Vo finále na ATP Finals v Turíne si zahrajú Alcaraz a Zverev. Kto uspeje v záverečnom súboji sezóny? – VIDEO
Carlos Alcaraz v semifinále vyradil Bena Sheltona, Alexander Zverev si poradil s Daniilom Medvedevom. V nedeľňajšom finále na koncoročnom výberom tenisovom turnaji ATP Finals v talianskom Turíne sa ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Carlos Alcaraz v semifinále vyradil Bena Sheltona, Alexander Zverev si poradil s Daniilom Medvedevom.
V nedeľňajšom finále na koncoročnom výberom tenisovom turnaji ATP Finals v talianskom Turíne sa predstavia Španiel Carlos Alcaraz a Nemec Alexander Zverev. Svetová trojka Španiel Carlos Alcaraz v semifinále zdolal štvorku rebríčka Američana Bena Sheltona 3:6, 6:3, 7:6 (1), líder hodnotenia Zverev triumfoval nad Rusom Daniilom Medvedevom 7:6 (0), 6:4.
Alcaraz počas semifinálového duelu vykazoval určité známky zranenia, keďže hrá s ťažkou športovou páskou na ľavom stehne kvôli zraneniu, ktoré si privodil v stredu. Napriek tomu zdolal Sheltona a svoju víťaznú šnúru predĺžil už na 13 zápasov, získal počas nej tituly vo Viedni a Paríži.
"Bolo to náročné, na začiatku som bol trochu frustrovaný, no som rád, že som sa vrátil v druhom sete a nakoniec hral dobrý tenis," povedal Alcaraz, ktorý sa výrazne zlepšil po strate prvého setu. V rozhodujúcom treťom sete obaja súperi nečelili žiadnej brejkovej príležitosti a zápas dospel až do tajbrejku, v ktorom Shelton urobil dve nevynútené chyby a Alcaraz si zaistil postup.
Zverev, ktorý je dvojnásobným víťazom ATP Finals, eliminoval Medvedeva najmä v tajbrejku prvého setu, v ktorom získal všetkých sedem loptičiek. V druhom sete brejkol súpera v siedmej hre, keď Medvedev urobil dvojchybu a Zverev zápas dohral do víťazného konca.
"Bude to zápas na vysokej úrovni. Pred turnajom sme spolu trénovali, bolo to neuveriteľné. Dúfam, že obaja podáme ten najlepší výkon a pripravíme zábavný zápas pre všetkých," povedal Zverev pred finále.
Alcaraz vlani prehral vo finále tohto prestížneho turnaja s Talianom Jannikom Sinnerom, teraz sa bude snažiť trofej získať premiérovo v kariére. Pre Alcaraza aj Zvereva pôjde o dôležitý duel na záver sezóny, víťazstvo by ich isto ešte viac motivovalo.
V tomto roku Alcaraz a Zverev ukázali vynikajúcu formu – Španiel triumfoval na Paríž Masters, kde zdolal Sheltona, a Zverev si upevnil pozíciu svetovej jednotky po zisku titulov na Roland Garros aj US Open.
Posledné stretnutie Zvereva s Alcarazom sa konalo v semifinále Australian Open 2026, španielsky tenista zvíťazil v piatich setoch a stal sa držiteľom kariérneho Grand Slamu.
Zdroj: SITA.sk - Vo finále na ATP Finals v Turíne si zahrajú Alcaraz a Zverev. Kto uspeje v záverečnom súboji sezóny? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V nedeľňajšom finále na koncoročnom výberom tenisovom turnaji ATP Finals v talianskom Turíne sa predstavia Španiel Carlos Alcaraz a Nemec Alexander Zverev. Svetová trojka Španiel Carlos Alcaraz v semifinále zdolal štvorku rebríčka Američana Bena Sheltona 3:6, 6:3, 7:6 (1), líder hodnotenia Zverev triumfoval nad Rusom Daniilom Medvedevom 7:6 (0), 6:4.
Alcaraz počas semifinálového duelu vykazoval určité známky zranenia, keďže hrá s ťažkou športovou páskou na ľavom stehne kvôli zraneniu, ktoré si privodil v stredu. Napriek tomu zdolal Sheltona a svoju víťaznú šnúru predĺžil už na 13 zápasov, získal počas nej tituly vo Viedni a Paríži.
"Bolo to náročné, na začiatku som bol trochu frustrovaný, no som rád, že som sa vrátil v druhom sete a nakoniec hral dobrý tenis," povedal Alcaraz, ktorý sa výrazne zlepšil po strate prvého setu. V rozhodujúcom treťom sete obaja súperi nečelili žiadnej brejkovej príležitosti a zápas dospel až do tajbrejku, v ktorom Shelton urobil dve nevynútené chyby a Alcaraz si zaistil postup.
Medvedev vybuchol v tajbrejku
Zverev, ktorý je dvojnásobným víťazom ATP Finals, eliminoval Medvedeva najmä v tajbrejku prvého setu, v ktorom získal všetkých sedem loptičiek. V druhom sete brejkol súpera v siedmej hre, keď Medvedev urobil dvojchybu a Zverev zápas dohral do víťazného konca.
"Bude to zápas na vysokej úrovni. Pred turnajom sme spolu trénovali, bolo to neuveriteľné. Dúfam, že obaja podáme ten najlepší výkon a pripravíme zábavný zápas pre všetkých," povedal Zverev pred finále.
Obaja finalisti vo forme
Alcaraz vlani prehral vo finále tohto prestížneho turnaja s Talianom Jannikom Sinnerom, teraz sa bude snažiť trofej získať premiérovo v kariére. Pre Alcaraza aj Zvereva pôjde o dôležitý duel na záver sezóny, víťazstvo by ich isto ešte viac motivovalo.
V tomto roku Alcaraz a Zverev ukázali vynikajúcu formu – Španiel triumfoval na Paríž Masters, kde zdolal Sheltona, a Zverev si upevnil pozíciu svetovej jednotky po zisku titulov na Roland Garros aj US Open.
Posledné stretnutie Zvereva s Alcarazom sa konalo v semifinále Australian Open 2026, španielsky tenista zvíťazil v piatich setoch a stal sa držiteľom kariérneho Grand Slamu.
Zdroj: SITA.sk - Vo finále na ATP Finals v Turíne si zahrajú Alcaraz a Zverev. Kto uspeje v záverečnom súboji sezóny? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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