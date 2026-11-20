Priznal sa a opäť čelí podozreniam. Polícia začala vyšetrovať herca Gérarda Depardieu pre skupinové znásilnenie
Spolu s ním sú podozriví aj spisovateľ Michel Houellebecq a filmový režisér Guillaum Nicloux. Francúzska polícia vyšetruje podozrenia, podľa ktorých sa herec a ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Spolu s ním sú podozriví aj spisovateľ Michel Houellebecq a filmový režisér Guillaum Nicloux.
Francúzska polícia vyšetruje podozrenia, podľa ktorých sa herec a odsúdený sexuálny násilník Gérard Depardieu a spisovateľ Michel Houellebecq mali dopustiť skupinového znásilnenia herečky počas nakrúcania filmu Thalasso v roku 2018. S odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s prípadom o tom v piatok informovala agentúra AFP.
K údajnému incidentu malo dôjsť v decembri 2018 počas nakrúcania filmu režiséra Guillauma Niclouxa, v ktorom Depardieu a Houellebecq stvárnili fiktívne verzie samých seba. Režisér čelí podozreniu zo spoluúčasti na údajnom sexuálnom násilí.
Informáciu ako prvý priniesol investigatívny portál Mediapart, podľa ktorého herečka podala v máji 2025 trestné oznámenie, v ktorom herca obvinila zo skupinového znásilnenia a sexuálnych útokov. Houellebecq podľa oznámenia čelí podozreniu zo sexuálneho napadnutia a spoluúčasti na skupinovom znásilnení.
Podľa francúzskych médií scenár filmu pôvodne neobsahoval žiadnu sexuálnu scénu. Herečka tvrdí, že k údajnému násiliu došlo počas nakrúcania sekvencie, ktorá bola zachytená kamerami filmového štábu.
Podľa zistení Mediapartu žena krátko po incidente informovala členov produkcie o tom, čo sa údajne stalo. „V scenári nebol žiadny sexuálny styk,“ uviedol portál pri opise sporného nakrúcania. Nikto z trojice podozrivých však zatiaľ nebol vo veci vypočutý ani oficiálne obvinený.
Len v pondelok Depardieu pritom priznal vinu zo sexuálneho napadnutia dvoch žien počas nakrúcania filmu Les Volets Verts (Zelené okenice) v roku 2021 a stiahol odvolanie proti rozsudku, ktorým ho súd minulý rok odsúdil na 18-mesačný podmienečný trest odňatia slobody a nariadil mu zápis do registra sexuálnych delikventov.
„Spravodlivosť rozhodla. Bol som uznaný vinným. Beriem to na vedomie a tento rozsudok prijímam,“ uviedol Depardieu vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP krátko pred začiatkom pojednávania v odvolacom konaní.
Zdroj: SITA.sk - Priznal sa a opäť čelí podozreniam. Polícia začala vyšetrovať herca Gérarda Depardieu pre skupinové znásilnenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska polícia vyšetruje podozrenia, podľa ktorých sa herec a odsúdený sexuálny násilník Gérard Depardieu a spisovateľ Michel Houellebecq mali dopustiť skupinového znásilnenia herečky počas nakrúcania filmu Thalasso v roku 2018. S odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s prípadom o tom v piatok informovala agentúra AFP.
Traja „králi“
K údajnému incidentu malo dôjsť v decembri 2018 počas nakrúcania filmu režiséra Guillauma Niclouxa, v ktorom Depardieu a Houellebecq stvárnili fiktívne verzie samých seba. Režisér čelí podozreniu zo spoluúčasti na údajnom sexuálnom násilí.
Informáciu ako prvý priniesol investigatívny portál Mediapart, podľa ktorého herečka podala v máji 2025 trestné oznámenie, v ktorom herca obvinila zo skupinového znásilnenia a sexuálnych útokov. Houellebecq podľa oznámenia čelí podozreniu zo sexuálneho napadnutia a spoluúčasti na skupinovom znásilnení.
V scenári to nebolo
Podľa francúzskych médií scenár filmu pôvodne neobsahoval žiadnu sexuálnu scénu. Herečka tvrdí, že k údajnému násiliu došlo počas nakrúcania sekvencie, ktorá bola zachytená kamerami filmového štábu.
Podľa zistení Mediapartu žena krátko po incidente informovala členov produkcie o tom, čo sa údajne stalo. „V scenári nebol žiadny sexuálny styk,“ uviedol portál pri opise sporného nakrúcania. Nikto z trojice podozrivých však zatiaľ nebol vo veci vypočutý ani oficiálne obvinený.
Nedá si s tým pokoj
Len v pondelok Depardieu pritom priznal vinu zo sexuálneho napadnutia dvoch žien počas nakrúcania filmu Les Volets Verts (Zelené okenice) v roku 2021 a stiahol odvolanie proti rozsudku, ktorým ho súd minulý rok odsúdil na 18-mesačný podmienečný trest odňatia slobody a nariadil mu zápis do registra sexuálnych delikventov.
„Spravodlivosť rozhodla. Bol som uznaný vinným. Beriem to na vedomie a tento rozsudok prijímam,“ uviedol Depardieu vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP krátko pred začiatkom pojednávania v odvolacom konaní.
Zdroj: SITA.sk - Priznal sa a opäť čelí podozreniam. Polícia začala vyšetrovať herca Gérarda Depardieu pre skupinové znásilnenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Kyjev pri útoku na Krymský most obišiel Starlink, nasadil vlastnú sieť lietajúcich modemov
- PwC: Ocenenie Najhodnotnejšia značka Slovenska získala Slovenská sporiteľňa
- Paríž žiada mimoriadnu schôdzu BR OSN pre ruské útoky na ukrajinských civilistov. Rakety dopadali aj na Poľsko
- Šéf NATO Mark Rutte odsúdil ruskú strelu v poľskom vzdušnom priestore, Aliancia stojí pevne za Poľskom
- Slovensko a Kazachstan rokujú o rozvoji Stredného koridoru, ktorý má posilniť obchodné spojenie Ázie s Európou