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 24hod.sk    Šport

16. októbra 2026

Srbský tenista dostal zákaz činnosti na 24 rokov. Zápasy ovplyvňoval aj cez ďalších hráčov


Tagy: Ovplyvňovanie zápasov Zákaz činnosti

Stefan Milićević sa podľa vyšetrovania podieľal na manipulácii šiestich zápasov a pokúsil sa ovplyvniť ďalších šesť. Za korupčné praktiky dostal aj pokutu 70-tisíc dolárov a na kurty sa nesmie vrátiť až ...



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gettyimages 1288831341 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Stefan Milićević sa podľa vyšetrovania podieľal na manipulácii šiestich zápasov a pokúsil sa ovplyvniť ďalších šesť. Za korupčné praktiky dostal aj pokutu 70-tisíc dolárov a na kurty sa nesmie vrátiť až do roku 2050.


Srbský tenista Stefan Milićević dostal zákaz činnosti na 24 rokov za rozsiahle porušovanie protikorupčných pravidiel. Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) ho potrestala za manipulovanie zápasov a zapájanie ďalších profesionálnych hráčov do korupčnej siete. Dvadsaťdeväťročnému Srbovi zároveň uložila pokutu 70-tisíc dolárov.

Podľa vyšetrovania ITIA sa Milićević v rokoch 2022 až 2024 podieľal na ovplyvnení výsledkov šiestich zápasov, pričom v piatich z nich sám nastúpil. Okrem toho sa pokúsil zmanipulovať ďalších šesť stretnutí.

Prípad sa však netýkal iba jeho vlastných zápasov. Srbský hráč podľa disciplinárnych zistení oslovoval ďalších profesionálnych tenistov a snažil sa ich získať pre sieť zameranú na manipulovanie výsledkov. Niektorí z oslovených hráčov sa následne skutočne zapojili do ovplyvňovania zápasov.

Milićević počas vyšetrovania s agentúrou ITIA nespolupracoval. Organizácia sa ho podľa svojich údajov pokúsila kontaktovať sedemkrát prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, no nedostala odpoveď. Hráč nereagoval ani na formálne oznámenie o závažných porušeniach pravidiel z 24. septembra.

Disciplinárny trest nadobudol účinnosť 9. októbra 2026 a potrvá do 8. októbra 2050. Počas tohto obdobia Milićević nesmie hrať, trénovať ani sa zúčastňovať na podujatiach organizovaných alebo schválených tenisovými autoritami vrátane ATP, WTA, grandslamových turnajov a národných zväzov.

Srbský tenista sa nikdy nepresadil medzi svetovou elitou. Najvyššie v rebríčku ATP figuroval v auguste 2014 na 1338. mieste. Keď sa jeho zákaz skončí, bude mať 53 rokov, takže mimoriadne dlhá suspendácia prakticky znemožňuje jeho návrat do profesionálneho tenisu.


Zdroj: SITA.sk - Srbský tenista dostal zákaz činnosti na 24 rokov. Zápasy ovplyvňoval aj cez ďalších hráčov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ovplyvňovanie zápasov Zákaz činnosti
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