PIATOK TRINÁSTEHO: Prečo sa ho ľudia tak veľmi OBÁVAJÚ?
Strach pred trinástkou definujú odborníci ako triskaidekafóbiu.
Keď padne trinástka na piatok, neubráni sa poverám ani ten najosvietenejší občan. Piatok trinásteho sa považuje za obzvlášť nešťastný deň a traduje sa, že prináša smolu – prečo je to tak?
Na piatok 13. sa podľa odhadov pozerá s rešpektom a strachom asi štvrtina obyvateľov v mnohých krajinách sveta. Traduje sa, že v tento deň Johann Wolfgang Goethe zostával v posteli, Napoleon odmietal bojovať, Winston Churchill zásadne nikam necestoval a tzv. železný kancelár Bismarck nepodpisoval nijaké dohody.
Strach pred trinástkou definujú odborníci ako triskaidekafóbiu. Ako však najnovšie pripomína britská stanica BBC, presný pôvod považovania piatka trinásteho za nešťastný nie je známy. Mnohí historici sa domnievajú, že táto povera sa vyvinula z kombinácie kultúrnych, náboženských a historických presvedčení spojených s piatkom aj s číslom 13.
Napríklad podľa severskej mytológie hostinu dvanástich bohov vo Valhalle prerušil príchod trinásteho hosťa, Lokiho, ktorý spôsobil chaos a tragédiu. Na základe týchto náboženských a mytologických príkladov sa preto často považuje za nešťastné mať na večierku trinásť hostí.
Podľa BBC je tabu okolo čísla 13 prítomné aj v mnohých architektonických a dizajnérskych rozhodnutiach. V mnohých viacposchodových budovách, ako sú hotely, kancelárske budovy alebo byty, sa 13. poschodie často nazýva "12A".
Pohanská mytológia má paralelu aj v kresťanstve: Ježiš slávil poslednú večeru s 12 učeníkmi. Z nešťastnej trinástky musel niekto odísť. Ježiša Krista ukrižovali v piatok.
V lietadle zas chýba často rad sedadiel s označením 13, na klinikách slúži miestnosť s číslom 13 často na odkladanie metiel.
Trinástka sa však nespája len s nešťastím. Pre starých astrológov bol piatok trinásteho veľmi priaznivým dňom. Zasvätený bol zvyčajne najkrajšej planéte a bohyni lásky Venuši. Vášniví hráči číselných lotérií v súčasnosti tvrdia, že nijaké číslo sa nevytiahne zriedkavejšie ako 13, lebo práve ono prináša šťastie. V piatok trinásteho je vraj aj v sobášnych sieňach viac ľudí ako zvyčajne. Traduje sa, že manželstvá uzatvorené v ten deň vydržia dlho.
Podľa výpočtov do roka bývajú jeden až tri piatky trinásteho. Za sto rokov ich je približne 171 alebo 172.
Na rok 2026 pripadli tri piatky trinásteho:
13. februára
13. marca
13. novembra
V roku 2027 bude iba jeden:
13. augusta 2027
Piatok trinásteho sa stal titulom aspoň v dvoch filmoch. Prvým z nich je komédia "V piatok trinásteho" z roku 1953, od Paľa Bielika, ktorý je režisérom i autorom scenára. Podľa Česko-Slovenskej filmovej databázy išlo o úplne prvý kompletne kolibský film v bývalom Československu.
Druhá snímka s názvom "Piatok trinásteho" (Friday the 13th) je americký horor z roku 2009 režiséra Marcusa Nispela.