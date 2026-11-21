Technológia odborného čistenia DPF filtra a obnova jeho funkčných vlastností
Moderné vznetové motory využívajú filtre pevných častíc, tzv. DPF filtre, na zachytávanie škodlivých častíc vznikajúcich pri spaľovaní nafty. Počas prevádzky sa vo filtri postupne hromadia sadze a nehorľavý popol, ktoré obmedzujú jeho priechodnosť a zvyšujú protitlak vo výfukovom systéme.
Odborné čistenie DPF filtra predstavuje efektívny spôsob odstránenia nahromadených nečistôt, obnovy prietokových vlastností a predĺženia životnosti pôvodného komponentu.
Kedy je najvyšší čas na zásah odborníkov?
Filter pevných častíc zachytáva zdraviu škodlivé sadze z výfukových plynov, no časom sa naplní popolčekom, ktorý už nedokáže odstrániť ani bežná regenerácia počas jazdy. Medzi najčastejšie varovné signály patria zvýšená spotreba paliva, pokles výkonu motora, časté spúšťanie regenerácie alebo prepnutie vozidla do núdzového režimu. Ignorovanie týchto príznakov môže viesť k vážnemu poškodeniu turbodúchadla či samotného motora.
Moderná hydromechanická metóda namiesto chémie
Pri záchrane filtra sa vyhnite lacným chemickým aditívam, ktoré problém často len oddialia alebo poškodia vzácne kovy vnútri keramického jadra. Odborníci z DPF Pro využívajú špičkovú hydromechanickú technológiu s riadeným tlakom vody a vzduchu. Proces čistenia dpf filtra je maximálne šetrný, ekologický a dokáže odstrániť až 99 % usadených sadzí, popola a olejových zvyškov bez nutnosti rezania alebo zvárania obalu filtra.
Koľko stojí obnova a koľko reálne ušetríte?
Kúpa úplne nového originálneho dielu sa pri moderných vozidlách pohybuje v tisícoch eur, čo predstavuje obrovský zásah do rodinného či firemného rozpočtu. V porovnaní s tým je cena čistenia dpf filtra len zlomkom tejto sumy a pohybuje sa rádovo v stovkách eur v závislosti od typu vozidla. V cene profesionálnej služby získate aj vstupnú a výstupnú diagnostiku priechodnosti, vďaka čomu máte čierne na bielom, že filter je opäť v stopercentnej kondícii.
Rýchly proces a záruka spokojnosti
Pravidelná odborná starostlivosť o DPF filter je investíciou do spoľahlivosti, výkonu a dlhšej životnosti vášho vozidla. Profesionálnym čistením môžete obnoviť jeho funkčnosť a predísť nákladnej výmene. Ak však technický stav filtra už neumožňuje jeho renováciu, riešením je jeho výmena. V takom prípade navštívte DPF PRO s.r.o., kde vám pomôžu nájsť optimálne riešenie pre vaše vozidlo. Viac informácií o službách a možnostiach riešenia problémov s DPF filtrami nájdete na www.dpfpro.sk.
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