Zámok Schloss Hof rozžiari sviatočné kúzlo
Historické nádvoria, vôňa vianočných dobrôt, tradičné koledy a pestrý program pre celú rodinu. Vianočné trhy na zámku Schloss Hof pozývajú návštevníkov zažiť čaro (pred)vianočného obdobia ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Historické nádvoria, vôňa vianočných dobrôt, tradičné koledy a pestrý program pre celú rodinu.
Vianočné trhy na zámku Schloss Hof pozývajú návštevníkov zažiť čaro (pred)vianočného obdobia v jedinečnom prostredí najväčšieho vidieckeho barokového areálu Rakúska.
Desiatky svetelných inštalácií premenia zámocký areál na rozprávkové miesto, kde si môžete vychutnať regionálne špeciality, hrejivé nápoje a atmosféru blížiacich sa Vianoc. Arkádové nádvorie rozozvučia hudobné vystúpenia. V Detskom a rodinnom svete čaká na najmenších množstvo kreatívnych aktivít. Vyskúšajú si zdobenie medovníčkov, tvorenie v ateliéri či písanie listov Ježiškovi v historickej triede.
Vianočnú atmosféru doplní výstava tradičných betlehemov na prízemí zámku a špeciálna výstava v zámockých komnatách s názvom "Už čoskoro nastane Svätá noc – Čo robí najkrajšie sviatky roka výnimočnými", ktorá približuje vianočné zvyky a tradície.
Za návštevu stojí aj rozsiahly zámocký statok. Stretnutie so štvornohými obyvateľmi, betlehem so živými zvieratkami či obľúbené jazdenie na poníkoch potešia predovšetkým rodiny s deťmi.
Na zámocké vianočné trhy sa pohodlne dostanete autom, pričom v okolí areálu je k dispozícii dostatok parkovacích miest. Alternatívou je kyvadlová doprava z centra Bratislavy až pred zámocké brány.
Vianočné trhy sa konajú každý víkend od 14. novembra do 20. decembra, ako aj 7. a 8. decembra. Doprajte si chvíle plné svetiel, vôní a sviatočných zážitkov s rodinou či priateľmi!
Viac informácií: www.schlosshof.at/sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zámok Schloss Hof rozžiari sviatočné kúzlo © SITA Všetky práva vyhradené.
Vianočné trhy na zámku Schloss Hof pozývajú návštevníkov zažiť čaro (pred)vianočného obdobia v jedinečnom prostredí najväčšieho vidieckeho barokového areálu Rakúska.
Desiatky svetelných inštalácií premenia zámocký areál na rozprávkové miesto, kde si môžete vychutnať regionálne špeciality, hrejivé nápoje a atmosféru blížiacich sa Vianoc. Arkádové nádvorie rozozvučia hudobné vystúpenia. V Detskom a rodinnom svete čaká na najmenších množstvo kreatívnych aktivít. Vyskúšajú si zdobenie medovníčkov, tvorenie v ateliéri či písanie listov Ježiškovi v historickej triede.
Vianočnú atmosféru doplní výstava tradičných betlehemov na prízemí zámku a špeciálna výstava v zámockých komnatách s názvom "Už čoskoro nastane Svätá noc – Čo robí najkrajšie sviatky roka výnimočnými", ktorá približuje vianočné zvyky a tradície.
Za návštevu stojí aj rozsiahly zámocký statok. Stretnutie so štvornohými obyvateľmi, betlehem so živými zvieratkami či obľúbené jazdenie na poníkoch potešia predovšetkým rodiny s deťmi.
Na zámocké vianočné trhy sa pohodlne dostanete autom, pričom v okolí areálu je k dispozícii dostatok parkovacích miest. Alternatívou je kyvadlová doprava z centra Bratislavy až pred zámocké brány.
Vianočné trhy sa konajú každý víkend od 14. novembra do 20. decembra, ako aj 7. a 8. decembra. Doprajte si chvíle plné svetiel, vôní a sviatočných zážitkov s rodinou či priateľmi!
Viac informácií: www.schlosshof.at/sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zámok Schloss Hof rozžiari sviatočné kúzlo © SITA Všetky práva vyhradené.
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