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Martin Chromiak bol povolaný do NHL, ale v zápase Los Angeles – Ottawa ešte nehral – VIDEO

Dvadsaťštyriročný Chromiak je v aktuálnej sezóne najproduktívnejší hráč Ontario Reign v AHL. Martin Chromiak sa dočkal, ale nie úplne!

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30.10.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťštyriročný Chromiak je v aktuálnej sezóne najproduktívnejší hráč Ontario Reign v AHL.

Martin Chromiak sa dočkal, ale nie úplne! Los Angeles Kings povolali z AHL slovenského útočníka do svojho prvého tímu v NHL.

Štvrtkový bláznivý víťazný súboj proti Ottawe (6:5 po predĺžení) však Chromiak neabsolvoval priamo na ľade, presedel ho na tribúne ako zdravý náhradník. Na debut v slávnej profilige si tak ešte počká.

Z farmy do NHL


Tím LA Kings poslal útočníka Jareda Wrighta na hosťovanie do Ontario Reign, ktoré je farmárskym tímom Kings v American Hockey League (AHL), a zároveň povolal odtiaľ Martina Chromiaka.

Dvadsaťštyriročný Chromiak je v aktuálnej sezóne najproduktívnejší hráč Reign - v deviatich zápasoch nazbieral osem bodov za šesť gólov a dve asistencie (6+2).

Ocenenie Hráč týždňa


Zároveň vedie tímové štatistiky v počte víťazných gólov (2) a striel na bránku (35). Za svoje výkony v týždni končiacom sa 25. októbra, počas ktorého v troch zápasoch za Reign zaznamenal štyri góly a šesť bodov (4+2), získal ocenenie pre Hráča týždňa v AHL.



Chromiak, ktorého si Kings vybrali v piatom kole draftu NHL v roku 2020 (celkovo 128. miesto), odohral počas častí šiestich sezón v drese Ontario Reign celkovo 276 zápasov v AHL, v ktorých nazbieral 163 bodov (82 gólov a 81 asistencií).

Najlepšia sezóna


V ročníku 2025/2026 dosiahol svoje profesionálne maximá v počte odohraných zápasov (71), gólov (28), asistencií (28) aj bodov (56) a v každej z týchto štatistík bol najlepším hráčom tímu.

V tej istej sezóne si utvoril kariérne rekordy aj v počte víťazných gólov (7) a gólov v presilových hrách (12). V oboch ukazovateľoch bol najlepší v tíme a v rámci celej AHL sa v týchto štatistikách delil o tretie, respektíve štvrté miesto.

V desiatich zápasoch play-off o Calderov pohár pridal na svoje konto dva góly a jednu asistenciu. Martin Chromiak reprezentoval Slovensko na troch majstrovstvách sveta elitnej kategórie v rokoch 2023, 2025 a 2026.


Zdroj: SITA.sk - Martin Chromiak bol povolaný do NHL, ale v zápase Los Angeles – Ottawa ešte nehral – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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