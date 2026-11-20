Zásah záchranárov na strednej škole v Modre, niektorým študentom prišlo nevoľno a zvracali. Polícia už začala trestné stíhanie
Dôvodom mal byť únik neznámej látky. Na Strednej pedagogickej škole v Modre v okrese Pezinok v paitok zasahovali záchranné zložky. Podľa portálu
20.11.2026 (SITA.sk) - Dôvodom mal byť únik neznámej látky.
Na Strednej pedagogickej škole v Modre v okrese Pezinok v paitok zasahovali záchranné zložky. Podľa portálu my.sme/trnava prišlo v piatok 20. novembra niektorým študentom nevoľno a zvracali. SME uvádzal, že dôvodom mal byť únik neznámej látky.
Hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči pre SITA potvrdil, že príslušníci HaZZ zasahovali na jednej zo stredných škôl v meste Modra, kde bolo v piatok krátko pred 09.00 ohlásené podozrenie na únik neznámej látky.
"Zasahujúci hasiči študentov z učebne, v ktorej malo dôjsť k úniku, evakuovali do telocvične a začali s vykonávaním merania ovzdušia. Hasiči zároveň v spolupráci so zdravotníckymi záchranármi zisťujú zdravotný stav žiakov, ktorí udávajú zdravotné problémy," priblížil hovorca. Ako dodal, prieskum a meranie ovzdušia v priestore udalosti vykonávali aj odborníci z Kontrolného chemického laboratória Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
Bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková dodala, že pezinskí policajti boli v piatok ráno vyslaní na vykonanie asistencie príslušníkom HaZZ do jednej zo škôl v Modre, kde podľa oznamu malo dôjsť k úniku neznámej látky.
"Žiaci ako aj zamestnanci školy boli z priestorov evakuovaní. Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky, ktorým taktiež vykonávame súčinnosť," dodala.
Ako neskôr bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková informovala, pezinský vyšetrovateľ už začal v súvislosti s prípadom trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. "Momentálne sa na mieste vykonávajú potrebné procesné úkony. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní," dodala.
K situácii sa vyjadril aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). "V priestoroch Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre došlo dnes dopoludnia k mimoriadnej udalosti v súvislosti s podozrením na únik neznámej chemickej látky. Viacerí žiaci pociťovali zdravotné ťažkosti, a to najmä s dýchaním. Preto vedenie školy bezodkladne privolalo záchranné zložky a prijalo potrebné bezpečnostné opatrenia," uviedol pre SITA vedúci odboru komunikácie BSK Michal Feik.
Ako dodal, BSK ako zriaďovateľ školy oceňuje rýchly a profesionálny zásah všetkých záchranných zložiek, ako aj zodpovedný prístup vedenia školy, pedagógov a žiakov, ktorí počas celej udalosti poskytovali potrebnú súčinnosť. "V súčasnosti už v priestoroch školy nie je cítiť žiadny zápach. Vyučovanie bude v pondelok 23. novembra pokračovať v štandardnom režime. Presné okolnosti udalosti preverujú príslušné odborné zložky," doplnil Feik.
Letecká záchranná služba na sociálnej sieti doplnila, že posádka leteckých záchranárov z Bratislavy bola v piatok dopoludnia vyslaná do Modry v súvislosti s únikom neznámej látky v priestoroch strednej školy, ktorý viedol k intoxikácii viacerých osôb a vyhláseniu udalosti s hromadným postihnutím osôb.
"Vrtuľník pristál priamo v areáli školy, kde si záchranári prevzali do svojej starostlivosti 17-ročnú pacientku s inhalačnou traumou a sťaženým dýchaním. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka letecky transportovaná do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave," uviedli záchranári.
Po odovzdaní pacientky sa posádka na základe požiadavky vrátila späť na miesto udalosti, kde si prevzala ďalšie dve pacientky vo veku 17 a 18 rokov. "Obe boli s inhalačnou traumou v stabilizovanom stave vrtuľníkom transportované do Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov. Ostatní pacienti ostali v starostlivosti pozemných záchranárov a hasičov," dodali leteckí záchranári.
Hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová dodala, že operátori tiesňovej linky 155 koordinovali mimoriadnu udalosť, pri ktorej bolo 40 osôb, väčšinou neplnoletých, intoxikovaných neznámou látkou.
"Na mieste zasahovali štyri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby, dve hasičské ambulancie a záchranársky vrtuľník. Do nemocnice v Ružinove a do Národného ústavu detských chorôb boli letecky transportovaní traja pacienti. Dvanásti pacienti boli do nemocníc prevezení pozemnými ambulanciami," uviedla s tým, že ostatní intoxikovaní pacienti boli do nemocníc prevezení evakuačným autobusom, prípadne s rodičmi.
Zdroj: SITA.sk - Zásah záchranárov na strednej škole v Modre, niektorým študentom prišlo nevoľno a zvracali. Polícia už začala trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Strednej pedagogickej škole v Modre v okrese Pezinok v paitok zasahovali záchranné zložky. Podľa portálu my.sme/trnava prišlo v piatok 20. novembra niektorým študentom nevoľno a zvracali. SME uvádzal, že dôvodom mal byť únik neznámej látky.
Podozrenie na únik neznámej látky
Hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči pre SITA potvrdil, že príslušníci HaZZ zasahovali na jednej zo stredných škôl v meste Modra, kde bolo v piatok krátko pred 09.00 ohlásené podozrenie na únik neznámej látky.
"Zasahujúci hasiči študentov z učebne, v ktorej malo dôjsť k úniku, evakuovali do telocvične a začali s vykonávaním merania ovzdušia. Hasiči zároveň v spolupráci so zdravotníckymi záchranármi zisťujú zdravotný stav žiakov, ktorí udávajú zdravotné problémy," priblížil hovorca. Ako dodal, prieskum a meranie ovzdušia v priestore udalosti vykonávali aj odborníci z Kontrolného chemického laboratória Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
Začatie trestného stíhania
Bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková dodala, že pezinskí policajti boli v piatok ráno vyslaní na vykonanie asistencie príslušníkom HaZZ do jednej zo škôl v Modre, kde podľa oznamu malo dôjsť k úniku neznámej látky.
"Žiaci ako aj zamestnanci školy boli z priestorov evakuovaní. Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky, ktorým taktiež vykonávame súčinnosť," dodala.
Ako neskôr bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková informovala, pezinský vyšetrovateľ už začal v súvislosti s prípadom trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. "Momentálne sa na mieste vykonávajú potrebné procesné úkony. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní," dodala.
Vyjadrenie Bratislavského kraja
K situácii sa vyjadril aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). "V priestoroch Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre došlo dnes dopoludnia k mimoriadnej udalosti v súvislosti s podozrením na únik neznámej chemickej látky. Viacerí žiaci pociťovali zdravotné ťažkosti, a to najmä s dýchaním. Preto vedenie školy bezodkladne privolalo záchranné zložky a prijalo potrebné bezpečnostné opatrenia," uviedol pre SITA vedúci odboru komunikácie BSK Michal Feik.
Ako dodal, BSK ako zriaďovateľ školy oceňuje rýchly a profesionálny zásah všetkých záchranných zložiek, ako aj zodpovedný prístup vedenia školy, pedagógov a žiakov, ktorí počas celej udalosti poskytovali potrebnú súčinnosť. "V súčasnosti už v priestoroch školy nie je cítiť žiadny zápach. Vyučovanie bude v pondelok 23. novembra pokračovať v štandardnom režime. Presné okolnosti udalosti preverujú príslušné odborné zložky," doplnil Feik.
Zasahovali aj leteckí záchranári
Letecká záchranná služba na sociálnej sieti doplnila, že posádka leteckých záchranárov z Bratislavy bola v piatok dopoludnia vyslaná do Modry v súvislosti s únikom neznámej látky v priestoroch strednej školy, ktorý viedol k intoxikácii viacerých osôb a vyhláseniu udalosti s hromadným postihnutím osôb.
"Vrtuľník pristál priamo v areáli školy, kde si záchranári prevzali do svojej starostlivosti 17-ročnú pacientku s inhalačnou traumou a sťaženým dýchaním. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka letecky transportovaná do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave," uviedli záchranári.
Po odovzdaní pacientky sa posádka na základe požiadavky vrátila späť na miesto udalosti, kde si prevzala ďalšie dve pacientky vo veku 17 a 18 rokov. "Obe boli s inhalačnou traumou v stabilizovanom stave vrtuľníkom transportované do Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov. Ostatní pacienti ostali v starostlivosti pozemných záchranárov a hasičov," dodali leteckí záchranári.
40 intoxikovaných osôb
Hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová dodala, že operátori tiesňovej linky 155 koordinovali mimoriadnu udalosť, pri ktorej bolo 40 osôb, väčšinou neplnoletých, intoxikovaných neznámou látkou.
"Na mieste zasahovali štyri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby, dve hasičské ambulancie a záchranársky vrtuľník. Do nemocnice v Ružinove a do Národného ústavu detských chorôb boli letecky transportovaní traja pacienti. Dvanásti pacienti boli do nemocníc prevezení pozemnými ambulanciami," uviedla s tým, že ostatní intoxikovaní pacienti boli do nemocníc prevezení evakuačným autobusom, prípadne s rodičmi.
Zdroj: SITA.sk - Zásah záchranárov na strednej škole v Modre, niektorým študentom prišlo nevoľno a zvracali. Polícia už začala trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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