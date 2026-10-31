Iránsky vodca Chameneí nariadil armáde okamžitú odvetu, útoky nemajú mať geografické hranice
Najvyšší iránsky vodca varoval USA a Izrael pred obnovením vojenských operácií. Armáde prikázal aktualizovať zoznam možných cieľov. Najvyšší iránsky vodca
31.10.2026 (SITA.sk) - Najvyšší iránsky vodca varoval USA a Izrael pred obnovením vojenských operácií. Armáde prikázal aktualizovať zoznam možných cieľov.
Chameneí zdôraznil potrebu maximálnej bojovej pripravenosti a posilnenia odstrašujúcich schopností Iránu.
„Ak nepriatelia opäť začnú vojenské alebo teroristické útoky, budú to ozbrojené sily islamskej republiky a iránsky národ, kto rozhodne o čase a podmienkach ich ukončenia,“ vyhlásil.
Iránsky vodca zároveň prikázal aktualizovať databázu vojenských cieľov tak, aby sa do dosahu iránskych síl dostali všetky vojenské aj nevojenské objekty a ďalšie aktíva Spojených štátov a Izraela.
Velenie armády dostalo pokyn posilniť spravodajské kapacity, rozvíjať domáce obranné technológie a zvýšiť pripravenosť na prípadný nový konflikt.
Vyhlásenie prichádza v období pretrvávajúceho napätia medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom po ich februárovej vojne. Chameneího rozkaz sa týka reakcie na prípadné ďalšie útoky, nie bezprostredného začatia novej vojenskej operácie.
Zdroj: SITA.sk - Iránsky vodca Chameneí nariadil armáde okamžitú odvetu, útoky nemajú mať geografické hranice © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší iránsky vodca Modžtaba Chameneí nariadil ozbrojeným silám, aby na prípadné nepriateľské hrozby reagovali okamžite a bez geografických obmedzení. Pokyny vydal počas stretnutia s najvyššími vojenskými veliteľmi, informoval iránsky portál Nournews.
Maximálna pripravenosť
Chameneí zdôraznil potrebu maximálnej bojovej pripravenosti a posilnenia odstrašujúcich schopností Iránu.
„Ak nepriatelia opäť začnú vojenské alebo teroristické útoky, budú to ozbrojené sily islamskej republiky a iránsky národ, kto rozhodne o čase a podmienkach ich ukončenia,“ vyhlásil.
Iránsky vodca zároveň prikázal aktualizovať databázu vojenských cieľov tak, aby sa do dosahu iránskych síl dostali všetky vojenské aj nevojenské objekty a ďalšie aktíva Spojených štátov a Izraela.
Aj jednotlivé útoky
Velenie armády dostalo pokyn posilniť spravodajské kapacity, rozvíjať domáce obranné technológie a zvýšiť pripravenosť na prípadný nový konflikt.
Vyhlásenie prichádza v období pretrvávajúceho napätia medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom po ich februárovej vojne. Chameneího rozkaz sa týka reakcie na prípadné ďalšie útoky, nie bezprostredného začatia novej vojenskej operácie.
Zdroj: SITA.sk - Iránsky vodca Chameneí nariadil armáde okamžitú odvetu, útoky nemajú mať geografické hranice © SITA Všetky práva vyhradené.
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