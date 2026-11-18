Má zlato z MS aj ME, s FC Chelsea ovládol Ligu majstrov. Kariéru skončil španielsky stredopoliar Mata – VIDEO
Juan Mata "zavesil kopačky na klinec" vo veku 38 rokov, naposledy hrával v Austrálii. Vo veku 38 rokov sa rozhodol ukončiť aktívnu futbalovú kariéru španielsky ofenzívny stredopoliar či krídelník
18.11.2026 (SITA.sk) - Juan Mata "zavesil kopačky na klinec" vo veku 38 rokov, naposledy hrával v Austrálii.
Vo veku 38 rokov sa rozhodol ukončiť aktívnu futbalovú kariéru španielsky ofenzívny stredopoliar či krídelník Juan Mata. Rodák z Burgosu sa v roku 2010 stal s výberom Španielska majstrom sveta, neskôr bol vo farbách anglického FC Chelsea víťaz Ligy majstrov a ligový titul získal v Turecku s Galatasarayom Istanbul v roku 2023.
Medzi mládežou pôsobil v Oviede a Reale Madrid, medzi seniormi debutoval v rezerve "bieleho baletu". Jeho kroky potom smerovali do Valencie, odtiaľ do Anglicka (FC Chelsea a Manchester United), Turecka, Japonska a Austrálie. Kariéru končí ako hráč družstva Melbourne Victory.
"Niekedy milovať znamená opustiť. Ďakujem ti, futbal," napísal Mata na sociálnych sieťach. So Španielmi okrem zlata na MS 2010 má aj najcennejší kov z ME 2012. S Valenciou ovládol Copa del Rey.
"Futbal z môjho života nikdy neodíde. Existuje mnoho spôsobov, ako pokračovať v láske k hre, ako ju využívať ako nástroj pre rozvoj. Môžem prestať hrať profesionálne, ale nikdy neprestanem byť futbalistom," uviedol Mata na svojej webstránke.
Mata aj po konci kariéry zostáva zapojený do organizácie Melbourne Victory, keďže je v klube minoritný vlastník. Okrem toho vlastní aj podiely v stajni F1 Alpine a americkom futbalovom klube San Diego FC z MLS.
V roku 2017 spoluzakladal charitatívnu organizáciu Common Goal, do ktorej prispieva minimálne jedným percentom zo svojho platu na podporu dobrých vecí.
Zdroj: SITA.sk - Má zlato z MS aj ME, s FC Chelsea ovládol Ligu majstrov. Kariéru skončil španielsky stredopoliar Mata – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 38 rokov sa rozhodol ukončiť aktívnu futbalovú kariéru španielsky ofenzívny stredopoliar či krídelník Juan Mata. Rodák z Burgosu sa v roku 2010 stal s výberom Španielska majstrom sveta, neskôr bol vo farbách anglického FC Chelsea víťaz Ligy majstrov a ligový titul získal v Turecku s Galatasarayom Istanbul v roku 2023.
Medzi mládežou pôsobil v Oviede a Reale Madrid, medzi seniormi debutoval v rezerve "bieleho baletu". Jeho kroky potom smerovali do Valencie, odtiaľ do Anglicka (FC Chelsea a Manchester United), Turecka, Japonska a Austrálie. Kariéru končí ako hráč družstva Melbourne Victory.
Ďakujem ti, futbal
"Niekedy milovať znamená opustiť. Ďakujem ti, futbal," napísal Mata na sociálnych sieťach. So Španielmi okrem zlata na MS 2010 má aj najcennejší kov z ME 2012. S Valenciou ovládol Copa del Rey.
"Futbal z môjho života nikdy neodíde. Existuje mnoho spôsobov, ako pokračovať v láske k hre, ako ju využívať ako nástroj pre rozvoj. Môžem prestať hrať profesionálne, ale nikdy neprestanem byť futbalistom," uviedol Mata na svojej webstránke.
Zostáva zapojený do organizácie Melbourne Victory
Mata aj po konci kariéry zostáva zapojený do organizácie Melbourne Victory, keďže je v klube minoritný vlastník. Okrem toho vlastní aj podiely v stajni F1 Alpine a americkom futbalovom klube San Diego FC z MLS.
V roku 2017 spoluzakladal charitatívnu organizáciu Common Goal, do ktorej prispieva minimálne jedným percentom zo svojho platu na podporu dobrých vecí.
Zdroj: SITA.sk - Má zlato z MS aj ME, s FC Chelsea ovládol Ligu majstrov. Kariéru skončil španielsky stredopoliar Mata – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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