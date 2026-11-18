Informácie o manipulácii trestných konaní za bývalej vlády sa podľa SaS nepotvrdili, mohlo to byť naopak
Strana Sloboda a Solidarita zdôraznila, že manipulácia sa mohla diať z druhej strany, čo naznačuje výpoveď svedka Csabu Dömötöra v kauze známej ako Kajúcnik. Po troch rokoch vlády
18.11.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita zdôraznila, že manipulácia sa mohla diať z druhej strany, čo naznačuje výpoveď svedka Csabu Dömötöra v kauze známej ako Kajúcnik.
Po troch rokoch vlády Roberta Fica nie sú známe žiadne súdne rozhodnutia, ktoré by potvrdili manipuláciu trestných konaní v kauzách týkajúcich sa ľudí blízkych súčasnej vládnej koalícii, pričom výpoveď v kauze Kajúcnik ukazuje, že príbeh mohol byť úplne opačný. Ako ďalej zdôraznila opozičná strana SaS, manipulácia sa mohla diať z druhej strany, čo naznačuje výpoveď svedka Csabu Dömötöra v kauze známej ako Kajúcnik. Na tieto skutočnosti upozornil aj policajt Ján Čurilla v článku na Denníku N.
„Svedok Dömötör sa priznal, že krivo svedčil o (policajtovi) Pavlovi Ďurkovi. A prečo takto svedčil? Urobil tak na nátlak vyšetrovateľky (Diany) Santusovej, ktorá mu inak hrozila väzobným stíhaním. A keďže chcel ísť domov za dcérou, tak sa rozhodol krivo svedčiť,“ zdôraznila opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková. Tá zároveň pripomenula, že Dömötörova výpoveď v roku 2021 prispela k tomu, že sa policajti z tímu okolo Jána Čurillu dostali do väzby.
Bývalý policajný prezident Štefan Hamran v tejto súvislosti zdôraznil, že predmetná výpoveď môže mať aj trestnoprávne dôsledky. Poukázal totiž na to, že za krivú výpoveď a krivé obvinenie s obzvlášť závažným následkom môže hroziť trest odňatia slobody na štyri až 10 rokov. Policajtom, ktorí by inú osobu navádzali na takúto výpoveď, môže podľa neho za zneužívanie právomoci hroziť sedem až 12 rokov väzenia. „Prípadné podozrenia z manipulácie musia byť riadne vyšetrené," vyhlásil Hamran.
Podľa článku Ján Čurillu Csaba Dömötör najprv na polícii vypovedal, že videl do priestorov reštaurácie Towers v Bratislave, kde údajne Matej Zeman, Ľudovít Makó a František Böhm odovzdávali sumu 100-tisíc eur. Po zadržaní tímom policajnej inšpekcie Oblúk však vyhlásil, že dovnútra nevidel a pôvodne vypovedal po navádzaní Pavlom Ďurkom. Toto slúžilo ako jeden z podkladov pre vzatie „čurillovcov" do väzby. V rámci výpovede v kauze Kajúcnik svedok podľa Čurillu zmenu výpovede vysvetľoval tým, že nechcel ísť do väzby.
Zdroj: SITA.sk - Informácie o manipulácii trestných konaní za bývalej vlády sa podľa SaS nepotvrdili, mohlo to byť naopak © SITA Všetky práva vyhradené.
Po troch rokoch vlády Roberta Fica nie sú známe žiadne súdne rozhodnutia, ktoré by potvrdili manipuláciu trestných konaní v kauzách týkajúcich sa ľudí blízkych súčasnej vládnej koalícii, pričom výpoveď v kauze Kajúcnik ukazuje, že príbeh mohol byť úplne opačný. Ako ďalej zdôraznila opozičná strana SaS, manipulácia sa mohla diať z druhej strany, čo naznačuje výpoveď svedka Csabu Dömötöra v kauze známej ako Kajúcnik. Na tieto skutočnosti upozornil aj policajt Ján Čurilla v článku na Denníku N.
„Svedok Dömötör sa priznal, že krivo svedčil o (policajtovi) Pavlovi Ďurkovi. A prečo takto svedčil? Urobil tak na nátlak vyšetrovateľky (Diany) Santusovej, ktorá mu inak hrozila väzobným stíhaním. A keďže chcel ísť domov za dcérou, tak sa rozhodol krivo svedčiť,“ zdôraznila opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková. Tá zároveň pripomenula, že Dömötörova výpoveď v roku 2021 prispela k tomu, že sa policajti z tímu okolo Jána Čurillu dostali do väzby.
Bývalý policajný prezident Štefan Hamran v tejto súvislosti zdôraznil, že predmetná výpoveď môže mať aj trestnoprávne dôsledky. Poukázal totiž na to, že za krivú výpoveď a krivé obvinenie s obzvlášť závažným následkom môže hroziť trest odňatia slobody na štyri až 10 rokov. Policajtom, ktorí by inú osobu navádzali na takúto výpoveď, môže podľa neho za zneužívanie právomoci hroziť sedem až 12 rokov väzenia. „Prípadné podozrenia z manipulácie musia byť riadne vyšetrené," vyhlásil Hamran.
Podľa článku Ján Čurillu Csaba Dömötör najprv na polícii vypovedal, že videl do priestorov reštaurácie Towers v Bratislave, kde údajne Matej Zeman, Ľudovít Makó a František Böhm odovzdávali sumu 100-tisíc eur. Po zadržaní tímom policajnej inšpekcie Oblúk však vyhlásil, že dovnútra nevidel a pôvodne vypovedal po navádzaní Pavlom Ďurkom. Toto slúžilo ako jeden z podkladov pre vzatie „čurillovcov" do väzby. V rámci výpovede v kauze Kajúcnik svedok podľa Čurillu zmenu výpovede vysvetľoval tým, že nechcel ísť do väzby.
Zdroj: SITA.sk - Informácie o manipulácii trestných konaní za bývalej vlády sa podľa SaS nepotvrdili, mohlo to byť naopak © SITA Všetky práva vyhradené.
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