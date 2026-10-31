Sobota 31. októbra 2026, meniny má Aurélia

Bratislava 8 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Iránsky vodca Chameneí nariadil armáde okamžitú odvetu, útoky nemajú mať geografické hranice

Najvyšší iránsky vodca varoval USA a Izrael pred obnovením vojenských operácií. Armáde prikázal aktualizovať zoznam možných cieľov. Najvyšší iránsky vodca

Zdieľať

iran_daily_life_35856 676x451
31.10.2026 (SITA.sk) - Najvyšší iránsky vodca varoval USA a Izrael pred obnovením vojenských operácií. Armáde prikázal aktualizovať zoznam možných cieľov.

Najvyšší iránsky vodca Modžtaba Chameneí nariadil ozbrojeným silám, aby na prípadné nepriateľské hrozby reagovali okamžite a bez geografických obmedzení. Pokyny vydal počas stretnutia s najvyššími vojenskými veliteľmi, informoval iránsky portál Nournews.



Maximálna pripravenosť


Chameneí zdôraznil potrebu maximálnej bojovej pripravenosti a posilnenia odstrašujúcich schopností Iránu.

„Ak nepriatelia opäť začnú vojenské alebo teroristické útoky, budú to ozbrojené sily islamskej republiky a iránsky národ, kto rozhodne o čase a podmienkach ich ukončenia,“ vyhlásil.

Iránsky vodca zároveň prikázal aktualizovať databázu vojenských cieľov tak, aby sa do dosahu iránskych síl dostali všetky vojenské aj nevojenské objekty a ďalšie aktíva Spojených štátov a Izraela.

Aj jednotlivé útoky


Velenie armády dostalo pokyn posilniť spravodajské kapacity, rozvíjať domáce obranné technológie a zvýšiť pripravenosť na prípadný nový konflikt.

Vyhlásenie prichádza v období pretrvávajúceho napätia medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom po ich februárovej vojne. Chameneího rozkaz sa týka reakcie na prípadné ďalšie útoky, nie bezprostredného začatia novej vojenskej operácie.


Zdroj: SITA.sk - Iránsky vodca Chameneí nariadil armáde okamžitú odvetu, útoky nemajú mať geografické hranice © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež