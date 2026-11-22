Asistencia Šimona Nemca nepomohla Calgary, Pospíšil nedohral pre zranenie
Z víťazstva sa v sobotu radoval iba Dalibor Dvorský, jeho tím St. Louis Blues zdolal New Jersey Devils 9:6. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal asistenciu pri prehre ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Z víťazstva sa v sobotu radoval iba Dalibor Dvorský, jeho tím St. Louis Blues zdolal New Jersey Devils 9:6.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal asistenciu pri prehre Calgary Flames s Chicagom Blackhawks 3:4 po predĺžení. Ďalší Slováci v zámorskej NHL v sobotu nebodovali. Produktivitu si nezlepšili Dalibor Dvorský, Martin Pospíšil, Juraj Slafkovský ani Martin Fehérváry.
"Plamene" doma podľahli Chicago 3:4 po predĺžení. Slovenský bek sa v 3. tretine podieľal na presnom presilovkovom zásahu Jegora Šarangoviča a na ľade strávil 24:03 min. Jeho spoluhráč Pospíšil nebodoval, v súboji absolvoval iba 7:57 min a mal jeden plusový bod, jednu strelu a štyri bodyčeky. Z ľadu sa porúčal predčasne po zásahu od súpera do oblasti hlavy a na ľad sa už nevrátil. Samuel Honzek do zápasu nezasiahol.
Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili doma nad New Jersey Devils po divokej gólovej prestrelke 9:6. Dvorský na ľade strávil 12:21 min, ale nebodoval. V závere prvej tretiny sedel na trestnej lavici za nedovolené bránenie v hre a súper vtedy skorigoval na 3:4.
Montreal Canadiens doma podľahol Philadelphii Flyers 3:4 a Slafkovský v tomto súboji skončil bez bodu, zaznamenal však dva bodyčeky a na ľade strávil 20:17 min. Rozhodujúci gól strelili hostia len 31 sekúnd pred koncom tretej dvadsaťminútovky.
Washington Capitals neuspel na ľade Bostonu Bruins a podľahol mu 5:7. Fehérváry nebodoval, zaznamenal tri bodyčeky a dva zblokované strelecké pokusy súpera, na ľade strávil 22:02 min.
Zdroj: SITA.sk - Asistencia Šimona Nemca nepomohla Calgary, Pospíšil nedohral pre zranenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal asistenciu pri prehre Calgary Flames s Chicagom Blackhawks 3:4 po predĺžení. Ďalší Slováci v zámorskej NHL v sobotu nebodovali. Produktivitu si nezlepšili Dalibor Dvorský, Martin Pospíšil, Juraj Slafkovský ani Martin Fehérváry.
"Plamene" doma podľahli Chicago 3:4 po predĺžení. Slovenský bek sa v 3. tretine podieľal na presnom presilovkovom zásahu Jegora Šarangoviča a na ľade strávil 24:03 min. Jeho spoluhráč Pospíšil nebodoval, v súboji absolvoval iba 7:57 min a mal jeden plusový bod, jednu strelu a štyri bodyčeky. Z ľadu sa porúčal predčasne po zásahu od súpera do oblasti hlavy a na ľad sa už nevrátil. Samuel Honzek do zápasu nezasiahol.
Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili doma nad New Jersey Devils po divokej gólovej prestrelke 9:6. Dvorský na ľade strávil 12:21 min, ale nebodoval. V závere prvej tretiny sedel na trestnej lavici za nedovolené bránenie v hre a súper vtedy skorigoval na 3:4.
Montreal Canadiens doma podľahol Philadelphii Flyers 3:4 a Slafkovský v tomto súboji skončil bez bodu, zaznamenal však dva bodyčeky a na ľade strávil 20:17 min. Rozhodujúci gól strelili hostia len 31 sekúnd pred koncom tretej dvadsaťminútovky.
Washington Capitals neuspel na ľade Bostonu Bruins a podľahol mu 5:7. Fehérváry nebodoval, zaznamenal tri bodyčeky a dva zblokované strelecké pokusy súpera, na ľade strávil 22:02 min.
Zdroj: SITA.sk - Asistencia Šimona Nemca nepomohla Calgary, Pospíšil nedohral pre zranenie © SITA Všetky práva vyhradené.