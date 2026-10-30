Predsedníčka EK počas návštevy Montrealu dostala milý darček. Dres Slafkovského ju mimoriadne potešil – VIDEO
Ursula von der Leyenová dostala dres s menom košického útočníka v legendárnom obchode s pečivom St-Viateur Bagel. Predsedníčka Európskej komisie ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Ursula von der Leyenová dostala dres s menom košického útočníka v legendárnom obchode s pečivom St-Viateur Bagel.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová absolvovala pracovný program v kanadskom meste Montreal, ktorý je domovom klubu Canadiens zo zámorskej hokejovej NHL. Popri rôznych rokovaniach nemala veľa času na súkromné aktivity, navštívila preto len jednu z najikonickejších kulinárskych inštitúcií - obchod s pečivom St-Viateur Bagel.
Video z tejto návštevy, počas ktorej si pozrela výrobu legendárnych montrealských bagelov, pričom pár si ich aj kúpila a ochutnala, zverejnila na sociálnych sieťach. Uviedla tam, že náročný program jej znemožnil návštevu zápasu Habs aj s hviezdnym slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským. Canadiens sú nevyše aktuálne na šnúre duel u súperov, vo štvrtok zvíťazili v Dallase 5:2.
V spomenutom obchode preto darovali Von der Leyenovej dres Montrealu Canadiens s číslom 20 a menovkou košického rodáka Slafkovského. Tento dar ju mimoriadne potešil.
"Keď som bola v Montreale, tak som nemohla navštíviť zápas Canadiens, ale dostala som tento úžasný dres Juraja Slafkovského a videla aj to, ako sa vyrábajú najstaršie bagely v meste. Takže pre mňa je to výhra," komentovala politička návštevu.
Juraj Slafkovský pôsobí v Montreale Canadiens od leta 2022 a patrí medzi výrazné opory Habs. V NHL odohral za tento klub už 295 duelov základnej časti s bilanciou 74 gólov a 119 asistencií, v play-off pridal 24 duelov a 14 bodov (8+6).
Zdroj: SITA.sk - Predsedníčka EK počas návštevy Montrealu dostala milý darček. Dres Slafkovského ju mimoriadne potešil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová absolvovala pracovný program v kanadskom meste Montreal, ktorý je domovom klubu Canadiens zo zámorskej hokejovej NHL. Popri rôznych rokovaniach nemala veľa času na súkromné aktivity, navštívila preto len jednu z najikonickejších kulinárskych inštitúcií - obchod s pečivom St-Viateur Bagel.
Video z tejto návštevy, počas ktorej si pozrela výrobu legendárnych montrealských bagelov, pričom pár si ich aj kúpila a ochutnala, zverejnila na sociálnych sieťach. Uviedla tam, že náročný program jej znemožnil návštevu zápasu Habs aj s hviezdnym slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským. Canadiens sú nevyše aktuálne na šnúre duel u súperov, vo štvrtok zvíťazili v Dallase 5:2.
V spomenutom obchode preto darovali Von der Leyenovej dres Montrealu Canadiens s číslom 20 a menovkou košického rodáka Slafkovského. Tento dar ju mimoriadne potešil.
"Keď som bola v Montreale, tak som nemohla navštíviť zápas Canadiens, ale dostala som tento úžasný dres Juraja Slafkovského a videla aj to, ako sa vyrábajú najstaršie bagely v meste. Takže pre mňa je to výhra," komentovala politička návštevu.
Juraj Slafkovský pôsobí v Montreale Canadiens od leta 2022 a patrí medzi výrazné opory Habs. V NHL odohral za tento klub už 295 duelov základnej časti s bilanciou 74 gólov a 119 asistencií, v play-off pridal 24 duelov a 14 bodov (8+6).
Zdroj: SITA.sk - Predsedníčka EK počas návštevy Montrealu dostala milý darček. Dres Slafkovského ju mimoriadne potešil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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