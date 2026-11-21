Marián Škorník zložil primátorský sľub, vedenie Piešťan doplnili dvaja viceprimátori – VIDEO
Primátor Marián Škorník si za svojich zástupcov vybral Vladimíra Bakitu a Lukáša Klejcha. Novozvolený primátor Piešťan Marián Škorník ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Primátor Marián Škorník si za svojich zástupcov vybral Vladimíra Bakitu a Lukáša Klejcha.
Novozvolený primátor Piešťan Marián Škorník (nezávislý) v piatok zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa tak svojho mandátu. Vykonávať ho bude za základný zákonom určený plat, ktorý je v prípade Piešťan 5 201 eur. Sľub zložilo aj 21 poslancov Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch.
Primátor Marián Škorník si za svojich zástupcov vybral Vladimíra Bakitu a Lukáša Klejcha. Ako však na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva prezradil, post prvého zástupcu primátora najskôr ponúkol poslancovi Michaelovi Niepelovi, ktorý bol jeho súperom vo voľbách primátora, ten sa rozhodol ponuku neprijať. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj sedem členov mestskej rady a obsadenie odborných komisií.
Marián Škorník vo svojom príhovore povedal, že v predvolebnej kampani mu ľudia hovorili o rozbitých chodníkoch, cestách, parkovaní či mestskej doprave, o možnostiach pre deti, o športe, kultúre alebo o tom, ako funguje mestský úrad.
„Za všetkými týmito témami však vidím niečo spoločné. Ľudia chcú žiť v meste, ktoré sa o nich zaujíma. V meste, kde fungujú základné služby, kde sa s verejnými peniazmi hospodári zodpovedne a kde má každý pocit, že jeho hlas má význam. Piešťany majú mimoriadnu históriu, tradíciu kúpeľníctva, krásne prírodné prostredie a predovšetkým množstvo schopných ľudí. Máme všetky predpoklady na to, aby sme boli mestom, na ktoré budeme hrdí,“ povedal primátor Škorník. V novodobej histórii samosprávy v Piešťanoch je už siedmym primátorom v poradí.
Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch v novom zložení hlasovalo aj o žiadosti o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 26 dní predchádzajúcemu primátorovi Petrovi Jančovičovi. Za preplatenie nehlasoval ani jeden poslanec.
Zdroj: SITA.sk - Marián Škorník zložil primátorský sľub, vedenie Piešťan doplnili dvaja viceprimátori – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Novozvolený primátor Piešťan Marián Škorník (nezávislý) v piatok zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa tak svojho mandátu. Vykonávať ho bude za základný zákonom určený plat, ktorý je v prípade Piešťan 5 201 eur. Sľub zložilo aj 21 poslancov Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch.
Primátor Marián Škorník si za svojich zástupcov vybral Vladimíra Bakitu a Lukáša Klejcha. Ako však na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva prezradil, post prvého zástupcu primátora najskôr ponúkol poslancovi Michaelovi Niepelovi, ktorý bol jeho súperom vo voľbách primátora, ten sa rozhodol ponuku neprijať. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj sedem členov mestskej rady a obsadenie odborných komisií.
Marián Škorník vo svojom príhovore povedal, že v predvolebnej kampani mu ľudia hovorili o rozbitých chodníkoch, cestách, parkovaní či mestskej doprave, o možnostiach pre deti, o športe, kultúre alebo o tom, ako funguje mestský úrad.
„Za všetkými týmito témami však vidím niečo spoločné. Ľudia chcú žiť v meste, ktoré sa o nich zaujíma. V meste, kde fungujú základné služby, kde sa s verejnými peniazmi hospodári zodpovedne a kde má každý pocit, že jeho hlas má význam. Piešťany majú mimoriadnu históriu, tradíciu kúpeľníctva, krásne prírodné prostredie a predovšetkým množstvo schopných ľudí. Máme všetky predpoklady na to, aby sme boli mestom, na ktoré budeme hrdí,“ povedal primátor Škorník. V novodobej histórii samosprávy v Piešťanoch je už siedmym primátorom v poradí.
Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch v novom zložení hlasovalo aj o žiadosti o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 26 dní predchádzajúcemu primátorovi Petrovi Jančovičovi. Za preplatenie nehlasoval ani jeden poslanec.
Zdroj: SITA.sk - Marián Škorník zložil primátorský sľub, vedenie Piešťan doplnili dvaja viceprimátori – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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