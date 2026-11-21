KOLO za štyri roky prijalo viac ako milión predmetov. Opätovné využitie prinieslo výraznú úsporu odpadu
KOLO nie je len miestom opätovného použitia predmetov, ale aj priestorom na vzdelávanie, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity. Bratislavské centrum opätovného použitia
21.11.2026 (SITA.sk) - KOLO nie je len miestom opätovného použitia predmetov, ale aj priestorom na vzdelávanie, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity.
Bratislavské centrum opätovného použitia KOLO prijalo za štyri roky svojho fungovania viac ako milión predmetov a pomohlo tak predísť vzniku približne 880 ton potenciálneho odpadu. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti OLO Zuzana Balková s tým, že obe prevádzky Ružinov aj Karlova Ves spolu zaznamenali viac ako 600-tisíc návštev.
„KOLO zároveň vytvára pracovné príležitosti aj pre seniorov a ľudí, ktorí mali sťažený prístup k zamestnaniu," priblížila s tým, že ďalším krokom má byť rozvoj celoslovenskej Platformy Reuse. V októbri 2022 hlavné mesto a OLO otvorili prvú prevádzku v Ružinove. Návštevníci sem bezodplatne prinášajú zachovalé a funkčné predmety, ktoré doma už nevyužijú a iní si ich môžu odniesť za odporúčaný príspevok do verejnej zbierky. V júni 2024 pribudla druhá prevádzka KOLO Karlova Ves.
Centrum KOLO je aktívne aj mimo svojich prevádzok. „Prostredníctvom účasti na mestských a komunitných podujatiach približuje princípy opätovného použitia deťom, študentom, rodinám aj širokej verejnosti a stáva sa tak prirodzenou súčasťou komunitného života Bratislavy,“ uviedol námestník primátora Bratislavy Jakub Mrva. „Každý mesiac k nám ľudia prinesú približne 20 ton vecí a viac ako 80 percent z nich nájde ďalšie využitie," dodáva manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová.
V tíme KOLO pracuje 18 ľudí či už na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Šesť členov tímu je v dôchodkovom veku a traja sa do pracovného procesu zapojili v spolupráci s ProfesiaLab. Je to medzinárodný program na podporu inkluzívneho zamestnávania, ktorý pomáha ľuďom so znevýhodnením alebo inými špecifickými potrebami získať prvú pracovnú skúsenosť na otvorenom trhu práce. Takmer polovicu tímu tak tvoria ľudia, ktorí môžu pri hľadaní práce čeliť väčším prekážkam.
KOLO nie je len miestom opätovného použitia predmetov, ale aj priestorom na vzdelávanie, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity. „Každý týždeň smeruje približne 1 500 kníh do bratislavských knižných búdok. Keďže prevádzky neprijímajú všetky druhy textilu, organizuje aj sezónne swapy oblečenia, prostredníctvom ktorých sa doteraz podarilo vyzbierať do ďalšieho obehu približne 40 ton textilu," uviedla hovorkyňa OLO.
Bratislavské centrum opätovného použitia organizuje ročne 80 vzdelávacích školských workshopov od materských až po stredné školy, na ktorých sa zúčastňuje okolo 5-tisíc detí a ďalších približne 100 podujatí pre verejnosť. Súčasťou jeho činnosti je aj materiálna pomoc – organizáciám podporujúcim ľudí v núdzi doteraz bezodplatne poskytlo viac ako 30 ton predmetov. Prostredníctvom KOLO Hub zároveň prepája sieť viac ako 100 členov a desiatky organizácií a firiem.
Projekt KOLO získal cenu Via Bona Slovakia v kategórii Zelená firma, v roku 2024 sa stal finalistom európskej súťaže Innovation in Politics Awards v kategórii Climate Protection a v roku 2026 bol nominovaný na medzinárodné ocenenie SozialMarie za sociálne inovácie.
Skúsenosti z fungovania KOLO chce OLO spolu s Baterkárňou využiť aj pri rozvoji celoslovenskej Platformy Reuse. Jej cieľom je prepájať reuse iniciatívy, samosprávy, mestské podniky, odbornú verejnosť a ľudí, ktorí hľadajú možnosti, ako veci darovať, opraviť alebo opätovne používať. Pre zapojené iniciatívy má vytvoriť priestor na zdieľanie metodík, skúseností, kontaktov a odborného know-how.
Do ďalšieho obdobia chce KOLO rozvíjať spoluprácu so školami, firmami, neziskovými organizáciami a reuse iniciatívami. Súčasťou plánov má byť aj ďalšie zapájanie ľudí so sťaženým prístupom na trh práce a presnejšie meranie environmentálneho a sociálneho dosahu.
Zdroj: SITA.sk - KOLO za štyri roky prijalo viac ako milión predmetov. Opätovné využitie prinieslo výraznú úsporu odpadu © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské centrum opätovného použitia KOLO prijalo za štyri roky svojho fungovania viac ako milión predmetov a pomohlo tak predísť vzniku približne 880 ton potenciálneho odpadu. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti OLO Zuzana Balková s tým, že obe prevádzky Ružinov aj Karlova Ves spolu zaznamenali viac ako 600-tisíc návštev.
„KOLO zároveň vytvára pracovné príležitosti aj pre seniorov a ľudí, ktorí mali sťažený prístup k zamestnaniu," priblížila s tým, že ďalším krokom má byť rozvoj celoslovenskej Platformy Reuse. V októbri 2022 hlavné mesto a OLO otvorili prvú prevádzku v Ružinove. Návštevníci sem bezodplatne prinášajú zachovalé a funkčné predmety, ktoré doma už nevyužijú a iní si ich môžu odniesť za odporúčaný príspevok do verejnej zbierky. V júni 2024 pribudla druhá prevádzka KOLO Karlova Ves.
Podpora inkluzívneho zamestnávania
Centrum KOLO je aktívne aj mimo svojich prevádzok. „Prostredníctvom účasti na mestských a komunitných podujatiach približuje princípy opätovného použitia deťom, študentom, rodinám aj širokej verejnosti a stáva sa tak prirodzenou súčasťou komunitného života Bratislavy,“ uviedol námestník primátora Bratislavy Jakub Mrva. „Každý mesiac k nám ľudia prinesú približne 20 ton vecí a viac ako 80 percent z nich nájde ďalšie využitie," dodáva manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová.
V tíme KOLO pracuje 18 ľudí či už na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Šesť členov tímu je v dôchodkovom veku a traja sa do pracovného procesu zapojili v spolupráci s ProfesiaLab. Je to medzinárodný program na podporu inkluzívneho zamestnávania, ktorý pomáha ľuďom so znevýhodnením alebo inými špecifickými potrebami získať prvú pracovnú skúsenosť na otvorenom trhu práce. Takmer polovicu tímu tak tvoria ľudia, ktorí môžu pri hľadaní práce čeliť väčším prekážkam.
Priestor na vzdelávanie a komunitné aktivity
KOLO nie je len miestom opätovného použitia predmetov, ale aj priestorom na vzdelávanie, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity. „Každý týždeň smeruje približne 1 500 kníh do bratislavských knižných búdok. Keďže prevádzky neprijímajú všetky druhy textilu, organizuje aj sezónne swapy oblečenia, prostredníctvom ktorých sa doteraz podarilo vyzbierať do ďalšieho obehu približne 40 ton textilu," uviedla hovorkyňa OLO.
Bratislavské centrum opätovného použitia organizuje ročne 80 vzdelávacích školských workshopov od materských až po stredné školy, na ktorých sa zúčastňuje okolo 5-tisíc detí a ďalších približne 100 podujatí pre verejnosť. Súčasťou jeho činnosti je aj materiálna pomoc – organizáciám podporujúcim ľudí v núdzi doteraz bezodplatne poskytlo viac ako 30 ton predmetov. Prostredníctvom KOLO Hub zároveň prepája sieť viac ako 100 členov a desiatky organizácií a firiem.
Cena Via Bona Slovakia a iné
Projekt KOLO získal cenu Via Bona Slovakia v kategórii Zelená firma, v roku 2024 sa stal finalistom európskej súťaže Innovation in Politics Awards v kategórii Climate Protection a v roku 2026 bol nominovaný na medzinárodné ocenenie SozialMarie za sociálne inovácie.
Skúsenosti z fungovania KOLO chce OLO spolu s Baterkárňou využiť aj pri rozvoji celoslovenskej Platformy Reuse. Jej cieľom je prepájať reuse iniciatívy, samosprávy, mestské podniky, odbornú verejnosť a ľudí, ktorí hľadajú možnosti, ako veci darovať, opraviť alebo opätovne používať. Pre zapojené iniciatívy má vytvoriť priestor na zdieľanie metodík, skúseností, kontaktov a odborného know-how.
Do ďalšieho obdobia chce KOLO rozvíjať spoluprácu so školami, firmami, neziskovými organizáciami a reuse iniciatívami. Súčasťou plánov má byť aj ďalšie zapájanie ľudí so sťaženým prístupom na trh práce a presnejšie meranie environmentálneho a sociálneho dosahu.
Zdroj: SITA.sk - KOLO za štyri roky prijalo viac ako milión predmetov. Opätovné využitie prinieslo výraznú úsporu odpadu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Fico dostal frčku medzi oči, tvrdí Gröhling. Audit mimovládok odhalil minimum pochybení
- Trnavskí policajti zabránili dvojnásobnej vražde. Muž plánoval smrť družky aj vlastného otca – VIDEO
- Costa predstavil nový návrh spoločného rozpočtu Únie s 200-miliardovými škrtmi, počíta aj so zdanením technologických gigantov
- Technológia odborného čistenia DPF filtra a obnova jeho funkčných vlastností
- Vatikán otvoril cestu k svätorečeniu sestry Zdenky Schelingovej, prvej blahoslavenej Slovenky