na všetkých členov cirkvi, aby ich naučil ceste k spaseniu, približuje pravoslávni veriaci. Preto sú aj vo Svätom písme kresťania nazývaní svätými, lebo ideálne je snažiť sa o získanie raja, žiť v súlade s Božími prikázaniami a neustále sa zdokonaľovať v konaní dobra.
A ten, kto toto dodržuje, po smrti si zaslúži nebeské kráľovstvo, teda prívlastok svätý, lebo sa zároveň stáva pre žijúcich vzorom v zbožnosti a duchovnom napredovaní. Preto sa všetci ľudia, ktorí viedli Bohu milý život v cirkvi, oslavujú podľa pravoslávnych veriacich práve tesne po sviatku, keď bola založená, čiže na Päťdesiatnicu.
V prvých dňoch novembra pravoslávna cirkev ani neslávi žiadnu osobitnú liturgickú pamiatku za zosnulých. Tých si uctieva počas piatich zádušných sobôt. Sú to takzvaná mäsopustná sobota týždeň pred Veľký pôstom, 2., 3. a 4. sobota Veľkého pôstu a sobota pred sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov. To sú osobitné dni spomínania zosnulých v pravoslávnej cirkvi. Modliť za zosnulých sa však môžeme takmer vždy, a preto mnohí pravoslávni kňazi prichádzajú na cintoríny aj 1. novembra, aby v modlitebne spomínali na zosnulých.
Zdroj: SITA.sk - Pravoslávna cirkev Sviatok všetkých svätých 1. novembra neslávi. Oslavuje ho v inom termíne © SITA Všetky práva vyhradené.
Pravoslávna cirkev nemá 1. novembra vo svojom kalendári zaznačený žiadny cirkevný sviatok. Sviatok všetkých svätých pravoslávna cirkev slávi v lete, vždy v nedeľu po Päťdesiatnici, teda Zostúpení Svätého Ducha na apoštolov. Je to z dôvodu, že svätí sú plodmi Svätého Ducha.
On zostúpil na apoštolov a potom skrze sv. krst aj na všetkých členov cirkvi, aby ich naučil ceste k spaseniu, približuje pravoslávni veriaci. Preto sú aj vo Svätom písme kresťania nazývaní svätými, lebo ideálne je snažiť sa o získanie raja, žiť v súlade s Božími prikázaniami a neustále sa zdokonaľovať v konaní dobra.
A ten, kto toto dodržuje, po smrti si zaslúži nebeské kráľovstvo, teda prívlastok svätý, lebo sa zároveň stáva pre žijúcich vzorom v zbožnosti a duchovnom napredovaní. Preto sa všetci ľudia, ktorí viedli Bohu milý život v cirkvi, oslavujú podľa pravoslávnych veriacich práve tesne po sviatku, keď bola založená, čiže na Päťdesiatnicu.
V prvých dňoch novembra pravoslávna cirkev ani neslávi žiadnu osobitnú liturgickú pamiatku za zosnulých. Tých si uctieva počas piatich zádušných sobôt. Sú to takzvaná mäsopustná sobota týždeň pred Veľký pôstom, 2., 3. a 4. sobota Veľkého pôstu a sobota pred sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov. To sú osobitné dni spomínania zosnulých v pravoslávnej cirkvi. Modliť za zosnulých sa však môžeme takmer vždy, a preto mnohí pravoslávni kňazi prichádzajú na cintoríny aj 1. novembra, aby v modlitebne spomínali na zosnulých.
Zdroj: SITA.sk - Pravoslávna cirkev Sviatok všetkých svätých 1. novembra neslávi. Oslavuje ho v inom termíne © SITA Všetky práva vyhradené.
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