Hakeri udreli na Binance, najväčšia kryptoburza prišla o miliardy dolárov
Útok za 6,3 miliardy dolárov môže byť najväčšou kryptomenovou krádežou v histórii. Podozrenie padá na severokórejských hakerov. Najväčšia svetová
30.10.2026 (SITA.sk) - Útok za 6,3 miliardy dolárov môže byť najväčšou kryptomenovou krádežou v histórii. Podozrenie padá na severokórejských hakerov.
„Finančné prostriedky našich používateľov sú úplne v bezpečí,“ ubezpečila spoločnosť, ktorá zároveň prisľúbila pokryť všetky straty. Preventívne pozastavila vklady a výbery, kým bezpečnostní experti preveria rozsah útoku.
Podľa predbežného vyšetrovania hakeri získali prístup do systému prostredníctvom kompromitovaného notebooku jedného z technických pracovníkov. Následne uskutočnili neoprávnené prevody kryptomien. Únik súkromných kľúčov digitálnych peňaženiek sa zatiaľ nepotvrdil.
Americká analytická spoločnosť TRM Labs pripísala útok severokórejskej hackerskej skupine TraderTraitor. „Viaceré charakteristiky tohto útoku zodpovedajú predchádzajúcim krádežiam spojeným so Severnou Kóreou,“ uviedla spoločnosť.
Rovnaká skupina je podozrivá aj z minuloročnej krádeže 1,5 miliardy dolárov z kryptoburzy Bybit. Terajší útok by tak predstavoval nový historický rekord.
Spoločnosti Tether a Circle pomohli zmraziť časť odcudzených kryptomien. Správa o útoku vyvolala pokles cien digitálnych aktív. Bitcoin a ethereum spočiatku stratili približne päť až šesť percent, neskôr časť strát vymazali.
Zdroj: SITA.sk - Hakeri udreli na Binance, najväčšia kryptoburza prišla o miliardy dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčšia svetová kryptomenová burza Binance sa stala terčom rozsiahleho kybernetického útoku, pri ktorom hackeri previedli aktíva v hodnote približne 6,3 miliardy dolárov.
Spoločnosti sa v spolupráci s ďalšími subjektmi podarilo zmraziť približne tri miliardy dolárov, oznámila v piatok burza.
„Finančné prostriedky našich používateľov sú úplne v bezpečí,“ ubezpečila spoločnosť, ktorá zároveň prisľúbila pokryť všetky straty. Preventívne pozastavila vklady a výbery, kým bezpečnostní experti preveria rozsah útoku.
Súkromné peňaženky
Podľa predbežného vyšetrovania hakeri získali prístup do systému prostredníctvom kompromitovaného notebooku jedného z technických pracovníkov. Následne uskutočnili neoprávnené prevody kryptomien. Únik súkromných kľúčov digitálnych peňaženiek sa zatiaľ nepotvrdil.
Americká analytická spoločnosť TRM Labs pripísala útok severokórejskej hackerskej skupine TraderTraitor. „Viaceré charakteristiky tohto útoku zodpovedajú predchádzajúcim krádežiam spojeným so Severnou Kóreou,“ uviedla spoločnosť.
Historický rekord
Rovnaká skupina je podozrivá aj z minuloročnej krádeže 1,5 miliardy dolárov z kryptoburzy Bybit. Terajší útok by tak predstavoval nový historický rekord.
Spoločnosti Tether a Circle pomohli zmraziť časť odcudzených kryptomien. Správa o útoku vyvolala pokles cien digitálnych aktív. Bitcoin a ethereum spočiatku stratili približne päť až šesť percent, neskôr časť strát vymazali.
Zdroj: SITA.sk - Hakeri udreli na Binance, najväčšia kryptoburza prišla o miliardy dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
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