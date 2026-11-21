Adventné trhy v Trnave otvorí hromadné zvonenie zvončekov, na pešej zóne bude aj zvonica vianočných prianí
Podujatie Advent v Trnave potrvá v centre mesta až do 22. decembra. Adventné trhy v Trnave otvorí v piatok 27. novembra po zotmení hromadné zvonenie ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Podujatie Advent v Trnave potrvá v centre mesta až do 22. decembra.
Adventné trhy v Trnave otvorí v piatok 27. novembra po zotmení hromadné zvonenie zvončekov návštevníkov a zvonov z veží kostolov v Malom Ríme. Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave vyzvalo ľudí, aby na otvorenie podujatia prišli aj s vlastným zvončekom. Podujatie Advent v Trnave potrvá v centre mesta až do 22. decembra.
Program slávnostného otvorenia sa začne 27. novembra o 17:30 na Námestí SNP, odkiaľ vyrazí sprievod obrovských anjelských bábok v sprievode Dychového orchestra Nová Dubnica. Anjeli cestou rozsvietia 175 Herrnhutských hviezd, ktoré pochádzajú z tradičnej manufaktúry v nemeckom Sasku a počas adventu zdobia Ružový park. Sprievod bude pokračovať na Trojičné námestie, kde sa o 18:00 začne slávnosť rozsvietenia vianočného stromčeka. Tento rok námestie ozdobí viac ako 35-ročný smrek z Hrnčiaroviec nad Parnou, od ktorého sa bude nad námestím rozprestierať svetelné šapitó. O hudobný sprievod slávnostného večera sa postará spevácky zbor Cantilena.
Od 27. novembra do 22. decembra sa Trojičné námestie opäť zaplní adventnými stánkami. Návštevníci tu nájdu medovníky, trdelníky, oštiepky, zrejúce syry aj punč voňajúci škoricou. Kto si chce odniesť kúsok adventu domov, nájde v stánkoch aj vianočné dekorácie a drobné darčeky. Okrem stánkov bude v centre mesta aj kultúrny program. Na pódiu vystúpia Funny Fellows, Voci Allegre, Musica Balkanika, Martin Císar či Bukasový Masív.
Tento rok sa do adventného programu zapojí rekordný počet malých účinkujúcich – takmer 1 100 detí z materských a základných škôl, ktoré sa počas decembra vystriedajú na pódiu na Trojičnom námestí. Štvrtkové podvečery budú patriť detským diskotékam a v sobotu 5. decembra dorazí na Námestie sv. Mikuláša Mikuláš na koči. Hudba zaznie aj pod klenbami Kostola sv. Jakuba. Cyklus Štyroch adventných koncertov otvorí 29. novembra Sima Magušinová s kapelou. Nasledovať bude folklórny koncert Novinu vám nesieme, vystúpenie Štefana Šteca s kapelou Fajta a záverečné Adventné kantáty v podaní Solamente naturali.
Tohtoročný advent sa v Trnave nesie v znamení zvonov a zvončekov, preto na pešej zóne pribudne aj 4,5 metra vysoká drevená zvonica vianočných prianí. Návštevníkom bude stačiť potiahnuť za retiazku, zazvoniť a niečo si želať. Vo zvonici bude umiestnený sedemkilogramový zvon mladého trnavského kampanológa Matúša Sedláka, ktorý dal v roku 2020 odliať tradičnou zvonolejárskou technikou na pamiatku svojich predkov. Napriek malým rozmerom má zvon výrazný, plný hlas a znie v tóne Cis⁴.
Od 18. do 20. decembra sa na Námestí sv. Mikuláša v Trnave čas vráti o niekoľko storočí späť vďaka Stredovekým adventným trhom. Pri kováčskej vyhni zaznie tlkot kladiva, deti si vyskúšajú tradičné remeslá a návštevníkov čaká aj drevený kolotoč či živý adventný kalendár. Stredoveké adventné trhy sa otvoria v piatok 18. decembra o 12:00 a potrvajú až do nedele.
Súčasťou adventných trhov budú opäť Poháriky dobrých skutkov, vďaka ktorým môžu návštevníci darovaním zálohy za vratný pohárik podporiť neziskové a charitatívne organizácie z regiónu. Novinkou budú automaty na vracanie pohárikov, v ktorých si návštevníci vyberú, či si zálohu nechajú vrátiť na kartu, alebo ju venujú na dobrú vec. Možnosť vrátiť či darovať zálohu zostane aj vo výkupnom stánku.
Zdroj: SITA.sk - Adventné trhy v Trnave otvorí hromadné zvonenie zvončekov, na pešej zóne bude aj zvonica vianočných prianí © SITA Všetky práva vyhradené.
Adventné trhy v Trnave otvorí v piatok 27. novembra po zotmení hromadné zvonenie zvončekov návštevníkov a zvonov z veží kostolov v Malom Ríme. Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave vyzvalo ľudí, aby na otvorenie podujatia prišli aj s vlastným zvončekom. Podujatie Advent v Trnave potrvá v centre mesta až do 22. decembra.
Slávnostné otvorenie
Program slávnostného otvorenia sa začne 27. novembra o 17:30 na Námestí SNP, odkiaľ vyrazí sprievod obrovských anjelských bábok v sprievode Dychového orchestra Nová Dubnica. Anjeli cestou rozsvietia 175 Herrnhutských hviezd, ktoré pochádzajú z tradičnej manufaktúry v nemeckom Sasku a počas adventu zdobia Ružový park. Sprievod bude pokračovať na Trojičné námestie, kde sa o 18:00 začne slávnosť rozsvietenia vianočného stromčeka. Tento rok námestie ozdobí viac ako 35-ročný smrek z Hrnčiaroviec nad Parnou, od ktorého sa bude nad námestím rozprestierať svetelné šapitó. O hudobný sprievod slávnostného večera sa postará spevácky zbor Cantilena.
Od 27. novembra do 22. decembra sa Trojičné námestie opäť zaplní adventnými stánkami. Návštevníci tu nájdu medovníky, trdelníky, oštiepky, zrejúce syry aj punč voňajúci škoricou. Kto si chce odniesť kúsok adventu domov, nájde v stánkoch aj vianočné dekorácie a drobné darčeky. Okrem stánkov bude v centre mesta aj kultúrny program. Na pódiu vystúpia Funny Fellows, Voci Allegre, Musica Balkanika, Martin Císar či Bukasový Masív.
Tento rok sa do adventného programu zapojí rekordný počet malých účinkujúcich – takmer 1 100 detí z materských a základných škôl, ktoré sa počas decembra vystriedajú na pódiu na Trojičnom námestí. Štvrtkové podvečery budú patriť detským diskotékam a v sobotu 5. decembra dorazí na Námestie sv. Mikuláša Mikuláš na koči. Hudba zaznie aj pod klenbami Kostola sv. Jakuba. Cyklus Štyroch adventných koncertov otvorí 29. novembra Sima Magušinová s kapelou. Nasledovať bude folklórny koncert Novinu vám nesieme, vystúpenie Štefana Šteca s kapelou Fajta a záverečné Adventné kantáty v podaní Solamente naturali.
Zvony a zvončeky
Tohtoročný advent sa v Trnave nesie v znamení zvonov a zvončekov, preto na pešej zóne pribudne aj 4,5 metra vysoká drevená zvonica vianočných prianí. Návštevníkom bude stačiť potiahnuť za retiazku, zazvoniť a niečo si želať. Vo zvonici bude umiestnený sedemkilogramový zvon mladého trnavského kampanológa Matúša Sedláka, ktorý dal v roku 2020 odliať tradičnou zvonolejárskou technikou na pamiatku svojich predkov. Napriek malým rozmerom má zvon výrazný, plný hlas a znie v tóne Cis⁴.
Od 18. do 20. decembra sa na Námestí sv. Mikuláša v Trnave čas vráti o niekoľko storočí späť vďaka Stredovekým adventným trhom. Pri kováčskej vyhni zaznie tlkot kladiva, deti si vyskúšajú tradičné remeslá a návštevníkov čaká aj drevený kolotoč či živý adventný kalendár. Stredoveké adventné trhy sa otvoria v piatok 18. decembra o 12:00 a potrvajú až do nedele.
Súčasťou adventných trhov budú opäť Poháriky dobrých skutkov, vďaka ktorým môžu návštevníci darovaním zálohy za vratný pohárik podporiť neziskové a charitatívne organizácie z regiónu. Novinkou budú automaty na vracanie pohárikov, v ktorých si návštevníci vyberú, či si zálohu nechajú vrátiť na kartu, alebo ju venujú na dobrú vec. Možnosť vrátiť či darovať zálohu zostane aj vo výkupnom stánku.
Zdroj: SITA.sk - Adventné trhy v Trnave otvorí hromadné zvonenie zvončekov, na pešej zóne bude aj zvonica vianočných prianí © SITA Všetky práva vyhradené.
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