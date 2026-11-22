Miro Jaroš a Celeste Buckingham oživili melódiu z Mrázika v novej uspávanke Kukučka – VIDEO
Kukučka je už tretím videoklipom z albumu Rýchlo do postieľok, ktorý sa krátko po vydaní stal najpredávanejším albumom na Slovensku. Melódia, ktorú si v rozprávke Mrázik spievala Nastenka, dostala ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Kukučka je už tretím videoklipom z albumu Rýchlo do postieľok, ktorý sa krátko po vydaní stal najpredávanejším albumom na Slovensku.
Melódia, ktorú si v rozprávke Mrázik spievala Nastenka, dostala nový slovenský text aj videoklip o nezbednej kukučke, ktorá svojím kukaním budí celý les. Miro Jaroš a Celeste Buckingham ju nahrali deň po náhodnom stretnutí na krste albumu Nely Pociskovej. Kukučka je už tretím videoklipom z albumu Rýchlo do postieľok, ktorý sa krátko po vydaní stal najpredávanejším albumom na Slovensku.
„Čo robíš zajtra?“ spýtal sa Miro Jaroš Celeste Buckingham, keď sa náhodou stretli na krste albumu Nely Pociskovej. Práve dokončoval uspávankový album a keď mu Celeste povedala, že má voľno, navrhol jej, aby spolu nahrali pesničku. Poslal jej Kukučku, ktorá sa jej zapáčila a na druhý deň už boli spolu v štúdiu a melódii z Mrázika dopriali slovenskú verziu.
„Lepšiu pesničku som si s Celeste ani nemohol zaspievať. Jej hlas tam krásne sadol. Povedal by som, že s ním tá pesnička znie až vznešene,“ hovorí Miro Jaroš. Celeste potešilo, že si mohla zaspievať známu rozprávkovú melódiu a stať sa súčasťou albumu, ktorý môže deťom spríjemniť zaspávanie a dospelým pripomenúť vlastné detstvo.
Celeste si uspávanky spája aj so svojimi detskými rokmi. „Mama mi spievala iránske a anglické uspávanky. K tým slovenským som sa dostala až o niečo neskôr, keď som ešte pred SuperStar brigádovala v škôlke a spievali sme si ich tam s deťmi,“ spomína Celeste. V tom čase mala štrnásť rokov a deťom spievala pred popoludňajším spánkom.
Pôvodná pieseň zaznela v rozprávke Mrázik z roku 1964 v scéne, keď Nastenka na príkaz macochy polieva suchý peň, až kým na ňom nevyrastú kvety. Hudbu zložil Nikolaj Budaškin a pôvodný text napísal Michail Voľpin.
Miro Jaroš k známej melódii napísal nový slovenský text o kukučke, ktorá sa ozýva práve vtedy, keď si zvieratká chcú oddýchnuť. O výslednú podobu skladby sa postaral hudobný producent Randy Gnepa, ktorý ju nanovo zaranžoval a pripravil finálnu nahrávku.
„Mrázik ma sprevádza od detstva. Moja mama sa za slobodna volala Mráziková, tak sme sa na tom doma vždy smiali a brali sme ho tak trochu ako našu rodinnú rozprávku. Mali sme ju radi všetci, od detí až po starkú,“ spomína spevák.
Scenár videoklipu napísal Miro Jaroš. Spolu s Celeste v ňom sprevádzajú divákov príbehom, v ktorom môžu deti pozorovať zvieratká odpočívajúce vo svojom prirodzenom prostredí.
V klipe sa objavia veverička, líška, srnky, diviačiky, zajačiky, motýľ aj labuť na jazere. Spevákom robia spoločnosť aj dva staršie kone Johny a Dodo. „Na nakrúcanie ich priviedla moja kamarátka Lenka. Práve ona nám ukázala aj odľahlú lúku pri Lozorne, kde sme klip nakrúcali,“ spomína Miro Jaroš.
Štáb dorazil na lúku pri Lozorne ešte pred západom slnka, aby stihol využiť teplé svetlo zlatej hodinky. Nakrúcanie trvalo len niekoľko hodín. Počas spoločnej prechádzky stúpil Johny Celeste trikrát na nohu. Našťastie sa nezranila a celú situáciu vzala s humorom.
Po zotmení sa v okolí neónových svetiel začal zhromažďovať hmyz. „Podľa mňa to boli sršne. Mal som na sebe svietiacu deku a Celeste mi šepkala, aby som sa nehýbal, pretože sa to môže ešte zhoršiť. To sa jej povie, keď na vás zo všetkých strán nalietava hmyz!“ smeje sa Miro.
Zábery Mira a Celeste na lúke pri Lozorne nakrútil Pierre Lexis so svojím tímom. O finálnu podobu videoklipu sa postaral Tomáš Jevčik. Vytvoril zábery spiacich zvieratiek, ktoré následne v strihu prepojil so scénami z lúky. Celý klip zároveň farebne zladil tak, aby zábery z lesa prirodzene zapadli do príbehu Mira a Celeste. „Tomáš má veľkú zásluhu na tom, ako klip nakoniec vyzerá. Som nadšený z toho, ako citlivo prepojil náš príbeh s Celeste so svetom spiacich zvieratiek,“ hovorí Miro Jaroš.
Kukučka nadväzuje na videoklipy Svetluška so Simou Magušinovou a Rýchlo do postieľok s Darou Rolins. Na uspávankovom albume účinkuje 22 hostí, jeho digitálna verzia obsahuje 20 nahrávok a hudobným producentom je Randy Gnepa. Album je dostupný na vinyle, CD, magnetofónovej kazete aj USB kľúči s bonusovými nahrávkami.
„Prial som si, aby sa album ľuďom páčil a aby im pomohol spríjemniť chvíle pred spaním. Aby si rodičia s deťmi mohli na konci dňa na chvíľu sadnúť k sebe, stíšiť sa a užiť si ten pocit, že sú spolu a v bezpečí. To, s akým nadšením ho prijali, prekonalo moje očakávania. Je to pre mňa splnenie ďalšieho sna. Ďakujem všetkým kamarátom, ktorí sa do toho so mnou pustili,“ hovorí Jaroš.
Po vypredaní svietiacej, modrej, ružovej, aj obrázkovej platne sa pripravuje už tretie dolisovanie vinylov. Nová edícia dostala názov Hviezdna obloha. „Je to platňa, ktorá sa vo svetle trbliece ako nočná obloha plná hviezd. Beriem ju ako darček pre mojich fanúšikov za všetko, čo mi prinášajú do života. Vďaka nim môžem žiť svoj sen a to im nikdy nezabudnem,“ dodáva spevák. Ďalšie vinylové edície zatiaľ nie sú v pláne. Album sa aktuálne, už niekoľko týždňov, drží na popredných priečkach najpredávanejších slovenských albumov.
Miro Jaroš sa v súčasnosti pripravuje na turné Vianočné disko Mira Jaroša. Prvým koncertom 22. novembra v Lučenci odštartuje sériu vystúpení, ktorá bude pokračovať o deň neskôr v Košiciach. Turné zavíta aj do Žiliny, Trnavy, Trenčína, Ružomberka a Levíc. Vyvrcholí 19. decembra v Bratislave. Niektoré koncerty sú už vypredané.
Miro vystúpi s veľkou kapelou, ktorú na pódiu doplnia detskí tanečníci pod vedením Nora Grofčíka. V programe zaznejú piesne Nech už nasneží, Príde Mikuláš, Chlapec so saxofónom, Lietavica aj Najkrajšie Vianoce. „Tento program hráme len raz do roka a je nám veľmi blízky. Pripravili sme aj prekvapenia a najviac sa teším na chvíľu, keď si s nami zaspievajú deti, rodičia aj starí rodičia,“ uzatvára Miro Jaroš.
Zdroj: SITA.sk - Miro Jaroš a Celeste Buckingham oživili melódiu z Mrázika v novej uspávanke Kukučka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Melódia, ktorú si v rozprávke Mrázik spievala Nastenka, dostala nový slovenský text aj videoklip o nezbednej kukučke, ktorá svojím kukaním budí celý les. Miro Jaroš a Celeste Buckingham ju nahrali deň po náhodnom stretnutí na krste albumu Nely Pociskovej. Kukučka je už tretím videoklipom z albumu Rýchlo do postieľok, ktorý sa krátko po vydaní stal najpredávanejším albumom na Slovensku.
„Čo robíš zajtra?“ spýtal sa Miro Jaroš Celeste Buckingham, keď sa náhodou stretli na krste albumu Nely Pociskovej. Práve dokončoval uspávankový album a keď mu Celeste povedala, že má voľno, navrhol jej, aby spolu nahrali pesničku. Poslal jej Kukučku, ktorá sa jej zapáčila a na druhý deň už boli spolu v štúdiu a melódii z Mrázika dopriali slovenskú verziu.
„Lepšiu pesničku som si s Celeste ani nemohol zaspievať. Jej hlas tam krásne sadol. Povedal by som, že s ním tá pesnička znie až vznešene,“ hovorí Miro Jaroš. Celeste potešilo, že si mohla zaspievať známu rozprávkovú melódiu a stať sa súčasťou albumu, ktorý môže deťom spríjemniť zaspávanie a dospelým pripomenúť vlastné detstvo.
Celeste si uspávanky spája aj so svojimi detskými rokmi. „Mama mi spievala iránske a anglické uspávanky. K tým slovenským som sa dostala až o niečo neskôr, keď som ešte pred SuperStar brigádovala v škôlke a spievali sme si ich tam s deťmi,“ spomína Celeste. V tom čase mala štrnásť rokov a deťom spievala pred popoludňajším spánkom.
Mrázik mal u Jarošovcov osobitné miesto
Pôvodná pieseň zaznela v rozprávke Mrázik z roku 1964 v scéne, keď Nastenka na príkaz macochy polieva suchý peň, až kým na ňom nevyrastú kvety. Hudbu zložil Nikolaj Budaškin a pôvodný text napísal Michail Voľpin.
Miro Jaroš k známej melódii napísal nový slovenský text o kukučke, ktorá sa ozýva práve vtedy, keď si zvieratká chcú oddýchnuť. O výslednú podobu skladby sa postaral hudobný producent Randy Gnepa, ktorý ju nanovo zaranžoval a pripravil finálnu nahrávku.
„Mrázik ma sprevádza od detstva. Moja mama sa za slobodna volala Mráziková, tak sme sa na tom doma vždy smiali a brali sme ho tak trochu ako našu rodinnú rozprávku. Mali sme ju radi všetci, od detí až po starkú,“ spomína spevák.
Na lúke pri Lozorne nakrúcali až do tmy
Scenár videoklipu napísal Miro Jaroš. Spolu s Celeste v ňom sprevádzajú divákov príbehom, v ktorom môžu deti pozorovať zvieratká odpočívajúce vo svojom prirodzenom prostredí.
V klipe sa objavia veverička, líška, srnky, diviačiky, zajačiky, motýľ aj labuť na jazere. Spevákom robia spoločnosť aj dva staršie kone Johny a Dodo. „Na nakrúcanie ich priviedla moja kamarátka Lenka. Práve ona nám ukázala aj odľahlú lúku pri Lozorne, kde sme klip nakrúcali,“ spomína Miro Jaroš.
Štáb dorazil na lúku pri Lozorne ešte pred západom slnka, aby stihol využiť teplé svetlo zlatej hodinky. Nakrúcanie trvalo len niekoľko hodín. Počas spoločnej prechádzky stúpil Johny Celeste trikrát na nohu. Našťastie sa nezranila a celú situáciu vzala s humorom.
Po zotmení sa v okolí neónových svetiel začal zhromažďovať hmyz. „Podľa mňa to boli sršne. Mal som na sebe svietiacu deku a Celeste mi šepkala, aby som sa nehýbal, pretože sa to môže ešte zhoršiť. To sa jej povie, keď na vás zo všetkých strán nalietava hmyz!“ smeje sa Miro.
Zábery Mira a Celeste na lúke pri Lozorne nakrútil Pierre Lexis so svojím tímom. O finálnu podobu videoklipu sa postaral Tomáš Jevčik. Vytvoril zábery spiacich zvieratiek, ktoré následne v strihu prepojil so scénami z lúky. Celý klip zároveň farebne zladil tak, aby zábery z lesa prirodzene zapadli do príbehu Mira a Celeste. „Tomáš má veľkú zásluhu na tom, ako klip nakoniec vyzerá. Som nadšený z toho, ako citlivo prepojil náš príbeh s Celeste so svetom spiacich zvieratiek,“ hovorí Miro Jaroš.
Album dostane trblietavý vinyl Hviezdna obloha
Kukučka nadväzuje na videoklipy Svetluška so Simou Magušinovou a Rýchlo do postieľok s Darou Rolins. Na uspávankovom albume účinkuje 22 hostí, jeho digitálna verzia obsahuje 20 nahrávok a hudobným producentom je Randy Gnepa. Album je dostupný na vinyle, CD, magnetofónovej kazete aj USB kľúči s bonusovými nahrávkami.
„Prial som si, aby sa album ľuďom páčil a aby im pomohol spríjemniť chvíle pred spaním. Aby si rodičia s deťmi mohli na konci dňa na chvíľu sadnúť k sebe, stíšiť sa a užiť si ten pocit, že sú spolu a v bezpečí. To, s akým nadšením ho prijali, prekonalo moje očakávania. Je to pre mňa splnenie ďalšieho sna. Ďakujem všetkým kamarátom, ktorí sa do toho so mnou pustili,“ hovorí Jaroš.
Po vypredaní svietiacej, modrej, ružovej, aj obrázkovej platne sa pripravuje už tretie dolisovanie vinylov. Nová edícia dostala názov Hviezdna obloha. „Je to platňa, ktorá sa vo svetle trbliece ako nočná obloha plná hviezd. Beriem ju ako darček pre mojich fanúšikov za všetko, čo mi prinášajú do života. Vďaka nim môžem žiť svoj sen a to im nikdy nezabudnem,“ dodáva spevák. Ďalšie vinylové edície zatiaľ nie sú v pláne. Album sa aktuálne, už niekoľko týždňov, drží na popredných priečkach najpredávanejších slovenských albumov.
Vianočné disko odštartuje v Lučenci
Miro Jaroš sa v súčasnosti pripravuje na turné Vianočné disko Mira Jaroša. Prvým koncertom 22. novembra v Lučenci odštartuje sériu vystúpení, ktorá bude pokračovať o deň neskôr v Košiciach. Turné zavíta aj do Žiliny, Trnavy, Trenčína, Ružomberka a Levíc. Vyvrcholí 19. decembra v Bratislave. Niektoré koncerty sú už vypredané.
Miro vystúpi s veľkou kapelou, ktorú na pódiu doplnia detskí tanečníci pod vedením Nora Grofčíka. V programe zaznejú piesne Nech už nasneží, Príde Mikuláš, Chlapec so saxofónom, Lietavica aj Najkrajšie Vianoce. „Tento program hráme len raz do roka a je nám veľmi blízky. Pripravili sme aj prekvapenia a najviac sa teším na chvíľu, keď si s nami zaspievajú deti, rodičia aj starí rodičia,“ uzatvára Miro Jaroš.
Zdroj: SITA.sk - Miro Jaroš a Celeste Buckingham oživili melódiu z Mrázika v novej uspávanke Kukučka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Prieskum ukázal percentá pre koalíciu Progresívne Slovensko a Demokrati. Vznikla by vláda bez Igora Matoviča?
- Denza Z9 GT od BYD-u prichádza a vezie so sebou mimoriadne technológie - FOTO
- Slováci v zahraničí by podľa Skalského mali voliť osobne. Korešpondenčné hlasovanie považuje za problematické
- Odídete od notebooku a zabudnete ho zamknúť? Windows má poistku cez telefón
- Bratislava ocení najúspešnejších športovcov roka. Do výberu víťazov sa môže zapojiť aj verejnosť