Liga národov 2026: Slováci po remíze 2:2 s Faerskými ostrovmi postupujú do B-divízie
Skóre otvoril v 17. minúte svojím premiérovým zásahom v národnom tíme Erik Prekop, no hostia vyrovnali po polhodine hry zásluhou kapitána Jóanessa Davidsena z pokutového kopu.
Košice 13. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti postúpili do B-divízie Ligy národov. Definitívu postupu spečatili v piatkovom zápase v Košiciach proti Faerským ostrovom, s ktorými remizovali 2:2. Skóre otvorili „sokoli“ zásluhou Erika Prekopa, no hostia stav otočili po zásahoch Jóannesa Davidsena a Jákupa Andreasena. Postupový gól pre Slovensko strelil v 74. minúte Lukáš Haraslín.
Tím trénera Vladimíra Weissa st. zakončí svoje pôsobenie v 3. skupine C-divízie v pondelok 16. novembra o 16.00 SEČ na pôde Kazachstanu.
Liga národov
C-divízia - 3. skupina:
SLOVENSKO - Faerské ostrovy 2:2 (1:1)
Góly: 17. Prekop, 74. Haraslín - 30. Davidsen (z 11 m), 47. Samuelsen. Rozhodovali: Al-Emara - Valjakka, Lamppu (všetci Fín.), ŽK: Valjent, Greif - Knudsen, Danielsen, Edmundsson, 11.013 divákov.
SLOVENSKO: Greif - Valjent (63. Mesík), Šatka, Škriniar, Hancko - Reis (84. Bero), Rusnák (63. Boženík), Duda - Prekop (90+3. Bobček), Strelec (84. Marcelli), Haraslín
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - Danielsen, Andreasen, Turi (65. Bjartalíd), Davidsen - Samuelsen (65. Kallsberg), Knudsen (80. Olsen), Sörensen (65. Justinussen)
„Sokoli“ začali stretnutie aktívnejšie, no ako prví preverili pozornosť súperovho brankára hostia. Greif si však v 13. minúte poradil so zakončením Andreasena. Vyše 11-tisícovú kulisu v Košickej futbalovej aréne premiérovo rozjasal v 17. minúte Prekop, ktorý si presnou hlavičkou po Hanckovom centri otvoril strelecký účet v národnom tíme. Zverenci kormidelníka Weissa následne roztočili kolotoč šancí, no neúspešne. Tú najväčšiu mali v 20. minúte, no Strelec nevyužil zaváhanie Vatnhamara a zoči-voči brankárovi Lamhaugovi zlyhal on a z dorážky aj Haraslín. Toto útočné duo sa nezapísalo na streleckú listinu ani o niekoľko chvíľ neskôr a nepodarilo sa to ani Škriniarovi po hlavičke v polovici prvého polčasu. Faerčania sa k prvej väčšej príležitosti dostali v 30. minúte, keď Strelec pri snahe odkopnúť loptu nešťastne trafil Andreasena a zapríčinil pokutový kop. Ten premenil kapitán Danielsen a na východe Slovenska sa začínalo odznova. Vedenie mohol Slovákom vrátiť Hancko, no keď päť minút pred prestávkou mieril vedľa, do šatní sa išlo za nerozhodného stavu.
Úvod druhého dejstva zachytil lepšie ostrovný súper, ktorý sa v 47. minúte ujal vedenia. Útočník Knudsen si nabehol za Šatku, zasekol si loptu a poslal na bránu strieľanú prihrávku, ktorú usmernil do siete špičkou kopačky Samuelsen. Vyrovnávajúci gól mohol po necelej hodine priniesť Valjent, ale na bližšej žrdi hlavičkoval nad brvno. Slovenský kouč sa pokúsil oživiť hru striedaniami v 63. minúte, no bezprostredne po nich Faerčania zahrozili z rýchleho prečíslenia. V šestnástke sa dostal k lopte osamotený Knudsen, ale jeho volej iba otriasol s hornou konštrukciou Greifovej brány. Slovensko sa začalo tlačiť do vyrovnania, ale Strelcov pokus zblízka zblokovala hosťujúca obrana a Hanckova efektná pätička po rohu Dudu si nenašla kopačky nikoho zo „sokolov“. KFA sa predsa len dočkala v 74. minúte, keď presná strela Haraslína nabrala pred Lamhaugom nečakaný odraz a skončila vo faerskej svätyni. Súper však naďalej živil šancu na tri body, no striedajúci Kallsberg mieril tesne vedľa pravej žrde. Víťazstvo mohol na domácej strane zariadiť v závere Boženík, ale pri protiútoku dlho váhal, Lamhauga neohrozil.
tabuľka 3. skupiny:
1. SLOVENSKO 5 3 2 0 11:4 11 *
2. Moldavsko 5 2 1 2 5:9 7
3. Faerské ostrovy 5 0 5 0 7:7 5
4. Kazachstan 5 0 2 3 6:9 2
* postup do B-divízie
zostávajúci program SR v C-divízii Ligy národov:
pondelok, 16. novembra: Kazachstan - SR /16.00, Astana/