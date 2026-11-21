Slovenské národné múzeum pripravuje rekonštrukciu Galérie Dezidera Millyho za takmer 1,4 milióna eur
Projekt má byť spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko. Slovenské národné múzeum (SNM) pripravuje komplexnú ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Projekt má byť spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko.
Slovenské národné múzeum (SNM) pripravuje komplexnú rekonštrukciu kaštieľa vo Svidníku, v ktorom sídli Galéria Dezidera Millyho. Stavebné práce majú stáť približne 1,38 milióna eur s DPH. Obnova národnej kultúrnej pamiatky má zlepšiť podmienky na ochranu a prezentáciu zbierok, ako aj sprístupniť galériu návštevníkom so zdravotným znevýhodnením.
Rekonštrukcia sa podľa SNM zameria na stavebno-technický stav budovy a zachovanie jej historických hodnôt. Zahŕňať bude sanáciu stavebných konštrukcií, obnovu interiéru a exteriéru, architektonických prvkov, omietok, podláh a dlažieb, ako aj výmenu okien a dverí. Súčasťou prác bude aj modernizácia elektroinštalácie a vykurovania či úprava prevádzkových priestorov.
Ako uviedla vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková, projekt počíta s vybudovaním bezbariérového prístupu pre návštevníkov so zníženou mobilitou. „Ľuďom so zrakovým znevýhodnením priblížime expozíciu Braillovo písmo, haptické exponáty a tri umelecké diela spracované do podoby reliéfov,“ uviedla Zajačková.
Zmluvná cena stavebných prác predstavuje 1,375 mil. eur s DPH. Náklady na stavebný dozor sú vyčíslené na necelých 32-tisíc eur s DPH. Projekt má byť spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko, plánovaný príspevok EÚ predstavuje takmer 989-tisíc eur.
Zmluva o spolupráci s Ministerstvom kultúry SR je v súčasnosti predložená na podpis a zatiaľ nenadobudla účinnosť. Po jej podpise a nadobudnutí účinnosti SNM vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Ten ho bude musieť prevziať do piatich dní od doručenia výzvy. Stavebné práce sa majú začať do troch dní od prevzatia staveniska a trvať najviac 12 mesiacov, najneskôr však do 31. decembra 2027.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské národné múzeum pripravuje rekonštrukciu Galérie Dezidera Millyho za takmer 1,4 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské národné múzeum (SNM) pripravuje komplexnú rekonštrukciu kaštieľa vo Svidníku, v ktorom sídli Galéria Dezidera Millyho. Stavebné práce majú stáť približne 1,38 milióna eur s DPH. Obnova národnej kultúrnej pamiatky má zlepšiť podmienky na ochranu a prezentáciu zbierok, ako aj sprístupniť galériu návštevníkom so zdravotným znevýhodnením.
Rekonštrukcia sa podľa SNM zameria na stavebno-technický stav budovy a zachovanie jej historických hodnôt. Zahŕňať bude sanáciu stavebných konštrukcií, obnovu interiéru a exteriéru, architektonických prvkov, omietok, podláh a dlažieb, ako aj výmenu okien a dverí. Súčasťou prác bude aj modernizácia elektroinštalácie a vykurovania či úprava prevádzkových priestorov.
Ako uviedla vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková, projekt počíta s vybudovaním bezbariérového prístupu pre návštevníkov so zníženou mobilitou. „Ľuďom so zrakovým znevýhodnením priblížime expozíciu Braillovo písmo, haptické exponáty a tri umelecké diela spracované do podoby reliéfov,“ uviedla Zajačková.
Zmluvná cena stavebných prác predstavuje 1,375 mil. eur s DPH. Náklady na stavebný dozor sú vyčíslené na necelých 32-tisíc eur s DPH. Projekt má byť spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu Slovensko, plánovaný príspevok EÚ predstavuje takmer 989-tisíc eur.
Zmluva o spolupráci s Ministerstvom kultúry SR je v súčasnosti predložená na podpis a zatiaľ nenadobudla účinnosť. Po jej podpise a nadobudnutí účinnosti SNM vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Ten ho bude musieť prevziať do piatich dní od doručenia výzvy. Stavebné práce sa majú začať do troch dní od prevzatia staveniska a trvať najviac 12 mesiacov, najneskôr však do 31. decembra 2027.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské národné múzeum pripravuje rekonštrukciu Galérie Dezidera Millyho za takmer 1,4 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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