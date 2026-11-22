Fico očakáva pred voľbami „šialených“ 10 mesiacov. Opozícii poslal jasný odkaz – VIDEO
Fico očakáva pred voľbami šialenú situáciu. To, čo sa bude diať na Slovensku nasledujúcich 10 mesiacov, teda do parlamentných volieb, bude jednoducho šialené. Vyhlásil to predseda vlády a šéf ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Fico očakáva pred voľbami šialenú situáciu.
To, čo sa bude diať na Slovensku nasledujúcich 10 mesiacov, teda do parlamentných volieb, bude jednoducho šialené. Vyhlásil to predseda vlády a šéf koaličnej strany Smer-SD Robert Fico s tým, že jeho záujmom bude na nenávisť, špinu a klamstvá odpovedať prácou a dobrými výsledkami. Ak to bude nevyhnutné, vládna koalícia však vráti aj úder.
„Situácia bude o to komplikovanejšia, že vznikajú ďalšie a ďalšie politické strany, má ich pribudnúť šesť. A každá sa bude chcieť uchytiť na politickej scéne predovšetkým útokmi na Smer-SD,“ skonštatoval Fico. Ako ďalej uviedol, všíma si aj „rýpanie“ strany Republika do Smeru.
„Nebudem zatiaľ naň reagovať, odporúčam však každému, aby si pozrel najnovšie vyjadrenia predsedu tejto strany, pokiaľ ide o členstvo SR v Európskej únii a NATO. Úplne otočil a hovorí o potrebe zostať aj v NATO, aj v EÚ. V každom prípade bude potrebné, aby sa vláda a osobitne Smer-SD na túto atmosféru útokov zo všetkých strán pripravil,“ zdôraznil Fico. Doplnil, že sa spolieha sa na stabilitu a disciplinovanosť nášho poslaneckého klubu a na profesionálny výkon členov vlády.
Podľa Fica je úplne evidentné, že v základných sociálno-ekonomických ukazovateľoch opozícia nemôže s vládou súťažiť. Lebo nemá v čom. „Jediný program, ktorý opozícia prezentuje, je zrušenie 13. dôchodku a použitie získaných zdrojov na podporu vojny na Ukrajine. A potom je to len vyhrážanie sa, klamstvá a špina. Už som prešiel všeličím. Ako lídra opozície ma nezákonne odpočúvali na poľovníckej chate a nič sa nedozvedeli. Keďže im to nevyšlo, chceli ma zatvoriť za pravdu, že bývalý prezident Andrej Kiska je len obyčajný daňový podvodník. Nevyšlo, tak ma chceli zastreliť. Nevyšlo a namiesto toho, aby sa poučili, vrátili sa naspäť a lejú špinu a vyhrážajú sa,“ uviedol premiér.
Predstavitelia opozície podľa neho nie sú schopní súťažiť o najlepšie riešenia. „Opozícia vedie medzi sebou súťaž, kto viac pošpiní mňa, Smer či celú vládu, bez dôvodov útočia na našich rodinných príslušníkov. Samozrejme, že nás to vyrušuje v práci, samozrejme, že sa musíme brániť. Opätovne našim deckám v opozícii odkazujem, neprovokujte a poďte férovo súťažiť,“ vyzval Fico.
Pripomenul tiež, že takto ho v roku 2010 provokovalo aj SDKÚ na čele s Mikulášom Dzurindom, ktorého má v úcte. „Stačili však tri tlačové konferencie o financovaní jeho strany a musel sa vzdať lídrovstva na kandidátke. Na rozdiel od opozície nestrieľam capa a nestane sa tak ani v prípade, že budeme musieť reagovať na stupňujúcu sa nenávisť opozície,“ dodal predseda vlády.
Zdroj: SITA.sk - Fico očakáva pred voľbami „šialených“ 10 mesiacov. Opozícii poslal jasný odkaz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
To, čo sa bude diať na Slovensku nasledujúcich 10 mesiacov, teda do parlamentných volieb, bude jednoducho šialené. Vyhlásil to predseda vlády a šéf koaličnej strany Smer-SD Robert Fico s tým, že jeho záujmom bude na nenávisť, špinu a klamstvá odpovedať prácou a dobrými výsledkami. Ak to bude nevyhnutné, vládna koalícia však vráti aj úder.
Hovorí o útokoch zo strany politických strán
„Situácia bude o to komplikovanejšia, že vznikajú ďalšie a ďalšie politické strany, má ich pribudnúť šesť. A každá sa bude chcieť uchytiť na politickej scéne predovšetkým útokmi na Smer-SD,“ skonštatoval Fico. Ako ďalej uviedol, všíma si aj „rýpanie“ strany Republika do Smeru.
„Nebudem zatiaľ naň reagovať, odporúčam však každému, aby si pozrel najnovšie vyjadrenia predsedu tejto strany, pokiaľ ide o členstvo SR v Európskej únii a NATO. Úplne otočil a hovorí o potrebe zostať aj v NATO, aj v EÚ. V každom prípade bude potrebné, aby sa vláda a osobitne Smer-SD na túto atmosféru útokov zo všetkých strán pripravil,“ zdôraznil Fico. Doplnil, že sa spolieha sa na stabilitu a disciplinovanosť nášho poslaneckého klubu a na profesionálny výkon členov vlády.
Opozícia nemôže s vládou súťažiť
Podľa Fica je úplne evidentné, že v základných sociálno-ekonomických ukazovateľoch opozícia nemôže s vládou súťažiť. Lebo nemá v čom. „Jediný program, ktorý opozícia prezentuje, je zrušenie 13. dôchodku a použitie získaných zdrojov na podporu vojny na Ukrajine. A potom je to len vyhrážanie sa, klamstvá a špina. Už som prešiel všeličím. Ako lídra opozície ma nezákonne odpočúvali na poľovníckej chate a nič sa nedozvedeli. Keďže im to nevyšlo, chceli ma zatvoriť za pravdu, že bývalý prezident Andrej Kiska je len obyčajný daňový podvodník. Nevyšlo, tak ma chceli zastreliť. Nevyšlo a namiesto toho, aby sa poučili, vrátili sa naspäť a lejú špinu a vyhrážajú sa,“ uviedol premiér.
Predstavitelia opozície podľa neho nie sú schopní súťažiť o najlepšie riešenia. „Opozícia vedie medzi sebou súťaž, kto viac pošpiní mňa, Smer či celú vládu, bez dôvodov útočia na našich rodinných príslušníkov. Samozrejme, že nás to vyrušuje v práci, samozrejme, že sa musíme brániť. Opätovne našim deckám v opozícii odkazujem, neprovokujte a poďte férovo súťažiť,“ vyzval Fico.
Pripomenul tiež, že takto ho v roku 2010 provokovalo aj SDKÚ na čele s Mikulášom Dzurindom, ktorého má v úcte. „Stačili však tri tlačové konferencie o financovaní jeho strany a musel sa vzdať lídrovstva na kandidátke. Na rozdiel od opozície nestrieľam capa a nestane sa tak ani v prípade, že budeme musieť reagovať na stupňujúcu sa nenávisť opozície,“ dodal predseda vlády.
Zdroj: SITA.sk - Fico očakáva pred voľbami „šialených“ 10 mesiacov. Opozícii poslal jasný odkaz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Asistencia Šimona Nemca nepomohla Calgary, Pospíšil nedohral pre zranenie
- Góly Škriniara, Musáka či Strelca, Greif vychytal čisté konto
- Vo finále na ATP Finals v Turíne si zahrajú Alcaraz a Zverev. Kto uspeje v záverečnom súboji sezóny? – VIDEO
- Verstappen ovládol Veľkú cenu Las Vegas, Hamilton s Leclercom mali opäť kolíziu
- Nemecký Bayern Mníchov prelomil rekordy v tržbách aj počte svojich členov