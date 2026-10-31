Návrat v 41 rokoch. Halák sa pokúša o reštart kariéry, Šatan ho ihneď pozval do reprezentácie ako mentora – VIDEO
Vo februári 2026, keď dostal pozvánku na exhibíciu a rozlúčkový súboj Zdena Cháru, sa začal začal pohrávať s myšlienkou návratu do profesionálneho hokeja. Slovenský hokejový brankár Jaroslav ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Vo februári 2026, keď dostal pozvánku na exhibíciu a rozlúčkový súboj Zdena Cháru, sa začal začal pohrávať s myšlienkou návratu do profesionálneho hokeja.
Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák oznámil pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) svoj šokujúci na ľad v 41 rokoch.
Vlani oficiálne ukončil profesionálnu kariéru, no po dvoch nedávnych exhibičných zápasoch a niekoľkotýždňovom tréningovom procese sa rozhodol pre jej reštart.
Keďže aktuálne nepôsobí v žiadnom klube, pomocnú ruku mu podal prezident SZĽH Miroslav Šatan a pozval ho do kempu národného tímu pred blížiacim sa Nemeckým pohárom v role brankárskeho mentora.
V súťažnom dueli sa Halák naposledy predstavil ešte 13. apríla 2023 v NHL a nezabránil tesnej prehre New Yorku Rangers s Torontom. Začiatkom novembra toho istého roka podpísal skúšobný kontrakt s Carolinou, no k jeho transformácii na riadny neprišlo.
Neskôr sa chcel skúsený gólman vrátiť na Slovensko a chytať za bratislavský Slovan, no neúspešne. V lete 2025 preto oficiálne ukončil kariéru.
Vo februári 2026, keď dostal pozvánku na exhibíciu a rozlúčkový súboj Zdena Cháru, sa začal začal pohrávať s myšlienkou návratu do profesionálneho hokeja. Nedávno sa zúčastnil zápasu legiend medzi Montrealom a Winnipegom, v ktorom sa Halák postavil do bránky Canadiens.
"Oba duely ma inšpirovali, či už ten Zdenov, alebo ten posledný, keď som bol chytať za starých pánov Montrealu. Pripravoval som sa na to tak, ako som sa v minulosti zvykol pripravovať na sezónu. Úprimne, výstroj a všetko okolo hokeja vrátane tréningov mi veľmi chýbalo. Najmä pocit po víťazných stretnutiach a možnosť chytať pred fanúšikmi," priznal v rozhovore pre SZĽH.
Halák hral v minulosti za 7 klubov NHL. Začal v Montreale, ktorý v roku 2010 doviedol do konferenčného finále v play-off. Následne prestúpil do St. Louis a štarty si pripísal aj za Washington, New York Islanders, Boston, Vancouver a NY Rangers.
Dokopy odchytal v profilige za 17 sezón 581 stretnutí, ďalších 39 štartov pridal v play-off. V základnej časti dosiahol métu 295 víťazstiev. V súčasnosti dolaďuje posledné detaily na veľký návrat a čaká na prípadnú ponuku z klubového hokeja.
"Som pripravený. Aktívne sa pripravujem posledné štyri mesiace, posledné tri týždne som chodil pravidelne na ľad. Keďže tri a polroka som nechytal, musím ešte vyladiť nejaké detaily, ale som pripravený naskočiť do klubového diania, ak sa pre mňa niekde nájde nejaký angažmán," pokračoval Halák.
Bratislavský rodák prednedávnom priletel na Slovensko a v priestoroch SZĽH sa stretol s generálnym manažérom reprezentácie Miroslavom Šatanom.
"Jaro ma prekvapil svojím rozhodnutím reštartovať kariéru. Keďže je teraz na Slovensku a v dlhšej plnej príprave, pozvali sme ho na dva tréningové dni reprezentácie. Chceme využiť jeho skúsenosti pred odchodom do Nemecka. Jeho mentoring a prítomnosť určite pomôžu, a to nielen našim brankárom," prezradil Šatan.
Halák ani na chvíľu neváhal. "Určite chcem využiť možnosť zatrénovať si s chalanmi v národnom tíme a byť ich mentor. Idem do toho."
Do hokejového diania sa vracia v 41 rokoch, čo je symbolické vzhľadom na to, že s rovnakým číslom odchytal celú doterajšiu profesionálnu kariéru.
"Veru, niečo na tom bude. Je tam určitá symbolika. Každopádne, mám obrovskú túžbu chytať, možno ešte väčšiu, než som mal počas svojich posledných dvoch-troch rokoch v NHL. Dal som do toho všetko. Bola to tvrdá robota a opakujem - som pripravený," dodal Halák.
Zdroj: SITA.sk - Návrat v 41 rokoch. Halák sa pokúša o reštart kariéry, Šatan ho ihneď pozval do reprezentácie ako mentora – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák oznámil pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) svoj šokujúci na ľad v 41 rokoch.
Vlani oficiálne ukončil profesionálnu kariéru, no po dvoch nedávnych exhibičných zápasoch a niekoľkotýždňovom tréningovom procese sa rozhodol pre jej reštart.
Keďže aktuálne nepôsobí v žiadnom klube, pomocnú ruku mu podal prezident SZĽH Miroslav Šatan a pozval ho do kempu národného tímu pred blížiacim sa Nemeckým pohárom v role brankárskeho mentora.
Exhibície mu zmenili názor
V súťažnom dueli sa Halák naposledy predstavil ešte 13. apríla 2023 v NHL a nezabránil tesnej prehre New Yorku Rangers s Torontom. Začiatkom novembra toho istého roka podpísal skúšobný kontrakt s Carolinou, no k jeho transformácii na riadny neprišlo.
Neskôr sa chcel skúsený gólman vrátiť na Slovensko a chytať za bratislavský Slovan, no neúspešne. V lete 2025 preto oficiálne ukončil kariéru.
Vo februári 2026, keď dostal pozvánku na exhibíciu a rozlúčkový súboj Zdena Cháru, sa začal začal pohrávať s myšlienkou návratu do profesionálneho hokeja. Nedávno sa zúčastnil zápasu legiend medzi Montrealom a Winnipegom, v ktorom sa Halák postavil do bránky Canadiens.
Množstvo skúseností
"Oba duely ma inšpirovali, či už ten Zdenov, alebo ten posledný, keď som bol chytať za starých pánov Montrealu. Pripravoval som sa na to tak, ako som sa v minulosti zvykol pripravovať na sezónu. Úprimne, výstroj a všetko okolo hokeja vrátane tréningov mi veľmi chýbalo. Najmä pocit po víťazných stretnutiach a možnosť chytať pred fanúšikmi," priznal v rozhovore pre SZĽH.
Halák hral v minulosti za 7 klubov NHL. Začal v Montreale, ktorý v roku 2010 doviedol do konferenčného finále v play-off. Následne prestúpil do St. Louis a štarty si pripísal aj za Washington, New York Islanders, Boston, Vancouver a NY Rangers.
Dokopy odchytal v profilige za 17 sezón 581 stretnutí, ďalších 39 štartov pridal v play-off. V základnej časti dosiahol métu 295 víťazstiev. V súčasnosti dolaďuje posledné detaily na veľký návrat a čaká na prípadnú ponuku z klubového hokeja.
Pomôže ako mentor
"Som pripravený. Aktívne sa pripravujem posledné štyri mesiace, posledné tri týždne som chodil pravidelne na ľad. Keďže tri a polroka som nechytal, musím ešte vyladiť nejaké detaily, ale som pripravený naskočiť do klubového diania, ak sa pre mňa niekde nájde nejaký angažmán," pokračoval Halák.
Bratislavský rodák prednedávnom priletel na Slovensko a v priestoroch SZĽH sa stretol s generálnym manažérom reprezentácie Miroslavom Šatanom.
"Jaro ma prekvapil svojím rozhodnutím reštartovať kariéru. Keďže je teraz na Slovensku a v dlhšej plnej príprave, pozvali sme ho na dva tréningové dni reprezentácie. Chceme využiť jeho skúsenosti pred odchodom do Nemecka. Jeho mentoring a prítomnosť určite pomôžu, a to nielen našim brankárom," prezradil Šatan.
Pekná symbolika
Halák ani na chvíľu neváhal. "Určite chcem využiť možnosť zatrénovať si s chalanmi v národnom tíme a byť ich mentor. Idem do toho."
Do hokejového diania sa vracia v 41 rokoch, čo je symbolické vzhľadom na to, že s rovnakým číslom odchytal celú doterajšiu profesionálnu kariéru.
"Veru, niečo na tom bude. Je tam určitá symbolika. Každopádne, mám obrovskú túžbu chytať, možno ešte väčšiu, než som mal počas svojich posledných dvoch-troch rokoch v NHL. Dal som do toho všetko. Bola to tvrdá robota a opakujem - som pripravený," dodal Halák.
Zdroj: SITA.sk - Návrat v 41 rokoch. Halák sa pokúša o reštart kariéry, Šatan ho ihneď pozval do reprezentácie ako mentora – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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