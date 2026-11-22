Góly Škriniara, Musáka či Strelca, Greif vychytal čisté konto
Dávid Strelec aj Artur Musák v sobotu dosiahli premiérové tohtosezónne presné zásahy vo svojich ligách. V sobotňajších ligových dueloch v európskych futbalových súťažiach sa do listiny strelcov ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Dávid Strelec aj Artur Musák v sobotu dosiahli premiérové tohtosezónne presné zásahy vo svojich ligách.
V sobotňajších ligových dueloch v európskych futbalových súťažiach sa do listiny strelcov zapísali Milan Škriniar, Dávid Strelec či Artur Musák.
Kapitán slovenskej reprezentácie Škriniar vo farbách tureckého tímu Fenerbahce Istanbul otvoril skóre stretnutia na pôde Kocaelisporu v 61. minúte, neskôr dostal aj žltú kartu za podkopnutie. Domáci síce v ďalšom priebehu otočili na 2:1, v závere duelu bod pre hostí zaistil presným zásahom Mason Greenwood.
Strelec sa gólom podieľal na triumfe FC Middlesbrough nad Bristolom City 2:0. Premiérový tohtosezónny ligový gól dosiahol novozámocký rodák v 54. minúte, poistil ním triumf domácich. Futbalisti Middlesbrough sú na čele anglickej The Championship len o skóre pred Stoke City.
Brankár Dominik Greif vo francúzskej Ligue 1 vychytal čisté konto pre Olympique Lyon na pôde OSC Lille pri triumfe 1:0, piatimi úspešnými zákrokmi dosiahol štvrtú tohtosezónnu ligovú nulu.
V najvyššej českej futbalovej súťaži stredopoliar Artur Musák skóroval za Baník Ostrava, ale ani jeho premiérový presný zásah v českej lige domácim nestačil, Tepliciam totiž podľahli 1:2.
Zdroj: SITA.sk - Góly Škriniara, Musáka či Strelca, Greif vychytal čisté konto © SITA Všetky práva vyhradené.
V sobotňajších ligových dueloch v európskych futbalových súťažiach sa do listiny strelcov zapísali Milan Škriniar, Dávid Strelec či Artur Musák.
Kapitán slovenskej reprezentácie Škriniar vo farbách tureckého tímu Fenerbahce Istanbul otvoril skóre stretnutia na pôde Kocaelisporu v 61. minúte, neskôr dostal aj žltú kartu za podkopnutie. Domáci síce v ďalšom priebehu otočili na 2:1, v závere duelu bod pre hostí zaistil presným zásahom Mason Greenwood.
Strelec sa gólom podieľal na triumfe FC Middlesbrough nad Bristolom City 2:0. Premiérový tohtosezónny ligový gól dosiahol novozámocký rodák v 54. minúte, poistil ním triumf domácich. Futbalisti Middlesbrough sú na čele anglickej The Championship len o skóre pred Stoke City.
Brankár Dominik Greif vo francúzskej Ligue 1 vychytal čisté konto pre Olympique Lyon na pôde OSC Lille pri triumfe 1:0, piatimi úspešnými zákrokmi dosiahol štvrtú tohtosezónnu ligovú nulu.
V najvyššej českej futbalovej súťaži stredopoliar Artur Musák skóroval za Baník Ostrava, ale ani jeho premiérový presný zásah v českej lige domácim nestačil, Tepliciam totiž podľahli 1:2.
Zdroj: SITA.sk - Góly Škriniara, Musáka či Strelca, Greif vychytal čisté konto © SITA Všetky práva vyhradené.