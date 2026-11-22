Film Musíme prežiť zažil slovenskú premiéru. Dokážeme sa poučiť z prístupu tých, ktorí klimatickú zmenu zažívajú už desaťročia? – VIDEO, FOTO
Snímka zachytáva výnimočné spôsoby, akými sa ľudia prispôsobujú, vytrvávajú a nachádzajú nádej v čase, keď sa naša planéta mení. Najnovší dokumentárny film slovenského režiséra Tomáša ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Snímka zachytáva výnimočné spôsoby, akými sa ľudia prispôsobujú, vytrvávajú a nachádzajú nádej v čase, keď sa naša planéta mení.
Najnovší dokumentárny film slovenského režiséra Tomáša Krupu Musíme prežiť vo štvrtok v Cinema City Eurovea zažil svoju oficiálnu slovenskú premiéru a 26. novembra vstúpi do slovenských kín.
Oceňovaná snímka, ktorá divákov zavedie od pobrežia Spojených štátov cez púšte Mongolska až po Grónsko a Austráliu, približuje prostredníctvom štyroch príbehov nielen dôsledky klimatických a environmentálnych zmien na život ľudí v rôznych častiach sveta, no hlavne to, ako nevšedne sa jej prispôsobili.
Premiéra slovenského dokumentu Musíme prežiť navyše prichádza v mimoriadne silnom kontexte, v deň vrcholenia svetového klimatického summitu COP31 v tureckej Antalyi. Odkaz filmu silno nadväzuje na hlavné motto tohto summitu: Od sľubov k adaptácii a prežitiu.
A o tom je aj film Musíme prežiť – o schopnosti obyčajných ľudí prispôsobiť sa podmienkam, ktoré sa im menia pred očami, namiesto abstraktného politického sľubovania. Kým svetoví lídri v Antalyi rokujú o miliardách na adaptáciu, film Musíme prežiť ukazuje, ako táto adaptácia už dnes vyzerá v praxi na úrovni jednotlivých ľudských osudov.
Snímka zachytáva výnimočné spôsoby, akými sa ľudia prispôsobujú, vytrvávajú a nachádzajú nádej v čase, keď sa naša planéta mení.
Divákov pozýva do rôznych častí sveta: na krehké pobrežie Outer Banks v Spojených štátoch, kde si oceán pomaly berie pevninu späť; do šírej mongolskej púšte, kde rodina sadí stromy tvárou v tvár vetru; do podzemného mestečka Coober Pedy v Austrálii, kde si ľudia budujú životy pod sálajúcou zemou; a na ľadové brehy Grónska, kde sa prastaré rybárske tradície stretávajú s novou realitou.
„Náš film nie je o vedeckej podstate klimatickej zmeny, ale o tom, čo klimatická zmena znamená pre náš každodenný život. Vo filme divákov zavedieme na miesta, ktoré nemal možnosť predtým nikdy vidieť - je to okno do budúcnosti. V našom hľadáčiku sú hlavne ľudia, ktorí žijú v oblastiach zasiahnutých klimatickou zmenou už niekoľko dekád, a museli sa za ten čas prispôsobiť takzvanému novému normálu a ťažším prírodným podmienkam. Nechceme strašiť a pokračovať vo vyvolávaní apokalyptických predikcií, to nikomu nepomôže. Náš film sa pozerá na klimatickú problematiku inak - je to film o tom, čo globálne otepľovanie znamená pre náš spôsob života,“ približuje Krupa.
Prostredníctvom intímnych príbehov konkrétnych hrdinov odhaľuje film Musíme prežiť nielen výzvy meniaceho sa sveta, ale aj nezlomného ducha ľudí, ktorí ho nazývajú domovom.
Každý zo štyroch príbehov ponúka osobitý pohľad na život v podmienkach, ktoré sa menia rýchlejšie, než sa im človek dokáže prispôsobiť. Napriek geografickým vzdialenostiam a rozdielnym životným skúsenostiam ich spája spoločná otázka: ako žiť ďalej vo svete, ktorý už nikdy nebude taký ako predtým?
Jednou z hlavných tém filmu je nevyhnutnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a uvedomenie si, že príroda je silnejšia než človek. Túto myšlienku režisér približuje aj prostredníctvom príbehu mongolskej rodiny, ktorá sa usiluje zalesniť jednu z najsuchších oblastí sveta. Ich úsilie je predovšetkým prejavom vytrvalosti a viery v budúcnosť, ktorej výsledky možno sami nikdy neuvidia.
„Je to jeden z kľúčových odkazov filmu – nemôžeme očakávať, že ak niečo urobíme, výsledok sa dostaví okamžite. Príbeh mongolskej rodiny je výnimočný práve tým, že sadia stromy s vedomím, že sa možno nedožijú chvíle, keď vyrastú. Veria však, že v ich úsilí budú pokračovať ich deti a ďalšie generácie. A práve takýmto spôsobom môže jedného dňa prísť skutočná zmena,“ približuje režisér Tomáš Krupa.
Snímka ponúka navyše aj svetový unikát. Na všetky streamovacie platformy prichádza s prvým klimatickým soundtrackom na svete, ktorý spolu s ďalšími autormi skomponoval slovenský producent Dalibor Kocián, známy aj ako Stroon.
Film Musíme prežiť, ktorý vznikal šesť rokov v slovensko-francúzsko-rakúskej koprodukcii, mal svetovú premiéru na Thessaloniki International Documentary Film Festival 2026. Na Slovensku sa predstavil na Medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach, kde súťažil v Medzinárodnej súťaži filmov zo strednej a východnej Európy a získal nomináciu na cenu FIPRESCI.
Následne bol uvedený na viacerých významných medzinárodných festivaloch vrátane Ji.hlava International Documentary Film Festival, Ulaanbaatar Film Festival, DOK.fest München a Docudays UA. Nedávno získal aj dve ocenenia na 27. ročníku Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Odniesol si hlavnú cenu v súťaži Slovensko a Česko za ľudské práva a čestné uznanie poroty Asociácie slovenského dokumentárneho filmu.
Slávnostná premiéra filmu za osobnej účasti režiséra a ďalších tvorcov sa uskutoční už 19. novembra v Bratislave.
Je filmový režisér a producent pôsobiaci v Bratislave a člen Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA). Je držiteľom magisterského titulu z Katedry dokumentárnej tvorby na Akadémii umení na Slovensku. Je držiteľom viacerých významných ocenení, vrátane národnej filmovej ceny Slnko v sieti, národnej ceny za filmovú a televíznu tvorbu IGRIC a Ceny slovenskej filmovej kritiky za celovečerný dokumentárny film Dobrá smrť (2018).
Ako koproducent stál aj za rakúsko-slovenskou historickou drámou PERLA, ktorá na Viennale 2025 získala ocenenie za najlepší rakúsky film a z 13 nominácií na Rakúskych filmových cenách (Österreichischer Filmpreis) si napokon odniesla 8 ocenení vrátane kategórie Najlepší film – Tomáš Krupa sa tak stal historicky prvým slovenským koproducentom, ktorý túto cenu získal.
Jeho najnovší autorský dokumentárny film Musíme prežiť mal svetovú premiéru na 28. Thessaloniki International Documentary Film Festival 2026.
Zdroj: SITA.sk - Film Musíme prežiť zažil slovenskú premiéru. Dokážeme sa poučiť z prístupu tých, ktorí klimatickú zmenu zažívajú už desaťročia? – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnovší dokumentárny film slovenského režiséra Tomáša Krupu Musíme prežiť vo štvrtok v Cinema City Eurovea zažil svoju oficiálnu slovenskú premiéru a 26. novembra vstúpi do slovenských kín.
Oceňovaná snímka, ktorá divákov zavedie od pobrežia Spojených štátov cez púšte Mongolska až po Grónsko a Austráliu, približuje prostredníctvom štyroch príbehov nielen dôsledky klimatických a environmentálnych zmien na život ľudí v rôznych častiach sveta, no hlavne to, ako nevšedne sa jej prispôsobili.
Premiéra slovenského dokumentu Musíme prežiť navyše prichádza v mimoriadne silnom kontexte, v deň vrcholenia svetového klimatického summitu COP31 v tureckej Antalyi. Odkaz filmu silno nadväzuje na hlavné motto tohto summitu: Od sľubov k adaptácii a prežitiu.
A o tom je aj film Musíme prežiť – o schopnosti obyčajných ľudí prispôsobiť sa podmienkam, ktoré sa im menia pred očami, namiesto abstraktného politického sľubovania. Kým svetoví lídri v Antalyi rokujú o miliardách na adaptáciu, film Musíme prežiť ukazuje, ako táto adaptácia už dnes vyzerá v praxi na úrovni jednotlivých ľudských osudov.
Rôzne časti sveta
Snímka zachytáva výnimočné spôsoby, akými sa ľudia prispôsobujú, vytrvávajú a nachádzajú nádej v čase, keď sa naša planéta mení.
Divákov pozýva do rôznych častí sveta: na krehké pobrežie Outer Banks v Spojených štátoch, kde si oceán pomaly berie pevninu späť; do šírej mongolskej púšte, kde rodina sadí stromy tvárou v tvár vetru; do podzemného mestečka Coober Pedy v Austrálii, kde si ľudia budujú životy pod sálajúcou zemou; a na ľadové brehy Grónska, kde sa prastaré rybárske tradície stretávajú s novou realitou.
„Náš film nie je o vedeckej podstate klimatickej zmeny, ale o tom, čo klimatická zmena znamená pre náš každodenný život. Vo filme divákov zavedieme na miesta, ktoré nemal možnosť predtým nikdy vidieť - je to okno do budúcnosti. V našom hľadáčiku sú hlavne ľudia, ktorí žijú v oblastiach zasiahnutých klimatickou zmenou už niekoľko dekád, a museli sa za ten čas prispôsobiť takzvanému novému normálu a ťažším prírodným podmienkam. Nechceme strašiť a pokračovať vo vyvolávaní apokalyptických predikcií, to nikomu nepomôže. Náš film sa pozerá na klimatickú problematiku inak - je to film o tom, čo globálne otepľovanie znamená pre náš spôsob života,“ približuje Krupa.
Príbehy konkrétnych hrdinov
Prostredníctvom intímnych príbehov konkrétnych hrdinov odhaľuje film Musíme prežiť nielen výzvy meniaceho sa sveta, ale aj nezlomného ducha ľudí, ktorí ho nazývajú domovom.
Každý zo štyroch príbehov ponúka osobitý pohľad na život v podmienkach, ktoré sa menia rýchlejšie, než sa im človek dokáže prispôsobiť. Napriek geografickým vzdialenostiam a rozdielnym životným skúsenostiam ich spája spoločná otázka: ako žiť ďalej vo svete, ktorý už nikdy nebude taký ako predtým?
Jednou z hlavných tém filmu je nevyhnutnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a uvedomenie si, že príroda je silnejšia než človek. Túto myšlienku režisér približuje aj prostredníctvom príbehu mongolskej rodiny, ktorá sa usiluje zalesniť jednu z najsuchších oblastí sveta. Ich úsilie je predovšetkým prejavom vytrvalosti a viery v budúcnosť, ktorej výsledky možno sami nikdy neuvidia.
„Je to jeden z kľúčových odkazov filmu – nemôžeme očakávať, že ak niečo urobíme, výsledok sa dostaví okamžite. Príbeh mongolskej rodiny je výnimočný práve tým, že sadia stromy s vedomím, že sa možno nedožijú chvíle, keď vyrastú. Veria však, že v ich úsilí budú pokračovať ich deti a ďalšie generácie. A práve takýmto spôsobom môže jedného dňa prísť skutočná zmena,“ približuje režisér Tomáš Krupa.
Film vznikal šesť rokov
Snímka ponúka navyše aj svetový unikát. Na všetky streamovacie platformy prichádza s prvým klimatickým soundtrackom na svete, ktorý spolu s ďalšími autormi skomponoval slovenský producent Dalibor Kocián, známy aj ako Stroon.
Film Musíme prežiť, ktorý vznikal šesť rokov v slovensko-francúzsko-rakúskej koprodukcii, mal svetovú premiéru na Thessaloniki International Documentary Film Festival 2026. Na Slovensku sa predstavil na Medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach, kde súťažil v Medzinárodnej súťaži filmov zo strednej a východnej Európy a získal nomináciu na cenu FIPRESCI.
Následne bol uvedený na viacerých významných medzinárodných festivaloch vrátane Ji.hlava International Documentary Film Festival, Ulaanbaatar Film Festival, DOK.fest München a Docudays UA. Nedávno získal aj dve ocenenia na 27. ročníku Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Odniesol si hlavnú cenu v súťaži Slovensko a Česko za ľudské práva a čestné uznanie poroty Asociácie slovenského dokumentárneho filmu.
Slávnostná premiéra filmu za osobnej účasti režiséra a ďalších tvorcov sa uskutoční už 19. novembra v Bratislave.
Kto je Tomáš Krúpa?
Je filmový režisér a producent pôsobiaci v Bratislave a člen Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA). Je držiteľom magisterského titulu z Katedry dokumentárnej tvorby na Akadémii umení na Slovensku. Je držiteľom viacerých významných ocenení, vrátane národnej filmovej ceny Slnko v sieti, národnej ceny za filmovú a televíznu tvorbu IGRIC a Ceny slovenskej filmovej kritiky za celovečerný dokumentárny film Dobrá smrť (2018).
Ako koproducent stál aj za rakúsko-slovenskou historickou drámou PERLA, ktorá na Viennale 2025 získala ocenenie za najlepší rakúsky film a z 13 nominácií na Rakúskych filmových cenách (Österreichischer Filmpreis) si napokon odniesla 8 ocenení vrátane kategórie Najlepší film – Tomáš Krupa sa tak stal historicky prvým slovenským koproducentom, ktorý túto cenu získal.
Jeho najnovší autorský dokumentárny film Musíme prežiť mal svetovú premiéru na 28. Thessaloniki International Documentary Film Festival 2026.
Zdroj: SITA.sk - Film Musíme prežiť zažil slovenskú premiéru. Dokážeme sa poučiť z prístupu tých, ktorí klimatickú zmenu zažívajú už desaťročia? – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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