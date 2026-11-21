Maďarská aliancia chce ísť do volieb 2027 samostatne, koalíciu však nevylučuje
Predseda strany László Gubík zdôraznil, že miesto maďarskej komunity na Slovensku je na strane demokratickej opozície, ktorá sa usiluje o zmenu vlády
21.11.2026 (SITA.sk) - Predseda strany László Gubík zdôraznil, že miesto maďarskej komunity na Slovensku je na strane demokratickej opozície, ktorá sa usiluje o zmenu vlády
Maďarská aliancia mala snem strany. Zhodnotila výsledky októbrových župných a komunálnych volieb a stanovila aj stratégiu pre parlamentné voľby v roku 2027. Predseda strany László Gubík zdôraznil, že miesto maďarskej komunity na Slovensku je na strane demokratickej opozície, ktorá sa usiluje o zmenu vlády. Nejde pritom podľa jeho slov o náhly politický obrat, ale o návrat k demokratickým tradíciám rokov 1989 a 1998.
„Maďarská aliancia odmieta súčasné mocenské praktiky a chce bojovať za civilizovanejšie Slovensko postavené na princípoch právneho štátu, pričom zostáva otvorená spolupráci s kresťanskodemokratickými, stredovými a liberálnymi opozičnými silami,“ vyhlásil Gubík.
Najdôležitejším politickým rozhodnutím snemu je uznesenie, že v parlamentných voľbách v roku 2027 Maďarská aliancia považuje za prvoradú samostatnú kandidatúru. Zároveň však strana nevylučuje možnosť vytvorenia koalície s opozičnými stranami za podmienky, že si zachová svoju politickú a organizačnú suverenitu a bude presadzovať vlastný program. Uznesenie jednoznačne stanovuje aj to, že kandidáti Maďarskej aliancie nebudú kandidovať na samostatných kandidátnych listinách iných politických strán. Snem zároveň poveril predsedu strany, aby viedol predbežné rokovania s potenciálnymi koaličnými partnermi.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská aliancia chce ísť do volieb 2027 samostatne, koalíciu však nevylučuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarská aliancia mala snem strany. Zhodnotila výsledky októbrových župných a komunálnych volieb a stanovila aj stratégiu pre parlamentné voľby v roku 2027. Predseda strany László Gubík zdôraznil, že miesto maďarskej komunity na Slovensku je na strane demokratickej opozície, ktorá sa usiluje o zmenu vlády. Nejde pritom podľa jeho slov o náhly politický obrat, ale o návrat k demokratickým tradíciám rokov 1989 a 1998.
„Maďarská aliancia odmieta súčasné mocenské praktiky a chce bojovať za civilizovanejšie Slovensko postavené na princípoch právneho štátu, pričom zostáva otvorená spolupráci s kresťanskodemokratickými, stredovými a liberálnymi opozičnými silami,“ vyhlásil Gubík.
Najdôležitejším politickým rozhodnutím snemu je uznesenie, že v parlamentných voľbách v roku 2027 Maďarská aliancia považuje za prvoradú samostatnú kandidatúru. Zároveň však strana nevylučuje možnosť vytvorenia koalície s opozičnými stranami za podmienky, že si zachová svoju politickú a organizačnú suverenitu a bude presadzovať vlastný program. Uznesenie jednoznačne stanovuje aj to, že kandidáti Maďarskej aliancie nebudú kandidovať na samostatných kandidátnych listinách iných politických strán. Snem zároveň poveril predsedu strany, aby viedol predbežné rokovania s potenciálnymi koaličnými partnermi.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská aliancia chce ísť do volieb 2027 samostatne, koalíciu však nevylučuje © SITA Všetky práva vyhradené.
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