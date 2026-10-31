Nie je príliš rozumné správať sa takto. Frustrovaný Verstappen po zrážke naložil kolegovi zo sesterského tímu
K vzájomnému stretu došlo počas tvrdého súboja o pozíciu na trati, pričom Holanďanov monopost utrpel poškodenie karosérie. Max Verstappen označil svojho kolegu zo sesterského tímu Red Bullu Liama ...
31.10.2026 (SITA.sk) - K vzájomnému stretu došlo počas tvrdého súboja o pozíciu na trati, pričom Holanďanov monopost utrpel poškodenie karosérie.
Max Verstappen označil svojho kolegu zo sesterského tímu Red Bullu Liama Lawsona, za "nie príliš rozumného".
Stalo sa tak po nehode počas tréningu, v dôsledku ktorej obaja jazdci dostali penalizáciu – posun o jedno miesto dozadu na štartovom poli pre Veľkú cenu Mexika.
Najrýchlejší čas zajazdil Charles Leclerc z Ferrari, nasledovaný majstrom sveta Landom Norrisom z McLarenu. V rušnom tréningu obsadil štvrté miesto Kimi Antonelli, ktorý je blízko k zisku titulu.
Štvornásobný majster sveta Verstappen z Red Bullu sa zaplietol do incidentu s Lawsonom z Racing Bulls. K stretu došlo počas tvrdého súboja o pozíciu na trati, pričom Holanďanov monopost utrpel poškodenie karosérie.
Podľa Verstappena spôsobil problémy Novozélanďan Lawson neďaleko 12. zákruty. Ich drobná kolízia rozmetala po trati úlomky, čo vynútilo prerušenie tréningu.
"Nešlo o smolu. To, čo sa tam pokúšal urobiť, nebolo práve najrozumnejšie. Môj víkend to však nijako nezmení," uviedol holandský pretekár.
Obaja jazdci museli predstúpiť pred športových komisárov. Tí vyhodnotili ich správanie ako "neprijateľné" a udelili im spomenutý trest. "Myslím si, že nie je príliš rozumné správať sa takto, keď bojujete o svoje miesto v tíme," poznamenal Verstappen.
Narážal tým na Lawsonovo vyjadrenie z tohto týždňa, v ktorom priznal, že nevie, či si udrží miesto v Racing Bulls aj v budúcej sezóne – a to napriek tomu, že v sesterskom tíme Red Bullu podáva v aktuálnom ročníku pôsobivé výkony.
Tím Racing Bulls by mohol dať šancu juniorskému jazdcovi Red Bullu Nikolovi Tsolovovi. Ten sa stal prvým bulharským pretekárom, ktorý sa zúčastnil na oficiálnom tréningu v rámci Veľkej ceny Mexika, keď absolvoval prvý voľný tréning.
Lawson počas celého roka predvádza presvedčivé výkony a výrazne prekonáva svojho tímového kolegu, nováčika Arvida Lindblada. Novinárom povedal, že dosiahnuť vo Formule 1 konzistentnosť je náročné, no verí, že v tomto roku "vyťažil maximum".
"Ani presne neviem, čo sa odo mňa viac očakáva. Každopádne tu nesedím a nerozmýšľam príliš nad tým, kto nakoniec získa miesto v tíme. Minulý rok som nad vecami príliš premýšľal, takže tento rok skúšam iný prístup, aby som získal čo najviac bodov," priblížil Lawson.
V hodnotení jazdcov je na deviatom mieste so 77 bodmi, zatiaľ čo jeho tímový kolega Lindblad je jedenásty s 38 bodmi.
Ich výsledky pomohli Racing Bulls posunúť sa na piatu priečku v hodnotení konštruktérov, hneď za "veľkú štvorku" – Mercedes, Ferrari, Red Bull a McLaren.
V druhom tréningu skončil na deviatej pozícii, zatiaľ čo Verstappen bol piaty – za vozidlami Mercedesu, ktoré pilotovali George Russell a 20-ročný Talian Antonelli. Ten sa môže stať najmladším šampiónom v histórii tohto športu, ak sa umiestni do deviateho miesta.
Zdroj: SITA.sk - Nie je príliš rozumné správať sa takto. Frustrovaný Verstappen po zrážke naložil kolegovi zo sesterského tímu © SITA Všetky práva vyhradené.
Max Verstappen označil svojho kolegu zo sesterského tímu Red Bullu Liama Lawsona, za "nie príliš rozumného".
Stalo sa tak po nehode počas tréningu, v dôsledku ktorej obaja jazdci dostali penalizáciu – posun o jedno miesto dozadu na štartovom poli pre Veľkú cenu Mexika.
Najrýchlejší čas zajazdil Charles Leclerc z Ferrari, nasledovaný majstrom sveta Landom Norrisom z McLarenu. V rušnom tréningu obsadil štvrté miesto Kimi Antonelli, ktorý je blízko k zisku titulu.
Nebola to smola
Štvornásobný majster sveta Verstappen z Red Bullu sa zaplietol do incidentu s Lawsonom z Racing Bulls. K stretu došlo počas tvrdého súboja o pozíciu na trati, pričom Holanďanov monopost utrpel poškodenie karosérie.
Podľa Verstappena spôsobil problémy Novozélanďan Lawson neďaleko 12. zákruty. Ich drobná kolízia rozmetala po trati úlomky, čo vynútilo prerušenie tréningu.
"Nešlo o smolu. To, čo sa tam pokúšal urobiť, nebolo práve najrozumnejšie. Môj víkend to však nijako nezmení," uviedol holandský pretekár.
Obaja jazdci museli predstúpiť pred športových komisárov. Tí vyhodnotili ich správanie ako "neprijateľné" a udelili im spomenutý trest. "Myslím si, že nie je príliš rozumné správať sa takto, keď bojujete o svoje miesto v tíme," poznamenal Verstappen.
Narážal tým na Lawsonovo vyjadrenie z tohto týždňa, v ktorom priznal, že nevie, či si udrží miesto v Racing Bulls aj v budúcej sezóne – a to napriek tomu, že v sesterskom tíme Red Bullu podáva v aktuálnom ročníku pôsobivé výkony.
Iný prístup
Tím Racing Bulls by mohol dať šancu juniorskému jazdcovi Red Bullu Nikolovi Tsolovovi. Ten sa stal prvým bulharským pretekárom, ktorý sa zúčastnil na oficiálnom tréningu v rámci Veľkej ceny Mexika, keď absolvoval prvý voľný tréning.
Lawson počas celého roka predvádza presvedčivé výkony a výrazne prekonáva svojho tímového kolegu, nováčika Arvida Lindblada. Novinárom povedal, že dosiahnuť vo Formule 1 konzistentnosť je náročné, no verí, že v tomto roku "vyťažil maximum".
"Ani presne neviem, čo sa odo mňa viac očakáva. Každopádne tu nesedím a nerozmýšľam príliš nad tým, kto nakoniec získa miesto v tíme. Minulý rok som nad vecami príliš premýšľal, takže tento rok skúšam iný prístup, aby som získal čo najviac bodov," priblížil Lawson.
Skvelé výsledky
V hodnotení jazdcov je na deviatom mieste so 77 bodmi, zatiaľ čo jeho tímový kolega Lindblad je jedenásty s 38 bodmi.
Ich výsledky pomohli Racing Bulls posunúť sa na piatu priečku v hodnotení konštruktérov, hneď za "veľkú štvorku" – Mercedes, Ferrari, Red Bull a McLaren.
V druhom tréningu skončil na deviatej pozícii, zatiaľ čo Verstappen bol piaty – za vozidlami Mercedesu, ktoré pilotovali George Russell a 20-ročný Talian Antonelli. Ten sa môže stať najmladším šampiónom v histórii tohto športu, ak sa umiestni do deviateho miesta.
Zdroj: SITA.sk - Nie je príliš rozumné správať sa takto. Frustrovaný Verstappen po zrážke naložil kolegovi zo sesterského tímu © SITA Všetky práva vyhradené.
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