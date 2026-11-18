Matovič prijal Šimečkovu výzvu na spoluprácu, chce rokovať o pláne na porazenie súčasnej vlády – VIDEO
Berieme to vážne, podávame ruku a prijímame túto výzvu. Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič prijal verejnú ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Berieme to vážne, podávame ruku a prijímame túto výzvu.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič prijal verejnú výzvu predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku adresovanú opozícii počas utorkovaného zhromaždenia (17. november) na Námestí SNP v Bratislave. Matovič pozval predstaviteľov PS na spoločné rokovanie, kde bude diskutovať konkrétny plán na porazenie súčasnej vlády.
„V septembri po hlasovaní o ústave Michal Šimečka vyhlásil, že s Hnutím Slovensko nebude spolupracovať ani pred voľbami, ani po voľbách. Včera však na námestí zazneli slová, ktoré vnímame ako zrušenie tejto červenej čiary. Berieme to vážne, podávame ruku a prijímame túto výzvu," uviedol Igor Matovič.
Predseda Hnutia Slovensko pozýva Michala Šimečku na stretnutie v centrále hnutia na Zámockej ulici 14 v Bratislave, a to vo štvrtok 18. novembra o 13:00 alebo v piatok 19. novembra v rovnakom čase. Dvere centrály sú otvorené aj pre ďalších predstaviteľov Progresívneho Slovenska.
„Chceme veriť, že to neboli iba slová do vetra, aby námestie 17. novembra zatlieskalo. Sme pripravení nepozerať sa dozadu, ale dopredu a spoločne kuť plán, ako porazíme mafiu, ktorá 16 rokov ničí Slovensko. Ľudia nám jasne odkazujú, že sa máme spojiť. V jednote je sila," zdôraznil Matovič. Doplnil, že podľa prieskumov sa bez Hnutia Slovensko súčasnú vládnu moc poraziť nepodarí. „Teraz sa ukáže, či to boli len slová, alebo po nich budú nasledovať aj skutky,“ doplnil Matovič.
Zdroj: SITA.sk - Matovič prijal Šimečkovu výzvu na spoluprácu, chce rokovať o pláne na porazenie súčasnej vlády – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič prijal verejnú výzvu predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku adresovanú opozícii počas utorkovaného zhromaždenia (17. november) na Námestí SNP v Bratislave. Matovič pozval predstaviteľov PS na spoločné rokovanie, kde bude diskutovať konkrétny plán na porazenie súčasnej vlády.
Pozvánka na spoločné rokovanie
„V septembri po hlasovaní o ústave Michal Šimečka vyhlásil, že s Hnutím Slovensko nebude spolupracovať ani pred voľbami, ani po voľbách. Včera však na námestí zazneli slová, ktoré vnímame ako zrušenie tejto červenej čiary. Berieme to vážne, podávame ruku a prijímame túto výzvu," uviedol Igor Matovič.
Predseda Hnutia Slovensko pozýva Michala Šimečku na stretnutie v centrále hnutia na Zámockej ulici 14 v Bratislave, a to vo štvrtok 18. novembra o 13:00 alebo v piatok 19. novembra v rovnakom čase. Dvere centrály sú otvorené aj pre ďalších predstaviteľov Progresívneho Slovenska.
„Chceme veriť, že to neboli iba slová do vetra, aby námestie 17. novembra zatlieskalo. Sme pripravení nepozerať sa dozadu, ale dopredu a spoločne kuť plán, ako porazíme mafiu, ktorá 16 rokov ničí Slovensko. Ľudia nám jasne odkazujú, že sa máme spojiť. V jednote je sila," zdôraznil Matovič. Doplnil, že podľa prieskumov sa bez Hnutia Slovensko súčasnú vládnu moc poraziť nepodarí. „Teraz sa ukáže, či to boli len slová, alebo po nich budú nasledovať aj skutky,“ doplnil Matovič.
Zdroj: SITA.sk - Matovič prijal Šimečkovu výzvu na spoluprácu, chce rokovať o pláne na porazenie súčasnej vlády – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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